Ила Бебу принял мяч перед чужой штрафной площадкой, на правом фланге, а потом обрезался, да ещё и правила нарушил.

Пока не идёт игра у Бебу во втором тайме. Сейчас получил мяч на правом фланге, но не справился с приёмом.

Странное решение принял Денкей - решил пробить по воротам с правого фланга, но Казапуа справился, отбив мяч перед собой.

Энен выполняет подачу с правого фланга, Бебу наносит удар головой, после которого мяч разминается со створом.

Как и в первом тайме Намибия активно начала, но Того быстро вернул мяч себе и действует первым номером.

Лайнсмен поднимает флажок и прерывает атаку Того - Кевин Денкей залез в офсайд.

Атака Намибии правым флангом завершилась подачей, после которой мяч попал в игрока Того и ушёл за лицевую линию.

Первый корнер хозяев во втором тайме обошёлся без остроты - последовал розыгрыш, а потом безадресный навес на ближнюю штангу.

Через центральную зону Того проходит центр поля, а потом добивается права на штрафной удар.

Чучуи Ама выигрывает воздух в чужой штрафной площадке и пробивает по воротам, но в створ не попадает.

Первый тайм

— Время первого тайма подошло к концу, пока 0-0.

45' Райан Ньямб не сумел начать атаку, оказавшись на правом фланге, допустив ошибку в передаче.

45' +1 минута.

44' Юссифоу заработал штрафной в центре поля, после чего выполнил подачу, но до партнёров мяч довести не сумел.

43' Денкей получает мяч в чужой штрафной площадке, но неудачно обрабатывает, в результате чего круглый отскакивает в руку Иймбонди, на что арбитр не реагирует.

42' Ллойд Казапуа выходит из ворот и выбивает мяч за боковую линию, прерывая перспективную атаку Того.

40' Прекрасный момент упускает Намибия, чтобы выйти вперёд. А теперь и Того большими силами идёт в атаку, но до удара дело не доводит.

39' Сам же Шалулиле исполняет одиннадцатиметровый удар и не забивает! Уро-Гнени сначала переводит мяч в левую штангу, от которой круглый отлетает к Шалулиле и он добивает в правый угол, но не попадает.

38' Шалулиле врывается в штрафную площадку, уходит от Уро-Гнени, а потом падает после контакта с Чучуи Ама - пенальти назначает судья.

37' Денкей выиграл борьбу на втором этаже и выполнил скидку на Ромао, который неудачно сыграл в касание - выбил мяч за боковую линию.

36' Фессу Плакка срывает атаку Намибии в центре поля, за что и получает карточку под цвет своей формы.

35' Нет, лёгким испугом отделался Алаиксис Ромао. Арбитр не видел его удар и даже устное предупреждение не сделал.

34' Ой-ой-ой, а это может быть красная. Альфеус сбивает Ромао, который потом отвечает сопернику ударом ногой - шипами.

33' Иймбонди выполнил подачу с углового с левого фланга, но слишком сильно отправил мяч, в результате чего партнёров не нашёл.

32' Подобие высокого прессинга демонстрирует Того, но Намибия справляется, выходя из-под давления при помощи коротких и средних передач.

30' Райан Ньямб отобрал мяч у Атте Юссифоу на правом фланге, но перед этим нарушил правила, уронив оппонента на газон.

29' Даконам выполнил передачу со своей половины поля на Денкея, но получилось слишком сильно - Казапуа вышел из ворот и мяч забрал.

28' Хаосеб прошёл по левому флангу, добрался до штрафной площадки и выполнил передачу в центр, которая была перехвачена.

27' Юссифоу прерывает прострел Иймбонди на левом фланге, а потом действует максимально надёжно, выбивая мяч в аут.

26' Не разобрались футболисты Того в своей штрафной, не сумев выбить мяч, чем воспользовался Шалулиле и пробил, но в створ не попал.

25' Повреждение Энена оказалось несерьёзным и он возвращается в игру. Тем временем хозяева зарабатывают штрафной на правом фланге - Юссифоу фолит и получает жёлтую.

23' Арбитр останавливает поединок, так как на газоне оказывается Давид Энен и нуждается в медицинском вмешательстве.

22' Дензиль Хаосеб совершил рейд по левому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, где партнёров не оказалось.

21' Откровенно мало пока опасных моментов. Команды преимущественно атакуют через фланги, но до подач дело доходит редко.

20' Райан Ньямб продолжает успешно действовать в отборе на правом фланге, в очередной раз лишая мяча Фессу Плакку.

19' А теперь и Намибия отвечает своим наступлением, которое обходится без остроты - Уро-Гнени справляется с подачей с левого фланга.

18' Кевин Денкей решается на удар с дальней дистанции, после которого мяч пролетает гораздо выше цели.

17' Принс Менелик обыграл Чучуи Ама на левом фланге, а потом выполнил неточную верховую передачу в штрафную площадь.

16' Ллойд Казапуа вступает в игру и забирает мяч после безадресного навеса со стороны Даконама Дьене.

15' Шарль Хамбира успевает первым к мячу на правом фланге, закрывает его корпусом и не позволяет Плакке провести атаку.

14' Атака Намибии прерывается свистком арбитра - Питер Шалулиле входит в штрафную площадку с левого фланга, а потом мяч попадает ему в руку.

13' Агбозо выполняет подачу с правого фланга, отправляя мяч в центр штрафной, куда совсем немного не успевает Плакка.

12' Пока защита явно превосходит атаку. Плакка попытался прорваться по левому флангу, но вовремя вмешался Ньямб, отобрав мяч при помощи подката.

11' Ещё одну атаку правым флангом попытались организовать хозяева, но снова соперник успешно сыграл - Фессу Плакка выбил мяч в аут.

10' Атте Юссифоу успешно сыграл корпусом на левом фланге, не пустив к мячу Райана Ньямба. Круглый выкатился за лицевую линию.

9' А вот сейчас Давид Энен с мячом встретился, но сыграл неаккуратно, выпустив его за боковую линию.

8' Денкей принял мяч в нескольких метрах от штрафной площадки и выполнил передачу на правый фланг - Энен откликнулся, но к игровому снаряду не успел.

7' Несколько атак на первых минутах провела Намибия, а затем инициативу перехватили футболисты Того и ищут пути продвижения к воротам оппонента.

6' При помощи передачи со своей половины поля гости попробовали организовать атаку, которая получилась точной, но сразу же раздался свисток судьи - офсайд.

5' Кевин Денкей переусердствовал в отборе мяча, уронив на газон Райана Ньямба.

4' Давид Энен прорывается по правому флангу и выполняет прострел, с которым справляется Лубени Хауконго.

3' Хозяева заработали штрафной на левом фланге, но не стали выполнять подачу в сторону ворот, а предпочли разыграть.

2' Того начинает с центра поля и отправляет мяч на свою половину, где устраивает обмен короткими передачами.