Атакуют сенегальцы, передача на того же Сарра, который ушёл от соперника, но оказался на газоне. Штрафной удар для хозяев.

Гуэйе у мяча. Готовиться к подаче. Результатом её стал заработал угловой для Сенегала.

Гуэйе у мяча. Песни не прекрающатся. подача на дальнюю штангу, точнее на дальний угол штрафной площади, серия набросов, кулаками на выходе сыграл Мафумби, не позволивший мячу пройти дальше.

С мячом регулярно игроки Сенегала. Почти нет шансов на выход за пределы середины поля в Конго.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Сарр!!!! Поспешил я с выводами! Передача на Сарра, который пробил с линии штрафной площади под перекладину, мяч от верхней штанги отлетел за линию ворот!

12' Нарушение правил в атаке у Сенегала. Не спешит к мяу голкипер Мафумби. Похоже, что даже ударов по воротам не дождёмся сегодня.

10' Сенегал прошёл дальше. Это уже точно. Конго может занять третью позицию в турнирной таблице. Но для этого очень нужно постараться. Всё зависит не только от них, но ещё и параллельной встречи Того - Намибия.

8' В центре поля с мячом игроки Конго, передача на Розана, тот отыграл на голкипера Мафумби. Длинный вынос вперёд, там никого.

6' В неспешном темпе под местные песни проходит встреча. Аут в пользу Сенегала, ввели мяч в игру хозяева, передача к центру поля, но последовал перехват.

4' Почти возле углового флажка заработали аут гости, ввели мяч в игру, держат его на своей половине поля.

3' По правому краю свою атаку провели игроки Сенегала, передача на Диа, тот сыграл чуть назад, но до удара дело не дошло.

2' Завладели мячом гости, передача на Мбенза, который не сумел продолжить атаку Конго.