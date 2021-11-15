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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Намибия
FIFA #108
0:0
Второй тайм: 57'
Того
FIFA #134
0'
23' Желтая карточка
Юссифоу Атте
34' Желтая карточка
Плакка Фессу
38' Желтая карточка
Ама Чучуи Кангниви
57'
Намибия
Того

История личных встреч

Намибия
Того

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Намибия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шалулиле Питер 2 0.33
Каматука Джослин 1 0.17
Хамбира Шарль 1 0.17
Elmo Kambindu 1 0.17
Того
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плакка Фессу 2 0.33
Денкей Кевин 1 0.17

Карточки

Намибия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредерикс Динамо 2 0
Кавенджи Деон Хотто 1 0
Стефанус Уилли 1 0
Каматука Джослин 1 0
Хораиб Ларри 1 0
Ханамуб Риаан 1 0
Казапуа Ллойд 1 0
Aprocious Petrus 1 0
Elmo Kambindu 1 0
Того
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ама Чучуи Кангниви 2 0
Юссифоу Атте 2 0
Ромао Алаиксис 1 0
Плакка Фессу 1 0
Чакеи Маруф 1 0
Агбозо Клуссе 1 0
Нейн Ричард 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Мусса Билал 1 0
Аолу Роджер 1 0
Уро-Гнени Вассиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Намибия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1
Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 1:1 Гвинея - Намибия 2:0 Намибия - Чад 2:1 Намибия - Замбия 0:2 Намибия - Мадагаскар 2:0 Мадагаскар - Намибия 1:0 Намибия - Эритрея 2:0 Эритрея - Намибия 1:2
Того
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Того - Сенегал 1:1 Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Того - Намибия 0:1
Сенегал - Того 2:0 Гамбия - Того 1:0 Гвинея - Того 0:2 Того - Кения 1:2 Коморские острова - Того 0:0 Того - Руанда 2:3 Уганда - Того 1:2 Марокко - Того 1:0 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Того - Судан 1:1 Кения - Того 1:1 Того - Коморские острова 0:1 Нигерия - Того 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Того - Кабо-Верде 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 6 5 1 0 15 - 4 16
2. Намибия 0:0 6 1 3 2 5 - 9 6
3. Того 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
4. Конго 6 0 3 3 5 - 10 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Намибия 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
3. Того 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Конго 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Намибия 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Того 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Конго 3 0 2 1 2 - 4 2
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Второй тайм
  • 57'
    Как и в первом тайме Намибия активно начала, но Того быстро вернул мяч себе и действует первым номером. 
  • 56'
    Энен выполняет подачу с правого фланга, Бебу наносит удар головой, после которого мяч разминается со створом. 
  • 55'
    Странное решение принял Денкей - решил пробить по воротам с правого фланга, но Казапуа справился, отбив мяч перед собой. 
  • 53'
    Пока не идёт игра у Бебу во втором тайме. Сейчас получил мяч на правом фланге, но не справился с приёмом. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Ила Бебу принял мяч перед чужой штрафной площадкой, на правом фланге, а потом обрезался, да ещё и правила нарушил. 
  • Опасный момент
    51'
    Чучуи Ама выигрывает воздух в чужой штрафной площадке и пробивает по воротам, но в створ не попадает. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Через центральную зону Того проходит центр поля, а потом добивается права на штрафной удар. 
  • 49'
    Первый корнер хозяев во втором тайме обошёлся без остроты - последовал розыгрыш, а потом безадресный навес на ближнюю штангу. 
  • Угловой
    48'
    Атака Намибии правым флангом завершилась подачей, после которой мяч попал в игрока Того и ушёл за лицевую линию. 
  • Офсайд
    47'
    Лайнсмен поднимает флажок и прерывает атаку Того - Кевин Денкей залез в офсайд. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Матч возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу, пока 0-0. 
  • 45'
    Райан Ньямб не сумел начать атаку, оказавшись на правом фланге, допустив ошибку в передаче. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Юссифоу заработал штрафной в центре поля, после чего выполнил подачу, но до партнёров мяч довести не сумел. 
  • Судья
    43'
    Денкей получает мяч в чужой штрафной площадке, но неудачно обрабатывает, в результате чего круглый отскакивает в руку Иймбонди, на что арбитр не реагирует. 
  • 42'
    Ллойд Казапуа выходит из ворот и выбивает мяч за боковую линию, прерывая перспективную атаку Того. 
  • 40'
    Прекрасный момент упускает Намибия, чтобы выйти вперёд. А теперь и Того большими силами идёт в атаку, но до удара дело не доводит. 
  • Не забитый пенальти
    39'
    Сам же Шалулиле исполняет одиннадцатиметровый удар и не забивает! Уро-Гнени сначала переводит мяч в левую штангу, от которой круглый отлетает к Шалулиле и он добивает в правый угол, но не попадает. 
  • Пенальти!
    38'
    Шалулиле врывается в штрафную площадку, уходит от Уро-Гнени, а потом падает после контакта с Чучуи Ама - пенальти назначает судья. 
  • 37'
    Денкей выиграл борьбу на втором этаже и выполнил скидку на Ромао, который неудачно сыграл в касание - выбил мяч за боковую линию. 
  • Желтая карточка
