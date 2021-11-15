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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Гвинея-Бисау
FIFA #109
0:0
Второй тайм: 68'
Судан
FIFA #123
0' 68'
Гвинея-Бисау
Судан

История личных встреч

Гвинея-Бисау
Судан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМОМК2Р
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея-Бисау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикети Силва 2 0.33
Менди Фредерик 1 0.17
Мендеш Жозеф 1 0.17
Бальде Мама 1 0.17
Судан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдель-Рахман Мохамед 2 0.33
Камаль Амир 1 0.17
Ahmad Mahmoud 1 0.17
Теири Сеиф 1 0.17

Карточки

Гвинея-Бисау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бура Мигел 2 0
Дхало Марсело 1 0
Бальде Мама 1 0
Судан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Тахир Атар 2 0
Абдалла Фарис 2 0
Салахельдин Альхассан 2 0
Камаль Амир 1 0
Омер Наср 1 0
Агаб Рамадан 1 0
Абдель-Рахман Мохамед 1 0
Salaheldin Nemer 1 0
Ali Achrine 1 0
Эль-Нимер Махмуд Салах 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
18%
4
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гвинея-Бисау
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Судан - Гвинея-Бисау 2:4
Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Эсватини - Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Эсватини 3:0 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Мали - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Гана 0:2 Бенин - Гвинея-Бисау 0:0 Камерун - Гвинея-Бисау 2:0 Ангола - Гвинея-Бисау 2:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2 Намибия - Гвинея-Бисау 0:0
Судан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4
Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Того - Судан 1:1 Тунис - Судан 3:0 Судан - Танзания 0:0 Судан - Кения 1:2 Занзибар - Судан 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Судан - Сан-Томе и Принсипи 4:0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Гвинея-Бисау 0:0 6 1 3 2 5 - 11 6
3. Гвинея 5 0 4 1 5 - 8 4
4. Судан 0:0 6 0 3 3 5 - 12 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Гвинея 3 0 2 1 3 - 6 2
3. Гвинея-Бисау 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Судан 0:0 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Гвинея-Бисау 0:0 3 1 1 1 4 - 7 4
3. Судан 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Гвинея 2 0 2 0 2 - 2 2
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Второй тайм
  • Офсайд
    69'
    Вырезал Жоржиньо в штрафную соперника на ход Гомешу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 67'
    Со штрафного Саид Ахмед навесил на дальнюю штангу, но на выходе Мендеш спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 66'
    Подтолкнул руками соперника в спину в верховой борьбе Омер. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 65'
    Диагональ исполнял Омер на правый фланг, куда врывался Маджуб, но его опередил Дхало и вынес мяч головой в аут.
  • 64'
    В центре поля налетел Энкада на Мозамила и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будет Судан.
  • 63'
    Пробивал головой Жаките после очередного навеса с углового, но мяч полетел гораздо выше перекладины. 
  • 62'
    С угла поля навесил Жаките на дальнюю штангу. Здесь выиграл верх Абдалла и головой вынес снаряд подальше.
  • Опасный момент
    61'
    Прорвался к штрафной соперника по центру Менди и пробил в дальний угол, но в красивейшем прыжке Эшрей смог отбить мяч на угловой.
  • 60'
    В верховой борьбе в центре поля получил по затылку локтем Эль-Тахир от Жаките. Штрафной удар исполнят гости.
  • 59'
    На чужой половине поля получил по ногам Менди от Омера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 58'
    Подавал с левого фланга в штрафную Салахельдин на Маджуба, но у того буквально с ноги мяч снял на выходе Мендеш.
  • 57'
    С правого фланга Энкада прострелил в штрафную на Менди, но тот нарушил правила в борьбе против Хассана.
  • 56'
    Проверил бдительность голкипера дальним ударом с двадцати трех метров Абдель-Рахман, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 55'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Саид Ахмед на ход Маджубу, но мяч в последний момент на выходе забрал в руки Мендеш.
  • 54'
    Теперь уже Менди убегал в штрафную соперника после паса от Жоржиньо, но в борьбе с Камалем нарушил он правила.
  • 53'
    Дальний заброс исполнял Семеду на ход Энкада, но вышел за пределы штрафной Эшрейн и вынес мяч подальше.
  • 52'
    На фланге наступил Энкада на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 51'
    По флангу забросил Бура на ход Гомешу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • Замена
    50'
    Ответная замена в составе Судана произошла. Вместо Хидира Валиелдина на поле появился Дхийя Маджуб.
  • 49'
    С углового навесил Менди на ближнюю штангу, но здесь пробить Энкаде не позволил в верховой борьбе Камаль.
  • Желтая карточка
    48'
    В центре поля в грубом подкате снес соперника Саид, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе сборной Гвинеи-Бисау. Вместо Стива Амбри на второй тайм вышел Жефферсон Энкада.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Диагональ исполнял Жоржиньо на левый фланг, куда забегал Семеду, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 44'
    Мог выскакивать на ворота Менди после заброса от Жоржиньо, но вышел за пределы штрафной Эшрейн и отвел угрозу.
  • 43'
