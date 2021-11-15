Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
0:0
Второй тайм: 68'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Санганте ОпаЗащитник
-
21 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Семеду АлфаПолузащитник
-
17 Амбри СтивПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гомис МорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мане СориПолузащитник
-
18 Имбене ЛаноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мендеш ЖозефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фаринья Гильерме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хассан ВалидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Омер НасрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маджуб ДхийяПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хуберт Велуд
История личных встреч
Гвинея-Бисау
Судан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикети Силва
|2
|0.33
|Менди Фредерик
|1
|0.17
|Мендеш Жозеф
|1
|0.17
|Бальде Мама
|1
|0.17
Судан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдель-Рахман Мохамед
|2
|0.33
|Камаль Амир
|1
|0.17
|Ahmad Mahmoud
|1
|0.17
|Теири Сеиф
|1
|0.17
Карточки
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бура Мигел
|2
|0
|Дхало Марсело
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
Судан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Тахир Атар
|2
|0
|Абдалла Фарис
|2
|0
|Салахельдин Альхассан
|2
|0
|Камаль Амир
|1
|0
|Омер Наср
|1
|0
|Агаб Рамадан
|1
|0
|Абдель-Рахман Мохамед
|1
|0
|Salaheldin Nemer
|1
|0
|Ali Achrine
|1
|0
|Эль-Нимер Махмуд Салах
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
18%
4
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Судан - Гвинея-Бисау 2:4
Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Эсватини - Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Эсватини 3:0 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Мали - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Гана 0:2 Бенин - Гвинея-Бисау 0:0 Камерун - Гвинея-Бисау 2:0 Ангола - Гвинея-Бисау 2:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2 Намибия - Гвинея-Бисау 0:0
Судан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4
Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Того - Судан 1:1 Тунис - Судан 3:0 Судан - Танзания 0:0 Судан - Кения 1:2 Занзибар - Судан 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Судан - Сан-Томе и Принсипи 4:0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Гвинея-Бисау
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 11
|6
|3.
|Гвинея
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|4.
|Судан
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Гвинея
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|3.
|Гвинея-Бисау
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Судан
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Гвинея-Бисау 0:0 Судан
Исход игры
Гвинея-Бисау
63.8% (88)
Ничья
20.3% (28)
Судан
15.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
56.06% (74)
Нет
43.94% (58)
Популярный счёт
1:0 Гвинея-Бисау
31.2% (43)
2:1 Гвинея-Бисау
21% (29)
1:1 Ничья
16.7% (23)
1:2 Судан
10.9% (15)
2:0 Гвинея-Бисау
4.3% (6)
0:1 Судан
3.6% (5)
3:1 Гвинея-Бисау
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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