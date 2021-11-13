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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Намибия
FIFA #108
 
Позже
Того
FIFA #134

История личных встреч

Намибия
Того

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Намибия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шалулиле Питер 2 0.4
Каматука Джослин 1 0.2
Хамбира Шарль 1 0.2
Elmo Kambindu 1 0.2
Того
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плакка Фессу 2 0.4
Денкей Кевин 1 0.2

Карточки

Намибия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредерикс Динамо 2 0
Кавенджи Деон Хотто 1 0
Стефанус Уилли 1 0
Каматука Джослин 1 0
Хораиб Ларри 1 0
Ханамуб Риаан 1 0
Казапуа Ллойд 1 0
Aprocious Petrus 1 0
Elmo Kambindu 1 0
Того
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 0
Чакеи Маруф 1 0
Агбозо Клуссе 1 0
Нейн Ричард 1 0
Ама Чучуи Кангниви 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Юссифоу Атте 1 0
Мусса Билал 1 0
Аолу Роджер 1 0
Уро-Гнени Вассиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Намибия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1
Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 1:1 Гвинея - Намибия 2:0 Намибия - Чад 2:1 Намибия - Замбия 0:2 Намибия - Мадагаскар 2:0 Мадагаскар - Намибия 1:0 Намибия - Эритрея 2:0 Эритрея - Намибия 1:2
Того
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Того - Сенегал 1:1 Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Того - Намибия 0:1
Сенегал - Того 2:0 Гамбия - Того 1:0 Гвинея - Того 0:2 Того - Кения 1:2 Коморские острова - Того 0:0 Того - Руанда 2:3 Уганда - Того 1:2 Марокко - Того 1:0 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Того - Судан 1:1 Кения - Того 1:1 Того - Коморские острова 0:1 Нигерия - Того 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Того - Кабо-Верде 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Намибия 5 1 2 2 5 - 9 5
3. Того 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Конго 5 0 3 2 5 - 8 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Того 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Намибия 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Конго 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Намибия 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Того 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Конго 2 0 2 0 2 - 2 2
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Намибия - Того от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Намибия 42.9% (21)
    X 38.8% (19)
    Того 18.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Намибия
    Ничья
    Того
    2.45
    3.15
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Намибия - Того онлайн


    Прогнозы на матч Намибия - Того

    Исход игры
    Намибия
    42.6% (20)
    Ничья
    40.4% (19)
    Того
    17% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.39% (8)
    Меньше
    82.61% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (16)
    1:0 Намибия
    25.5% (12)
    0:1 Того
    12.8% (6)
    2:1 Намибия
    12.8% (6)
    1:2 Того
    4.3% (2)
    2:0 Намибия
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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