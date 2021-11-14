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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Гана
FIFA #52
0:0
Первый тайм: 18'
ЮАР
FIFA #66
0' 18'
Гана
ЮАР

История личных встреч

Гана
ЮАР

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЧМОМК2Р
1:0
КАН
1:1
КАН
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:1
КАН
1:2
ТМС
1:1
ТМС
1:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Андре 2 0.33
Парти Томас 2 0.33
Мубарак Вакасо 1 0.17
Кудус Мохаммед 1 0.17
ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мокоена Тебохо 2 0.33
Мвала Мотоби 1 0.17
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.17
Макгопа Эвиденс 1 0.17

Карточки

Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 2 0
Айю Андре 1 0
Мубарак Вакасо 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thabiso Kutumela 2 0
Sepana Letsoalo 2 0
Уильямс Ронвен 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Мобби Нико 1 0
Мвала Мотоби 1 0
Де Реук Рушин 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Цуке Тхабани 1 0
Машего Терренс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эфиопия - Гана 1:1 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 ЮАР - Гана 1:0
Гана - Эфиопия 1:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Марокко - Гана 1:0 Гана - Сан-Томе и Принсипи 3:1 Узбекистан - Гана 2:1 ЮАР - Гана 1:1 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Гана - Катар 5:1 Гана - Мали 0:3 Сан-Томе и Принсипи - Гана 0:1 Гана - ЮАР 2:0 Буркина-Фасо - Гана 0:0 Гана - Буркина-Фасо 0:1 Гана - Тунис 1:1 Гвинея-Бисау - Гана 0:2
ЮАР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЮАР - Зимбабве 1:0 ЮАР - Эфиопия 1:0 Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0
Зимбабве - ЮАР 0:0 ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1 Египет - ЮАР 0:1 ЮАР - Марокко 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЮАР 0:0 6 4 2 0 6 - 1 14
2. Гана 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Эфиопия 6 1 2 3 4 - 7 5
4. Зимбабве 6 0 2 4 2 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЮАР 0:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Гана 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Эфиопия 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Зимбабве 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЮАР 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2. Гана 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Эфиопия 3 0 1 2 1 - 3 1
4. Зимбабве 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Первый тайм
  • Угловой
    15'
    Корнер, к слову, разыграли неудачно футболисты сборной Ганы. Спокойно ЮАР вынесла сферу в район центрального круга.
  • Опасный момент
    14'
    АЙЮ! Ворвался Джоржан в штрафную справа. Пытался он нанести удар по воротам соперника, однако в самый последний момент защитник вынес сферу на угловой.
  • 12'
    Пока не ясная дальнейшая судьба Кудуса, поскольку в компании врачей он направился к кромке поля. По крайней мере, игрок шагал своими ногами, что добавляет оптимизма болельщикам.
  • Травма, повреждение
    11'
    Кудус где-то получил повреждение. Присел на газон 20-й номер хозяев. К нему уже подошли врачи, которые готовятся оказать помощь футболисту Ганы.
  • 10'
    Стоит отметить тот факт, что пока сборная Ганы действительно играет лучше своего противника и имеет массу моментов у ворот соперника. Это может стать фатальным для гостей.
  • Опасный момент
    9'
    Бабу! Нанес сейчас удар по воротам сборной ЮАР 21-й номер команды хозяев. Сфера на большой скорости полетела выше цели! Было очень опасно!
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Штрафной удар на правом фланге заработали игроки Ганы. Кудус выполнял подачу со штрафного, но направил он мяч на сетку ворот противника сверху! Было очень опасно. Мне даже показалось на секунду, что вратарь гостей потерял ворота!
  • Офсайд
    6'
    Тау Перси также в офсайде оказывается. Справа в атаку своей команды он убегал, но лайнсмен застал футболиста врасплох
  • Офсайд
    5'
    Баба на Андре Айю отправлял мяч, но оказался в положении "вне игры" футболист сборной Ганы. Определил офсайд в этой ситуации лайнсмен.
  • 4'
    Сегодня все в руках и ногах ганцев. Победа в этой встрече поможет коллективу хозяев оформить выход в следующий этап турнира, то есть в стадию плей-офф. Безусловно, к этому и будут стремиться хозяева.
  • Угловой
    3'
    Сразу же угловой удар заработали игроки сборной Ганы. Последовала подача на ближнюю штангу, где до снаряда успел добраться один из защитников. Вынос в центр поля в итоге.
  • 2'
    Футболисты сборной Ганы предстали сегодня на поле в своих традиционных белых цветах, в то время, как игроки ЮАР вышли на газон в желто-зеленом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Гане! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Магетт Н'Диайе (Сенегал);
    Ассистент: Эль-Хаджи Самба (Сенегал);
    Ассистент: Джибриль Камара (Сенегал);
    Резервный: Дауда Гуйе (Сенегал).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из матчей 6-го тура второго этапа квалификации к ЧМ-2022 в Катаре в зоне «Африка» сойдутся лицом к лицу футболисты сборных Ганы и ЮАР. Встреча состоится в Гане, на стадионе «Кейп-Кост».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 144
Гана 55.6% (80)
X 30.6% (44)
ЮАР 13.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гана
Ничья
ЮАР
1.92
3.25
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гана 0:0 ЮАР онлайн


Прогнозы на матч Гана 0:0 ЮАР

Исход игры
Гана
55.6% (80)
Ничья
30.6% (44)
ЮАР
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
39.23% (51)
Меньше
60.77% (79)
Обе команды забьют
Да
65.38% (85)
Нет
34.62% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (34)
1:0 Гана
22.9% (33)
2:1 Гана
20.8% (30)
1:2 ЮАР
8.3% (12)
2:0 Гана
6.3% (9)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Гана
1.4% (2)
1:3 ЮАР
1.4% (2)
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