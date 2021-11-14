Стоит отметить тот факт, что пока сборная Ганы действительно играет лучше своего противника и имеет массу моментов у ворот соперника. Это может стать фатальным для гостей.

Кудус где-то получил повреждение. Присел на газон 20-й номер хозяев. К нему уже подошли врачи, которые готовятся оказать помощь футболисту Ганы.

Пока не ясная дальнейшая судьба Кудуса, поскольку в компании врачей он направился к кромке поля. По крайней мере, игрок шагал своими ногами, что добавляет оптимизма болельщикам.

АЙЮ! Ворвался Джоржан в штрафную справа. Пытался он нанести удар по воротам соперника, однако в самый последний момент защитник вынес сферу на угловой.

9' Бабу! Нанес сейчас удар по воротам сборной ЮАР 21-й номер команды хозяев. Сфера на большой скорости полетела выше цели! Было очень опасно!

8' МОМЕНТ! Штрафной удар на правом фланге заработали игроки Ганы. Кудус выполнял подачу со штрафного, но направил он мяч на сетку ворот противника сверху! Было очень опасно. Мне даже показалось на секунду, что вратарь гостей потерял ворота!

6' Тау Перси также в офсайде оказывается. Справа в атаку своей команды он убегал, но лайнсмен застал футболиста врасплох

5' Баба на Андре Айю отправлял мяч, но оказался в положении "вне игры" футболист сборной Ганы. Определил офсайд в этой ситуации лайнсмен.

4' Сегодня все в руках и ногах ганцев. Победа в этой встрече поможет коллективу хозяев оформить выход в следующий этап турнира, то есть в стадию плей-офф. Безусловно, к этому и будут стремиться хозяева.

3' Сразу же угловой удар заработали игроки сборной Ганы. Последовала подача на ближнюю штангу, где до снаряда успел добраться один из защитников. Вынос в центр поля в итоге.

2' Футболисты сборной Ганы предстали сегодня на поле в своих традиционных белых цветах, в то время, как игроки ЮАР вышли на газон в желто-зеленом обмундировании.