Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
История личных встреч
Намибия
Того
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Намибия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шалулиле Питер
|2
|0.4
|Каматука Джослин
|1
|0.2
|Хамбира Шарль
|1
|0.2
|Elmo Kambindu
|1
|0.2
Того
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плакка Фессу
|2
|0.4
|Денкей Кевин
|1
|0.2
Карточки
Намибия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фредерикс Динамо
|2
|0
|Кавенджи Деон Хотто
|1
|0
|Стефанус Уилли
|1
|0
|Каматука Джослин
|1
|0
|Хораиб Ларри
|1
|0
|Ханамуб Риаан
|1
|0
|Казапуа Ллойд
|1
|0
|Aprocious Petrus
|1
|0
|Elmo Kambindu
|1
|0
Того
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Чакеи Маруф
|1
|0
|Агбозо Клуссе
|1
|0
|Нейн Ричард
|1
|0
|Ама Чучуи Кангниви
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Юссифоу Атте
|1
|0
|Мусса Билал
|1
|0
|Аолу Роджер
|1
|0
|Уро-Гнени Вассиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Намибия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конго - Намибия 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Того - Намибия 0:1
Намибия - Конго 1:1 Намибия - Гвинея 2:1 Чад - Намибия 0:3 Намибия - Замбия 0:0 Намибия - Танзания 0:1 Гвинея - Намибия 3:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0 ЮАР - Намибия 1:1 Гвинея - Намибия 2:0 Намибия - Чад 2:1 Намибия - Замбия 0:2 Намибия - Мадагаскар 2:0 Мадагаскар - Намибия 1:0 Намибия - Эритрея 2:0 Эритрея - Намибия 1:2
Того
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Того - Сенегал 1:1 Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Того - Намибия 0:1
Сенегал - Того 2:0 Гамбия - Того 1:0 Гвинея - Того 0:2 Того - Кения 1:2 Коморские острова - Того 0:0 Того - Руанда 2:3 Уганда - Того 1:2 Марокко - Того 1:0 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Того - Судан 1:1 Кения - Того 1:1 Того - Коморские острова 0:1 Нигерия - Того 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Того - Кабо-Верде 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Намибия
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|3.
|Того
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|4.
|Конго
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Того
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Намибия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Конго
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Намибия - Того
Исход игры
Намибия
42.6% (20)
Ничья
40.4% (19)
Того
17% (8)
Тотал 2.5
Больше
17.39% (8)
Меньше
82.61% (38)
Обе команды забьют
Да
52.17% (24)
Нет
47.83% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (16)
1:0 Намибия
25.5% (12)
0:1 Того
12.8% (6)
2:1 Намибия
12.8% (6)
1:2 Того
4.3% (2)
2:0 Намибия
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
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