    36'
    Фессу Плакка срывает атаку Намибии в центре поля, за что и получает карточку под цвет своей формы. 
  • Судья
    35'
    Нет, лёгким испугом отделался Алаиксис Ромао. Арбитр не видел его удар и даже устное предупреждение не сделал. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Ой-ой-ой, а это может быть красная. Альфеус сбивает Ромао, который потом отвечает сопернику ударом ногой - шипами. 
  • Угловой
    33'
    Иймбонди выполнил подачу с углового с левого фланга, но слишком сильно отправил мяч, в результате чего партнёров не нашёл. 
  • 32'
    Подобие высокого прессинга демонстрирует Того, но Намибия справляется, выходя из-под давления при помощи коротких и средних передач. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Райан Ньямб отобрал мяч у Атте Юссифоу на правом фланге, но перед этим нарушил правила, уронив оппонента на газон. 
  • 29'
    Даконам выполнил передачу со своей половины поля на Денкея, но получилось слишком сильно - Казапуа вышел из ворот и мяч забрал. 
  • 28'
    Хаосеб прошёл по левому флангу, добрался до штрафной площадки и выполнил передачу в центр, которая была перехвачена. 
  • 27'
    Юссифоу прерывает прострел Иймбонди на левом фланге, а потом действует максимально надёжно, выбивая мяч в аут. 
  • Опасный момент
    26'
    Не разобрались футболисты Того в своей штрафной, не сумев выбить мяч, чем воспользовался Шалулиле и пробил, но в створ не попал. 
  • Желтая карточка
    25'
    Повреждение Энена оказалось несерьёзным и он возвращается в игру. Тем временем хозяева зарабатывают штрафной на правом фланге - Юссифоу фолит и получает жёлтую. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Арбитр останавливает поединок, так как на газоне оказывается Давид Энен и нуждается в медицинском вмешательстве. 
  • 22'
    Дензиль Хаосеб совершил рейд по левому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, где партнёров не оказалось. 
  • 21'
    Откровенно мало пока опасных моментов. Команды преимущественно атакуют через фланги, но до подач дело доходит редко. 
  • 20'
    Райан Ньямб продолжает успешно действовать в отборе на правом фланге, в очередной раз лишая мяча Фессу Плакку. 
  • 19'
    А теперь и Намибия отвечает своим наступлением, которое обходится без остроты - Уро-Гнени справляется с подачей с левого фланга. 
  • 18'
    Кевин Денкей решается на удар с дальней дистанции, после которого мяч пролетает гораздо выше цели. 
  • 17'
    Принс Менелик обыграл Чучуи Ама на левом фланге, а потом выполнил неточную верховую передачу в штрафную площадь. 
  • 16'
    Ллойд Казапуа вступает в игру и забирает мяч после безадресного навеса со стороны Даконама Дьене. 
  • 15'
    Шарль Хамбира успевает первым к мячу на правом фланге, закрывает его корпусом и не позволяет Плакке провести атаку. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Атака Намибии прерывается свистком арбитра - Питер Шалулиле входит в штрафную площадку с левого фланга, а потом мяч попадает ему в руку. 
  • Опасный момент
    13'
    Агбозо выполняет подачу с правого фланга, отправляя мяч в центр штрафной, куда совсем немного не успевает Плакка. 
  • 12'
    Пока защита явно превосходит атаку. Плакка попытался прорваться по левому флангу, но вовремя вмешался Ньямб, отобрав мяч при помощи подката. 
  • 11'
    Ещё одну атаку правым флангом попытались организовать хозяева, но снова соперник успешно сыграл - Фессу Плакка выбил мяч в аут. 
  • 10'
    Атте Юссифоу успешно сыграл корпусом на левом фланге, не пустив к мячу Райана Ньямба. Круглый выкатился за лицевую линию. 
  • 9'
    А вот сейчас Давид Энен с мячом встретился, но сыграл неаккуратно, выпустив его за боковую линию. 
  • 8'
    Денкей принял мяч в нескольких метрах от штрафной площадки и выполнил передачу на правый фланг - Энен откликнулся, но к игровому снаряду не успел. 
  • 7'
    Несколько атак на первых минутах провела Намибия, а затем инициативу перехватили футболисты Того и ищут пути продвижения к воротам оппонента. 
  • Офсайд
    6'
    При помощи передачи со своей половины поля гости попробовали организовать атаку, которая получилась точной, но сразу же раздался свисток судьи - офсайд. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Кевин Денкей переусердствовал в отборе мяча, уронив на газон Райана Ньямба. 
  • 4'
    Давид Энен прорывается по правому флангу и выполняет прострел, с которым справляется Лубени Хауконго. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Хозяева заработали штрафной на левом фланге, но не стали выполнять подачу в сторону ворот, а предпочли разыграть. 
  • 2'
    Того начинает с центра поля и отправляет мяч на свою половину, где устраивает обмен короткими передачами. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Намибия - Того, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 130
Намибия 43.8% (57)
X 43.1% (56)
Того 13.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Намибия
Ничья
Того
3.05
3.00
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Намибия 0:0 Того онлайн


Прогнозы на матч Намибия 0:0 Того

Исход игры
Намибия
43.8% (57)
Ничья
43.1% (56)
Того
13.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
17.19% (22)
Меньше
82.81% (106)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (49)
1:0 Намибия
26.9% (35)
2:1 Намибия
12.3% (16)
0:1 Того
10% (13)
0:0 Ничья
3.8% (5)
1:2 Того
3.1% (4)
2:0 Намибия
3.1% (4)
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