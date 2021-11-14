Байо попытался пройти вперёд по правому флангу, но Сиссако грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

Туре на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Орита. Уганда заработала неплохой стандарт.

Биаруанга со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Байо головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Сборная Мали сразу же перехватила мяч под свой контроль, но, как мы и ожидали, Уганда сразу показала, что она готова бороться в этом матче до самого конца.

Кизза неплохо поработал на левом фланге, ему удалось раскачать Кулибали и выполнить подачу в центр штрафной площади, Байо в борьбе с соперником заработал угловой для своей команды.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Уганда действительно добавить в активности у ворот сборной Мали, либо гости пока по-прежнему будут по большей степени уповать на контратаки, ошибки соперника и стандарты.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Мали на своём поле довольно спокойно переигрывает Уганду с минимальным счётом, но всё же команда Милутина Средоевича показывает далеко не самый плохой футбол, а это значит, что во второй половине матча мы вправе ожидать у ворот Мали опасные моменты. Наверняка сегодня ещё один забитый мяч мы точно увидим.

44' Мулеме в центре поля нарушил правила против Сако. Сборная Мали уже конечно же не стала спешить при розыгрыше мяча.

43' Самассеку на левом фланге нарушил правила против Ауко и тем самым не дал Уганде развить быструю атаку.

42' Диавара попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, но голкипер сборной Мали сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

41' Совсем немного времени осталось до конца первого тайма, пока всё идёт к тому, что Мали уйдёт на перерыв ведя в счёте.

40' Кизза в центре поля нарушил правила против Куаме. Сборная Мали достаточно быстро разыграла стандарт.

39' Байо перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Мали, правила были нарушены против Думбия.

38' С левого фланга последовала ещё одна подача к центру штрафной площади сборной Мали, на этот раз Сену Кулибали головой выбил мяч в аут.

37' Кизза с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Сако, Диавара уже хотел сыграть на выходе и крикнул своим партнёрам по команде, что играет по мячу, но Самассеку как-то увлёкся и выбил мяч в аут.

36' Сако в центре поля нарушил правила против Кизза. Уганде не удалось быстро разыграть стандарт.

35' Со стандарта последовала подача на левый угол штрафной площади, никто из игроков сборной Уганды не смог зацепиться за мяч.

34' Самассеку на правом фланге на своей половине поля нарушил правила в борьбе за верховой мяч. Уганда тщательно готовится к стандарту.

33' Сборная Уганды уже неплохо освоилась на поле соперника, в целом видно, что эта команда вполне способна в этот вечер побороться за очки.

32' Окелло прошёл вперёд по центру и затем из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

31' Теперь уже с углового последовала подача к ближнему углу вратарской, оттуда Орит пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

30' Биаруанга с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мугаби головой пробил по воротам, мяч попал в голову Кулибали, пролетел над перекладиной и ушёл на повторный корнер.

29' Траоре потерял мяч на правой половине поля у своей штрафной площади, Орит сразу же вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, Диавара в прыжке перевёл мяч на угловой.

28' Думбия с левой половины поля выполнил неудачный заброс к радиусу штрафной площади, но всё же Мали удалось сохранить мяч под своим контролем.

27' Сако в центре поля нарушил правила против Кизза. У Уганды пока по-прежнему мало что получается создать впереди.

26' Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Уганды на ход Калифа Кулибали, Ватенга вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

25' Сако получил передачу на ход по правому флангу, а затем Фалае в касание выполнил подачу в центр штрафной площади, Калифа Кулибали в борьбе с соперником головой пробил по воротам, но мяч слабо полетел точно в руки Ватенга.

24' Ауко на правой половине поля в борьбе сбил Куаме, но при этом Бамлак Тессема дал свисток как раз в пользу Уганды.

23' Уганда пока не стала менять первоначальный настрой на игру, гости продолжают играть от глубокой обороны и ждать шансов для проведения контратак.

22' Биаруанга пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

21' Н'Гессан пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч свалился с ноги у Куаме и сильно ушёл в сторону от цели.

20' После забитого мяча игроки сборной Мали сразу же отправились ещё раз прессинговать Ватенга, но на этот раз голкипер сборной Уганды сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

19' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Калифа Кулибали!!! Думбия со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади точно на Кулибали, Калифа классно головой пробил в левый угол ворот, а вот голкипер сборной Уганды изначально хотел сыграть на выходе, но затем он остановился у линии вратарской и после этого Ватенга уже никак не мог помочь своей команде.

18' Биаруанга на своей половине поля нарушил правила против Н'Гессана. Игроки сборной Мали тщательно готовятся к стандарту.

17' Байо ворвался в штрафную площадь по правой половине поля после неплохой передачи на ход из центра поля, но уже в самой штрафной площади форвард сборной Уганды нарушил правила против Сену Кулибали.

16' Из центра поля последовал далеко не самый лучший заброс в штрафную площадь сборной Мали, Диавара спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

15' Туре в центре поля нарушил правила против Мулеме. Игроки сборной Уганды в очередной раз не стали торопиться при розыгрыше мяча.

14' Начинает Мали вроде бы всё активнее идти вперёд, но по-прежнему хороших обостряющих передач к штрафной площади соперника у хозяев поля нет.

13' Вновь Траоре в центре поля нарушил правила, на этот раз досталось Ориту.

12' Траоре в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Уганды долго разыгрывали стандарт.

11' Синайоко вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Уганды.

10' Сену Кулибали слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Игума.

9' Думбия совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Синайоко в борьбе с соперником головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

8' Из центра поля последовал заброс на ход Калифа Кулибали по левой половине поля, мог возникнуть неплохой момент, но форвард сборной Мали оказался в офсайде.

7' Уганда пока и сама временами пытается атаковать, но гости делают всё крайне медленно, а поэтому им не получается создавать остроту впереди.

6' Попытались игроки сборной Мали развить атаку через правый фланг, но Сако также не удалось набрать скорость и пройти к штрафной площади.

5' Тяжело пока Мали вскрывать оборону соперника, Уганда играет очень плотно и не даёт подобраться к своей штрафной площади.

4' Угловой у ворот сборной Мали. Бобоси выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лвалива в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

3' Через длинный заброс по левому флангу попыталась провести команда Мали первую атаку, но мяч был послан слишком сильно, будет удар от ворот.

2' Спокойно начинается наша игра, но Уганда сразу же выстроилась на игру от обороны, что сильно любит делать.