Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Boraas Arena
17' Желтая карточкаВинбо Альбин
30
Лукич
Стоян
24
Мун
Райан
32
Кюнст
Дес
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мун РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Кюнст ДесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Юханссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
Ход матча
17'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Варберг БоИС
Мьельбю
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Райан
|7 (1)
|0.23
|Мэтьюз Ташрик
|5
|0.17
|Станисич Оливер
|5
|0.17
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.13
|Йоханссон Александр
|3
|0.1
|Симович Робин
|3
|0.1
|Карлссон Виктор
|2
|0.07
|Лильенбэк Антон
|1
|0.03
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.03
|Транберг Робин
|1
|0.03
|Винбо Альбин
|1
|0.03
|Альфонси Оливер
|1
|0.03
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|7
|0.23
|Сарр Амин
|7
|0.23
|Моро Мамудо
|6
|0.2
|Нильссон Джоэл
|5
|0.17
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Элиас
|1
|0.03
|Грасия Карлос
|1
|0.03
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.03
|Джонсон Сэм
|1
|0.03
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Йоханссон Херман
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|7
|2
|Транберг Робин
|8
|0
|Винбо Альбин
|8
|0
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Менса Гидеон
|7
|0
|Салес Жеан Карлос
|6
|0
|Эджупи Альберт
|6
|0
|Симович Робин
|5
|0
|Мун Райан
|5
|0
|Мэтьюз Ташрик
|5
|0
|Станисич Оливер
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|8
|1
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Густафссон Виктор
|6
|0
|Ходжич Кадир
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
43%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
6
35%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Пропущено
21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
19%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
5
24%
2
20%
76-90
Забито
35
32
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
7
20%
6
19%
61-75
8
23%
8
25%
76-90
Пропущено
35
26
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
14%
4
15%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
8
23%
3
12%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
9
26%
5
19%
61-75
8
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|3.
|АИК
|1:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 25
|56
|4.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|48 - 33
|53
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|50 - 38
|53
|6.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|38 - 35
|47
|7.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|13
|5
|12
|44 - 40
|44
|8.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|30
|11
|8
|11
|41 - 38
|41
|9.
|Сириус
|2:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 50
|40
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 35
|38
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|31 - 27
|36
|13.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|33 - 51
|32
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|21 - 55
|19
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|30
|3
|6
|21
|24 - 58
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 8
|38
|2.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|31 - 16
|36
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 22
|12
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 16
|26
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 20
|24
|5.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 21
|20
|6.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|7.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 31
|17
|9.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 16
|16
|12.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 29
|10
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3