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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
5' Гол
Сельмани Астрит
10' Желтая карточка
Ринг Себастьян
18'
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
32
Мохаммед
Азиз
42
Bjoern
Paulsen
2
Сандберг
Симон
33
Амоо
Акинкунми
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
32
Хёгг
Лукас
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
9
Янссон
Исак
Хаммарбю
3-5-2
Кальмар
4-2-3-1

Ход матча

5'
Сельмани Астрит
(Людвигсон Густав)
1:0
10'
 
Ринг Себастьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 69 Владение мячом, % 31

История личных встреч

Хаммарбю
Кальмар

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 11 0.37
Амоо Акинкунми 9 (1) 0.3
Сельмани Астрит 6 (1) 0.2
Халили Абдул 4 (1) 0.13
Андерсен Йеппе 2 0.07
Bjoern Paulsen 2 0.07
Williot Swedberg 2 0.07
Мохаммед Азиз 2 0.07
Джазе Моханад 1 0.03
Фенгер Мадс 1 0.03
Боянич Дарьян 1 0.03
Аккам Давид 1 0.03
Сандберг Симон 1 0.03
Матко Алёша 1 0.03
Фьолусон Йон Гудни 1 0.03
Мадьяр Ричард 1 0.03
Родич Владимир 1 0.03
Паулиньо II 1 0.03
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 12 (3) 0.4
Ринг Джонатан 7 (1) 0.23
Янссон Исак 5 0.17
Фролинг Нильс 4 0.13
Ромариньо Перейра 4 0.13
Ринг Себастьян 3 0.1
Бергквист Дуг 1 0.03
Шёстедт Расмус 1 0.03
Стенмарк Йохан 1 0.03
Юханссон Петр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Сельмани Астрит 6 0
Фенгер Мадс 5 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Паулиньо II 2 0
Матко Алёша 2 0
Лахдо Майкель 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Людвигсон Густав 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 9 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Юханссон Петр 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Бергквист Дуг 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Стенмарк Йохан 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
20
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
10%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
7
23%
7
35%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
8
27%
2
10%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
6
38%
5
26%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
22%
5
28%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

23
15
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
10
43%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

48
38
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
10%
3
8%
1-15
6
13%
5
13%
16-30
8
17%
6
16%
31-45
8
17%
10
26%
46-60
9
19%
8
21%
61-75
12
25%
6
16%
76-90

Пропущено

39
34
23 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
18%
9
26%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
12
31%
5
15%
31-45
3
8%
5
15%
46-60
5
13%
4
12%
61-75
8
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Кальмар
1.92
5.80
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 1:0 Кальмар онлайн


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