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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Мали
FIFA #57
1:0
Второй тайм: 49'
Уганда
FIFA #82
0'
1:0
18' Гол
Кулибали Калифа
49'
Мали
Уганда

Ход матча

18'
Кулибали Калифа
1:0

История личных встреч

Мали
Уганда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:0
КАН
1:1
ЧАН
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 5 (1) 0.83
Кулибали Калифа 2 0.33
Траоре Адама II 1 0.17
Думбия Мусса 1 0.17
Траоре Адама VII 1 0.17
Дженепо Мусса 1 0.17
Уганда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Фахад 3 0.5

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 2 0
Кулибали Калифа 1 0
Траоре Амари 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Уганда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуко Мурушиди 1 1
Ауко Халид 2 0
Аванйи Тимоти 2 0
Сентаму Юнус 1 0
Люкуэйго Чарльз 1 0
Луанга Таддео 1 0
Орит Ибрахим 1 0
Rwothomio Cromwell 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0
Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 Гана - Мали 0:3 Чад - Мали 0:2 Мали - Гвинея 2:2
Уганда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уганда - Кения 1:1 Уганда - Руанда 1:0 Руанда - Уганда 0:1 Уганда - Мали 0:0
Кения - Уганда 0:0 Эфиопия - Уганда 2:1 ЮАР - Уганда 3:2 Малави - Уганда 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Уганда - Марокко 2:5 Уганда - Того 1:2 Руанда - Уганда 0:0 Уганда - Нигер 3:0 Уганда - Замбия 0:2 Камерун - Уганда 1:1 Южный Судан - Уганда 1:0 Уганда - Южный Судан 1:0 Уганда - Эритрея 3:0 Уганда - Танзания 1:0 Уганда - Джибути 4:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали 1:0 6 5 1 0 11 - 0 16
2. Уганда 0:1 6 2 3 1 3 - 2 9
3. Кения 5 0 3 2 2 - 8 3
4. Руанда 5 0 1 4 1 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Уганда 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Кения 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Руанда 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали 1:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Уганда 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Кения 3 0 2 1 2 - 7 2
4. Руанда 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Второй тайм
  • 51'
    Кизза неплохо поработал на левом фланге, ему удалось раскачать Кулибали и выполнить подачу в центр штрафной площади, Байо в борьбе с соперником заработал угловой для своей команды. 
  • 50'
    Сборная Мали сразу же перехватила мяч под свой контроль, но, как мы и ожидали, Уганда сразу показала, что она готова бороться в этом матче до самого конца. 
  • 49'
    Биаруанга со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Байо головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Туре на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Орита. Уганда заработала неплохой стандарт. 
  • 47'
    Байо попытался пройти вперёд по правому флангу, но Сиссако грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Уганда действительно добавить в активности у ворот сборной Мали, либо гости пока по-прежнему будут по большей степени уповать на контратаки, ошибки соперника и стандарты. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Мали на своём поле довольно спокойно переигрывает Уганду с минимальным счётом, но всё же команда Милутина Средоевича показывает далеко не самый плохой футбол, а это значит, что во второй половине матча мы вправе ожидать у ворот Мали опасные моменты. Наверняка сегодня ещё один забитый мяч мы точно увидим. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Мулеме в центре поля нарушил правила против Сако. Сборная Мали уже конечно же не стала спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Самассеку на левом фланге нарушил правила против Ауко и тем самым не дал Уганде развить быструю атаку. 
  • 42'
    Диавара попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, но голкипер сборной Мали сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 41'
    Совсем немного времени осталось до конца первого тайма, пока всё идёт к тому, что Мали уйдёт на перерыв ведя в счёте. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Кизза в центре поля нарушил правила против Куаме. Сборная Мали достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Байо перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Мали, правила были нарушены против Думбия. 
  • 38'
    С левого фланга последовала ещё одна подача к центру штрафной площади сборной Мали, на этот раз Сену Кулибали головой выбил мяч в аут. 
  • 37'
    Кизза с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Сако, Диавара уже хотел сыграть на выходе и крикнул своим партнёрам по команде, что играет по мячу, но Самассеку как-то увлёкся и выбил мяч в аут. 
  • 36'
    Сако в центре поля нарушил правила против Кизза. Уганде не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 35'
    Со стандарта последовала подача на левый угол штрафной площади, никто из игроков сборной Уганды не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Самассеку на правом фланге на своей половине поля нарушил правила в борьбе за верховой мяч. Уганда тщательно готовится к стандарту. 
  • 33'
    Сборная Уганды уже неплохо освоилась на поле соперника, в целом видно, что эта команда вполне способна в этот вечер побороться за очки. 
  • 32'
    Окелло прошёл вперёд по центру и затем из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    31'
    Теперь уже с углового последовала подача к ближнему углу вратарской, оттуда Орит пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Угловой
    30'
    Биаруанга с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мугаби головой пробил по воротам, мяч попал в голову Кулибали, пролетел над перекладиной и ушёл на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    29'
