Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
1:0
14' ГолСарр Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Сек АбдулайЗащитник
-
22 Н'Диайе ЛумПолузащитник
-
7 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Наме МустафаПолузащитник
-
17 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Цука РавиЗащитник
-
16 Мбемба НоланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мбенза ГайНападающий
-
21 Макуана БениНападающий
-
-
20 Raddy Ovouka
- Запасные игроки
-
17 Ндзила ПавелВратарь
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
22 Мабелла ЯннПолузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
-
-
-
-
-
-
18 Harvy Ossete
-
-
-
Главный тренер: Пут Поль
Ход матча
14'
1:0
История личных встреч
Сенегал
Конго
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедью Фамара
|4
|0.67
|Мане Садио
|3 (1)
|0.5
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.17
|Кейта Бальде
|1
|0.17
|Диалло Абду
|1
|0.17
|Диалло Хабиб
|1
|0.17
|Сарр Исмаила
|1
|0.17
|Диа Булайе
|1
|0.17
Конго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбенза Гай
|2
|0.33
|Ганвула Сильвер
|1 (1)
|0.17
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
Конго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Мафумби Кристоффер
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Baron Kibamba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3
Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0 Сенегал - Бенин 1:0
Конго
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Конго - Намибия 1:1 Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Конго - Сенегал 1:3
Намибия - Конго 1:1 Нигер - Конго 0:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Конго - Сенегал 0:0 Мали - Конго 0:0 Конго - Ливия 1:0 Конго - Нигер 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Эсватини - Конго 0:0 Конго - Эсватини 2:0 Гамбия - Конго 1:0 Руанда - Конго 0:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Сенегал - Конго 2:0 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Таиланд - Конго 1:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Намибия
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|3.
|Того
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|4.
|Конго
|0:1
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Того
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Намибия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Конго
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Конго
Исход игры
Сенегал
97% (131)
Ничья
3% (4)
Конго
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (50)
Меньше
61.54% (80)
Обе команды забьют
Да
35.38% (46)
Нет
64.62% (84)
Популярный счёт
2:0 Сенегал
38.5% (52)
2:1 Сенегал
22.2% (30)
1:0 Сенегал
17.8% (24)
3:1 Сенегал
7.4% (10)
3:0 Сенегал
5.9% (8)
1:1 Ничья
3% (4)
4:1 Сенегал
1.5% (2)
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