    В верховой борьбе в центре поля Менди подтолкнул в спину Валида. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 42'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Фарис и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Опасный момент
    41'
    Пробивал головой Омер после навеса с угла поля от Эль-Тахира, но в красивом прыжке спас вою команду Мендеш.
  • 40'
    Со штрафного навесил Эль-Тахир на дальнюю штангу, но здесь в падении не успел подставить ногу Мозамил.
  • 39'
    На фланге грубо пошел в подкат Дхало в ногу Эль-Тахиру. Опасный штрафной удар исполнять будут гости.
  • 38'
    Пробивал по воротам с линии штрафной Жоржиньо после паса от Санганте, но мяч угодил в спину Камалю.
  • 37'
    Жаките диагональ исполнял в штрафную на Менди, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 36'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Менди после паса с фланга от Семеду, но мяч застрял в ногах защитников.
  • 35'
    Тонко отдавал пас в штрафную Амбри на ход Жоржиньо, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 34'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Эль-Тахир. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 33'
    На фланге Менди в грубо подкате снес Эль-Тахира. Не стал судья показывать желтую карточку, пожалев нарушителя.
  • 32'
    Со штрафного навесил Семеду на дальнюю штангу, но здесь Менди нарушил правила в борьбе с голкипером.
  • 31'
    На чужой половине поля грамотно подставился Амбри и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной исполнят игроки сборной Гвинеи-Бисау.
  • 30'
    На фланге получил по ногам Канде в подкате от Фариса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 29'
    Дальний заброс исполнял Жаките в штрафную на Амбри, но прочитал эпизод Эшрейн и на выходе отвел угрозу.
  • 28'
    С углового навесил Эль-Тахир на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Дхало и вынес его в центр поля.
  • 27'
    Со штрафного навесил Омер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч на фланг вынес головой Бура.
  • 26'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мозамил. Потребуется ему помощь медиков.
  • 25'
    Со штрафного навесил Жаките на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги и полетел точно в руки Мендешу.
  • 24'
    В центре поля получил по ногам Менди от Камаля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 23'
    Проникающий пас отдавал Саид Ахмед на ход Абдель-Рахману, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Канде.
  • 22'
    По флангу прорывался Мозамил и прострелил вдоль ворот, но спокойно этот пас перехватил Бура.
  • 20'
    Забросил по флангу Канде на ход Жоржтиньо, но того опередил Омер и головой вынес снаряд за боковую линию.
  • 19'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 18'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Омер и тут же забросил на ход Мозамилу, но тому пробить не позволил Канде.
  • 17'
    Пробивал с дальней дистанции по воротам Саид Ахмед, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.
  • 16'
    С правого фланга навесил Салахельдин на дальнюю штангу, но здесь удар Мозамила накрыл в подкате Дхало.
  • 15'
    С угла поля навесил Эль-Тахир на ближнюю штангу, где пробил головой Камаль в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.
  • 14'
    Протащил мяч по флангу Жоржиньо и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 13'
    Зацепился за мяч на линии чужой штрафной Валид и пробил с разворота, но на пути мяча оказался Гомеш.
  • Офсайд
    12'
    Вырезал пас в штрафную Жаките на Жоржиньо, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 11'
    Мог убегать в штрафную соперника Абдель-Рахман после паса от Омера, но проиграл он силовую борьбу за мяч Дхало.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Эль-Тахир от Жаките. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Судана.
  • 9'
    Жаките мягко забросил в штрафную на ход Менди, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Эшрейн.
  • 8'
    Искал Омер дальним пасом в штрафной соперника Мохамеда, но тому добраться до мяча не позволил Канде.
  • 7'
    С правого фланга Жоржиньо низом прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 6'
    Решился на дальний удар метров с двадцати семи Омер, но мяч полетел слабо и точно в руки Мендешу.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Дхало на правый фланг, но здесь Жоржиньо в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.
  • 4'
    Убегал на ворота соперника Мохамед, после заброса от Камаля, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 3'
    Провалилась оборона гостей, позволив с линии штрафной площади пробить по воротам Менди, но крайне неточно.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на поединок африканского отбора на Чемпионат мира, в котором встретятся сборные Гвинеи-Бисау и Судана. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 138
Гвинея-Бисау 63.8% (88)
X 20.3% (28)
Судан 15.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гвинея-Бисау
Ничья
Судан
4.60
3.18
3.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гвинея-Бисау 0:0 Судан онлайн


Прогнозы на матч Гвинея-Бисау 0:0 Судан

Исход игры
Гвинея-Бисау
63.8% (88)
Ничья
20.3% (28)
Судан
15.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
56.06% (74)
Нет
43.94% (58)
Популярный счёт
1:0 Гвинея-Бисау
31.2% (43)
2:1 Гвинея-Бисау
21% (29)
1:1 Ничья
16.7% (23)
1:2 Судан
10.9% (15)
2:0 Гвинея-Бисау
4.3% (6)
0:1 Судан
3.6% (5)
3:1 Гвинея-Бисау
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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