Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Баба АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Экубан КалебПолузащитник
-
19 Овусу СамуэлПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Райевац Милован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бвума БрюсВратарь
-
16 Мотва ВелиВратарь
-
15 Цуке ТхабаниЗащитник
- Защитник
-
14 Малепе РепоЗащитник
-
13 Донн ДжессиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Долли КиганПолузащитник
-
11 Лакай ФагриеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уго Броос
Ход матча
История личных встреч
Гана
ЮАР
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айю Андре
|2
|0.33
|Парти Томас
|2
|0.33
|Мубарак Вакасо
|1
|0.17
|Кудус Мохаммед
|1
|0.17
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мокоена Тебохо
|2
|0.33
|Мвала Мотоби
|1
|0.17
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0.17
|Макгопа Эвиденс
|1
|0.17
Карточки
Гана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|2
|0
|Айю Андре
|1
|0
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thabiso Kutumela
|2
|0
|Sepana Letsoalo
|2
|0
|Уильямс Ронвен
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Мобби Нико
|1
|0
|Мвала Мотоби
|1
|0
|Де Реук Рушин
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Цуке Тхабани
|1
|0
|Машего Терренс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эфиопия - Гана 1:1 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 ЮАР - Гана 1:0
Гана - Эфиопия 1:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Марокко - Гана 1:0 Гана - Сан-Томе и Принсипи 3:1 Узбекистан - Гана 2:1 ЮАР - Гана 1:1 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Гана - Катар 5:1 Гана - Мали 0:3 Сан-Томе и Принсипи - Гана 0:1 Гана - ЮАР 2:0 Буркина-Фасо - Гана 0:0 Гана - Буркина-Фасо 0:1 Гана - Тунис 1:1 Гвинея-Бисау - Гана 0:2
ЮАР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЮАР - Зимбабве 1:0 ЮАР - Эфиопия 1:0 Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0
Зимбабве - ЮАР 0:0 ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1 Египет - ЮАР 0:1 ЮАР - Марокко 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЮАР
|0:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|2.
|Гана
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Эфиопия
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|4.
|Зимбабве
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЮАР
|0:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Гана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Эфиопия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Зимбабве
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Гана 0:0 ЮАР
Исход игры
Гана
55.6% (80)
Ничья
30.6% (44)
ЮАР
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
39.23% (51)
Меньше
60.77% (79)
Обе команды забьют
Да
65.38% (85)
Нет
34.62% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (34)
1:0 Гана
22.9% (33)
2:1 Гана
20.8% (30)
1:2 ЮАР
8.3% (12)
2:0 Гана
6.3% (9)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Гана
1.4% (2)
1:3 ЮАР
1.4% (2)
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