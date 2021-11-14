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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Сенегал
FIFA #20
1:0
Первый тайм: 19'
Конго
FIFA #97
0'
1:0
14' Гол
Сарр Исмаила
19'
Сенегал
Конго

Ход матча

14'
Сарр Исмаила
1:0

История личных встреч

Сенегал
Конго

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
1:3
КАН
0:0
КАН
2:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 4 0.67
Мане Садио 3 (1) 0.5
Гуэйе Идрисса 1 0.17
Кейта Бальде 1 0.17
Диалло Абду 1 0.17
Диалло Хабиб 1 0.17
Сарр Исмаила 1 0.17
Диа Булайе 1 0.17
Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбенза Гай 2 0.33
Ганвула Сильвер 1 (1) 0.17

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 0
Мане Садио 1 0
М'Байе Ибрахим 1 0
Диалло Абду 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 2 0
Макута Гайус 2 0
Мафумби Кристоффер 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Майембо Фернан 1 0
Baron Kibamba 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3
Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0 Сенегал - Бенин 1:0
Конго
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Конго - Намибия 1:1 Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Конго - Сенегал 1:3
Намибия - Конго 1:1 Нигер - Конго 0:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Конго - Сенегал 0:0 Мали - Конго 0:0 Конго - Ливия 1:0 Конго - Нигер 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Эсватини - Конго 0:0 Конго - Эсватини 2:0 Гамбия - Конго 1:0 Руанда - Конго 0:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Сенегал - Конго 2:0 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Таиланд - Конго 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Намибия 5 1 2 2 5 - 9 5
3. Того 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Конго 0:1 6 0 3 3 5 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Того 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Намибия 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Конго 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Намибия 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Того 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Конго 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Первый тайм
  • 20'
    С мячом регулярно игроки Сенегала. Почти нет шансов на выход за пределы середины поля в Конго.
  • Угловой
    18'
    Гуэйе у мяча. Песни не прекрающатся. подача на дальнюю штангу, точнее на дальний угол штрафной площади, серия набросов, кулаками на выходе сыграл Мафумби, не позволивший мячу пройти дальше.
  • 17'
    Гуэйе у мяча. Готовиться к подаче. Результатом её стал заработал угловой для Сенегала.
  • 16'
    Атакуют сенегальцы, передача на того же Сарра, который ушёл от соперника, но оказался на газоне. Штрафной удар для хозяев.
  • 15'
    Двадцатитрёхлетний полузащитник из "Уотфорда" хороший удар продемонстрировал. Поживее игра должна пойти.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Сарр!!!! Поспешил я с выводами! Передача на Сарра, который пробил с линии штрафной площади под перекладину, мяч от верхней штанги отлетел за линию ворот!
  • 12'
    Нарушение правил в атаке у Сенегала. Не спешит к мяу голкипер Мафумби. Похоже, что даже ударов по воротам не дождёмся сегодня.
  • 10'
    Сенегал прошёл дальше. Это уже точно. Конго может занять третью позицию в турнирной таблице. Но для этого очень нужно постараться. Всё зависит не только от них, но ещё и параллельной встречи Того - Намибия.
  • 8'
    В центре поля с мячом игроки Конго, передача на Розана, тот отыграл на голкипера Мафумби. Длинный вынос вперёд, там никого.
  • 6'
    В неспешном темпе под местные песни проходит встреча. Аут в пользу Сенегала, ввели мяч в игру хозяева, передача к центру поля, но последовал перехват.
  • 4'
    Почти возле углового флажка заработали аут гости, ввели мяч в игру, держат его на своей половине поля.
  • 3'
    По правому краю свою атаку провели игроки Сенегала, передача на Диа, тот сыграл чуть назад, но до удара дело не дошло.
  • 2'
    Завладели мячом гости, передача на Мбенза, который не сумел продолжить атаку Конго.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через 20 минут старт матча Сенегал - Конго. С вами Константин Лицин. После очередной трагедии от сборной России посмотрим за игрой из Африки. Здесь вопросов нет. Сенегал уже вышел в третий раунд, Конго может удивить своих болельщиков хорошей игрой.
Прогнозы 135
Сенегал 97% (131)
X 3% (4)
Конго 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Конго
1.29
5.90
14.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сенегал 1:0 Конго онлайн


Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Конго

Исход игры
Сенегал
97% (131)
Ничья
3% (4)
Конго
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (50)
Меньше
61.54% (80)
Обе команды забьют
Да
35.38% (46)
Нет
64.62% (84)
Популярный счёт
2:0 Сенегал
38.5% (52)
2:1 Сенегал
22.2% (30)
1:0 Сенегал
17.8% (24)
3:1 Сенегал
7.4% (10)
3:0 Сенегал
5.9% (8)
1:1 Ничья
3% (4)
4:1 Сенегал
1.5% (2)
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