    Траоре потерял мяч на правой половине поля у своей штрафной площади, Орит сразу же вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, Диавара в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 28'
    Думбия с левой половины поля выполнил неудачный заброс к радиусу штрафной площади, но всё же Мали удалось сохранить мяч под своим контролем. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Сако в центре поля нарушил правила против Кизза. У Уганды пока по-прежнему мало что получается создать впереди. 
  • 26'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Уганды на ход Калифа Кулибали, Ватенга вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • 25'
    Сако получил передачу на ход по правому флангу, а затем Фалае в касание выполнил подачу в центр штрафной площади, Калифа Кулибали в борьбе с соперником головой пробил по воротам, но мяч слабо полетел точно в руки Ватенга. 
  • Судья
    24'
    Ауко на правой половине поля в борьбе сбил Куаме, но при этом Бамлак Тессема дал свисток как раз в пользу Уганды. 
  • 23'
    Уганда пока не стала менять первоначальный настрой на игру, гости продолжают играть от глубокой обороны и ждать шансов для проведения контратак. 
  • 22'
    Биаруанга пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 21'
    Н'Гессан пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч свалился с ноги у Куаме и сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 20'
    После забитого мяча игроки сборной Мали сразу же отправились ещё раз прессинговать Ватенга, но на этот раз голкипер сборной Уганды сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Калифа Кулибали!!! Думбия со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади точно на Кулибали, Калифа классно головой пробил в левый угол ворот, а вот голкипер сборной Уганды изначально хотел сыграть на выходе, но затем он остановился у линии вратарской и после этого Ватенга уже никак не мог помочь своей команде. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Биаруанга на своей половине поля нарушил правила против Н'Гессана. Игроки сборной Мали тщательно готовятся к стандарту.
  • Фол, нарушение
    17'
    Байо ворвался в штрафную площадь по правой половине поля после неплохой передачи на ход из центра поля, но уже в самой штрафной площади форвард сборной Уганды нарушил правила против Сену Кулибали. 
  • 16'
    Из центра поля последовал далеко не самый лучший заброс в штрафную площадь сборной Мали, Диавара спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Туре в центре поля нарушил правила против Мулеме. Игроки сборной Уганды в очередной раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Начинает Мали вроде бы всё активнее идти вперёд, но по-прежнему хороших обостряющих передач к штрафной площади соперника у хозяев поля нет. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Вновь Траоре в центре поля нарушил правила, на этот раз досталось Ориту. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Траоре в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Уганды долго разыгрывали стандарт. 
  • 11'
    Синайоко вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Уганды. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Сену Кулибали слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Игума. 
  • 9'
    Думбия совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Синайоко в борьбе с соперником головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Офсайд
    8'
    Из центра поля последовал заброс на ход Калифа Кулибали по левой половине поля, мог возникнуть неплохой момент, но форвард сборной Мали оказался в офсайде. 
  • 7'
    Уганда пока и сама временами пытается атаковать, но гости делают всё крайне медленно, а поэтому им не получается создавать остроту впереди. 
  • 6'
    Попытались игроки сборной Мали развить атаку через правый фланг, но Сако также не удалось набрать скорость и пройти к штрафной площади. 
  • 5'
    Тяжело пока Мали вскрывать оборону соперника, Уганда играет очень плотно и не даёт подобраться к своей штрафной площади. 
  • Угловой
    4'
    Угловой у ворот сборной Мали. Бобоси выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лвалива в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 3'
    Через длинный заброс по левому флангу попыталась провести команда Мали первую атаку, но мяч был послан слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, но Уганда сразу же выстроилась на игру от обороны, что сильно любит делать. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между Мали и Угандой. Да, Мали уже выиграла группу Е, но всё же на своём поле побороться за победу также будет крайне престижно. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч бригада арбитров из Эфиопии во главе с Бамлаком Тессема. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче шестого тура группового этапа отборочного турнира в Африке на чемпионат мира в Катаре между сборными Мали и Уганды. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 135
Мали 83% (112)
X 11.9% (16)
Уганда 5.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Уганда
1.92
5.14
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мали 1:0 Уганда онлайн


Прогнозы на матч Мали 1:0 Уганда

Исход игры
Мали
83% (112)
Ничья
11.9% (16)
Уганда
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
23.31% (31)
Меньше
76.69% (102)
Обе команды забьют
Да
28.57% (38)
Нет
71.43% (95)
Популярный счёт
1:0 Мали
51.1% (69)
2:1 Мали
16.3% (22)
2:0 Мали
14.1% (19)
1:1 Ничья
5.9% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Уганда
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Уганда
1.5% (2)
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