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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Сенегал
FIFA #20
 
Позже
Конго
FIFA #97

История личных встреч

Сенегал
Конго

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
1:3
КАН
0:0
КАН
2:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 4 0.8
Мане Садио 3 (1) 0.6
Гуэйе Идрисса 1 0.2
Кейта Бальде 1 0.2
Диалло Абду 1 0.2
Диалло Хабиб 1 0.2
Сарр Исмаила 1 0.2
Диа Булайе 1 0.2
Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбенза Гай 2 0.4
Ганвула Сильвер 1 (1) 0.2

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 0
Мане Садио 1 0
М'Байе Ибрахим 1 0
Диалло Абду 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 2 0
Макута Гайус 2 0
Мафумби Кристоффер 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Майембо Фернан 1 0
Baron Kibamba 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3
Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0 Сенегал - Бенин 1:0
Конго
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Конго - Намибия 1:1 Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Конго - Сенегал 1:3
Намибия - Конго 1:1 Нигер - Конго 0:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Конго - Сенегал 0:0 Мали - Конго 0:0 Конго - Ливия 1:0 Конго - Нигер 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Эсватини - Конго 0:0 Конго - Эсватини 2:0 Гамбия - Конго 1:0 Руанда - Конго 0:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Сенегал - Конго 2:0 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Таиланд - Конго 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Намибия 5 1 2 2 5 - 9 5
3. Того 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Конго 5 0 3 2 5 - 8 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Того 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Намибия 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Конго 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Намибия 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Того 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Конго 2 0 2 0 2 - 2 2
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Конго от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Сенегал 92.1% (35)
    X 7.9% (3)
    Конго 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сенегал - Конго онлайн


    Прогнозы на матч Сенегал - Конго

    Исход игры
    Сенегал
    92.1% (35)
    Ничья
    7.9% (3)
    Конго
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (17)
    Нет
    54.05% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Сенегал
    28.9% (11)
    2:1 Сенегал
    26.3% (10)
    1:0 Сенегал
    18.4% (7)
    3:1 Сенегал
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    3:0 Сенегал
    5.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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