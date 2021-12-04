Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Теле2 Арена
1:0
5' ГолСельмани Астрит
10' Желтая карточкаРинг Себастьян
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ПаулиньоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Olle Lindin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
5'
10'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
69 Владение мячом, % 31
История личных встреч
Хаммарбю
Кальмар
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|11
|0.37
|Амоо Акинкунми
|9 (1)
|0.3
|Сельмани Астрит
|6 (1)
|0.2
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.13
|Андерсен Йеппе
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|2
|0.07
|Williot Swedberg
|2
|0.07
|Мохаммед Азиз
|2
|0.07
|Джазе Моханад
|1
|0.03
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|Боянич Дарьян
|1
|0.03
|Аккам Давид
|1
|0.03
|Сандберг Симон
|1
|0.03
|Матко Алёша
|1
|0.03
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.03
|Мадьяр Ричард
|1
|0.03
|Родич Владимир
|1
|0.03
|Паулиньо II
|1
|0.03
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|12 (3)
|0.4
|Ринг Джонатан
|7 (1)
|0.23
|Янссон Исак
|5
|0.17
|Фролинг Нильс
|4
|0.13
|Ромариньо Перейра
|4
|0.13
|Ринг Себастьян
|3
|0.1
|Бергквист Дуг
|1
|0.03
|Шёстедт Расмус
|1
|0.03
|Стенмарк Йохан
|1
|0.03
|Юханссон Петр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Сельмани Астрит
|6
|0
|Фенгер Мадс
|5
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Матко Алёша
|2
|0
|Лахдо Майкель
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|9
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Стенмарк Йохан
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
20
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
10%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
7
23%
7
35%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
8
27%
2
10%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
6
38%
5
26%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
22%
5
28%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
10
43%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Забито
48
38
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
10%
3
8%
1-15
6
13%
5
13%
16-30
8
17%
6
16%
31-45
8
17%
10
26%
46-60
9
19%
8
21%
61-75
12
25%
6
16%
76-90
Пропущено
39
34
23 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
18%
9
26%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
12
31%
5
15%
31-45
3
8%
5
15%
46-60
5
13%
4
12%
61-75
8
21%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|3.
|АИК
|1:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 25
|56
|4.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|48 - 33
|53
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|50 - 38
|53
|6.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|38 - 35
|47
|7.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|13
|5
|12
|44 - 40
|44
|8.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|30
|11
|8
|11
|41 - 38
|41
|9.
|Сириус
|2:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 50
|40
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 35
|38
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|31 - 27
|36
|13.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|33 - 51
|32
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|21 - 55
|19
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|30
|3
|6
|21
|24 - 58
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 8
|38
|2.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|31 - 16
|36
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 22
|12
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 16
|26
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 20
|24
|5.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 21
|20
|6.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|7.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 31
|17
|9.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 16
|16
|12.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 29
|10
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3