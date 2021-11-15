В центре поля налетел Энкада на Мозамила и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будет Судан.

Диагональ исполнял Омер на правый фланг, куда врывался Маджуб, но его опередил Дхало и вынес мяч головой в аут.

Подтолкнул руками соперника в спину в верховой борьбе Омер. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

Со штрафного Саид Ахмед навесил на дальнюю штангу, но на выходе Мендеш спокойно забрал мяч в свои руки.

Вырезал Жоржиньо в штрафную соперника на ход Гомешу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Замена в перерыве произошла в составе сборной Гвинеи-Бисау. Вместо Стива Амбри на второй тайм вышел Жефферсон Энкада.

В центре поля в грубом подкате снес соперника Саид, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

С углового навесил Менди на ближнюю штангу, но здесь пробить Энкаде не позволил в верховой борьбе Камаль.

Ответная замена в составе Судана произошла. Вместо Хидира Валиелдина на поле появился Дхийя Маджуб.

По флангу забросил Бура на ход Гомешу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

На фланге наступил Энкада на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Дальний заброс исполнял Семеду на ход Энкада, но вышел за пределы штрафной Эшрейн и вынес мяч подальше.

Теперь уже Менди убегал в штрафную соперника после паса от Жоржиньо, но в борьбе с Камалем нарушил он правила.

Проникающий пас в штрафную исполнял Саид Ахмед на ход Маджубу, но мяч в последний момент на выходе забрал в руки Мендеш.

Проверил бдительность голкипера дальним ударом с двадцати трех метров Абдель-Рахман, но мяч полетел выше перекладины.

С правого фланга Энкада прострелил в штрафную на Менди, но тот нарушил правила в борьбе против Хассана.

Подавал с левого фланга в штрафную Салахельдин на Маджуба, но у того буквально с ноги мяч снял на выходе Мендеш.

На чужой половине поля получил по ногам Менди от Омера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

В верховой борьбе в центре поля получил по затылку локтем Эль-Тахир от Жаките. Штрафной удар исполнят гости.

Прорвался к штрафной соперника по центру Менди и пробил в дальний угол, но в красивейшем прыжке Эшрей смог отбить мяч на угловой.

С угла поля навесил Жаките на дальнюю штангу. Здесь выиграл верх Абдалла и головой вынес снаряд подальше.

Пробивал головой Жаките после очередного навеса с углового, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Диагональ исполнял Жоржиньо на левый фланг, куда забегал Семеду, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

44' Мог выскакивать на ворота Менди после заброса от Жоржиньо, но вышел за пределы штрафной Эшрейн и отвел угрозу.

43' В верховой борьбе в центре поля Менди подтолкнул в спину Валида. Штрафной удар исполнять будут гости.

42' Выиграл подбор у штрафной соперника Фарис и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

41' Пробивал головой Омер после навеса с угла поля от Эль-Тахира, но в красивом прыжке спас вою команду Мендеш.

40' Со штрафного навесил Эль-Тахир на дальнюю штангу, но здесь в падении не успел подставить ногу Мозамил.

39' На фланге грубо пошел в подкат Дхало в ногу Эль-Тахиру. Опасный штрафной удар исполнять будут гости.

38' Пробивал по воротам с линии штрафной Жоржиньо после паса от Санганте, но мяч угодил в спину Камалю.

37' Жаките диагональ исполнял в штрафную на Менди, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

36' Пробивал по воротам из пределов штрафной Менди после паса с фланга от Семеду, но мяч застрял в ногах защитников.

35' Тонко отдавал пас в штрафную Амбри на ход Жоржиньо, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

34' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Эль-Тахир. Без помощи медиков здесь не обойтись.

33' На фланге Менди в грубо подкате снес Эль-Тахира. Не стал судья показывать желтую карточку, пожалев нарушителя.

32' Со штрафного навесил Семеду на дальнюю штангу, но здесь Менди нарушил правила в борьбе с голкипером.

31' На чужой половине поля грамотно подставился Амбри и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной исполнят игроки сборной Гвинеи-Бисау.

30' На фланге получил по ногам Канде в подкате от Фариса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

29' Дальний заброс исполнял Жаките в штрафную на Амбри, но прочитал эпизод Эшрейн и на выходе отвел угрозу.

28' С углового навесил Эль-Тахир на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Дхало и вынес его в центр поля.

27' Со штрафного навесил Омер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч на фланг вынес головой Бура.

26' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мозамил. Потребуется ему помощь медиков.

25' Со штрафного навесил Жаките на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги и полетел точно в руки Мендешу.

24' В центре поля получил по ногам Менди от Камаля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

23' Проникающий пас отдавал Саид Ахмед на ход Абдель-Рахману, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Канде.

22' По флангу прорывался Мозамил и прострелил вдоль ворот, но спокойно этот пас перехватил Бура.

20' Забросил по флангу Канде на ход Жоржтиньо, но того опередил Омер и головой вынес снаряд за боковую линию.

19' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

18' Отобрал мяч на чужой половине поля Омер и тут же забросил на ход Мозамилу, но тому пробить не позволил Канде.

17' Пробивал с дальней дистанции по воротам Саид Ахмед, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.

16' С правого фланга навесил Салахельдин на дальнюю штангу, но здесь удар Мозамила накрыл в подкате Дхало.

15' С угла поля навесил Эль-Тахир на ближнюю штангу, где пробил головой Камаль в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.

14' Протащил мяч по флангу Жоржиньо и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить.

13' Зацепился за мяч на линии чужой штрафной Валид и пробил с разворота, но на пути мяча оказался Гомеш.

12' Вырезал пас в штрафную Жаките на Жоржиньо, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

11' Мог убегать в штрафную соперника Абдель-Рахман после паса от Омера, но проиграл он силовую борьбу за мяч Дхало.

10' В центре поля получил по ногам Эль-Тахир от Жаките. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Судана.

9' Жаките мягко забросил в штрафную на ход Менди, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Эшрейн.

8' Искал Омер дальним пасом в штрафной соперника Мохамеда, но тому добраться до мяча не позволил Канде.

7' С правого фланга Жоржиньо низом прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

6' Решился на дальний удар метров с двадцати семи Омер, но мяч полетел слабо и точно в руки Мендешу.

5' Дальний заброс исполнял Дхало на правый фланг, но здесь Жоржиньо в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.

4' Убегал на ворота соперника Мохамед, после заброса от Камаля, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

3' Провалилась оборона гостей, позволив с линии штрафной площади пробить по воротам Менди, но крайне неточно.

2' Хозяева будут играть сегодня в красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.