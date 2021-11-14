Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
1:0
18' ГолКулибали Калифа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диенг АлиуПолузащитник
-
Главный тренер: Магассуба Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Игума ДенисПолузащитник
-
20 Мулеме ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Окелло АлланПолузащитник
-
11 Орит ИбрахимПолузащитник
-
22 Кизза МартинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ревита ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мозес ВайсваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Средоевич Милутин
Ход матча
18'
1:0
История личных встреч
Мали
Уганда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мали
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|5 (1)
|0.83
|Кулибали Калифа
|2
|0.33
|Траоре Адама II
|1
|0.17
|Думбия Мусса
|1
|0.17
|Траоре Адама VII
|1
|0.17
|Дженепо Мусса
|1
|0.17
Уганда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Фахад
|3
|0.5
Карточки
Мали
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|2
|0
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Камара Мохамед VII
|1
|0
Уганда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуко Мурушиди
|1
|1
|Ауко Халид
|2
|0
|Аванйи Тимоти
|2
|0
|Сентаму Юнус
|1
|0
|Люкуэйго Чарльз
|1
|0
|Луанга Таддео
|1
|0
|Орит Ибрахим
|1
|0
|Rwothomio Cromwell
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0
Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 Гана - Мали 0:3 Чад - Мали 0:2 Мали - Гвинея 2:2
Уганда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уганда - Кения 1:1 Уганда - Руанда 1:0 Руанда - Уганда 0:1 Уганда - Мали 0:0
Кения - Уганда 0:0 Эфиопия - Уганда 2:1 ЮАР - Уганда 3:2 Малави - Уганда 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Уганда - Марокко 2:5 Уганда - Того 1:2 Руанда - Уганда 0:0 Уганда - Нигер 3:0 Уганда - Замбия 0:2 Камерун - Уганда 1:1 Южный Судан - Уганда 1:0 Уганда - Южный Судан 1:0 Уганда - Эритрея 3:0 Уганда - Танзания 1:0 Уганда - Джибути 4:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мали
|1:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Уганда
|0:1
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кения
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|4.
|Руанда
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мали
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Уганда
|0:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Кения
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Руанда
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Мали 1:0 Уганда
Исход игры
Мали
83% (112)
Ничья
11.9% (16)
Уганда
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
23.31% (31)
Меньше
76.69% (102)
Обе команды забьют
Да
28.57% (38)
Нет
71.43% (95)
Популярный счёт
1:0 Мали
51.1% (69)
2:1 Мали
16.3% (22)
2:0 Мали
14.1% (19)
1:1 Ничья
5.9% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Уганда
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Уганда
1.5% (2)
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