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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Мьельбю
0'
17' Желтая карточка
Винбо Альбин
36'
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
23
Лильенбэк
Антон
3
Закриссон
Хампус
24
Мун
Райан
7
Транберг
Робин
6
Винбо
Альбин
16
Йоханссон
Александр
13
Альфонси
Оливер
32
Кюнст
Дес
21
Карлссон
Виктор
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
Варберг БоИС
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

17'
Винбо Альбин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Варберг БоИС
Мьельбю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:0
А
2:3
А
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Райан 7 (1) 0.23
Мэтьюз Ташрик 5 0.17
Станисич Оливер 5 0.17
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.13
Йоханссон Александр 3 0.1
Симович Робин 3 0.1
Карлссон Виктор 2 0.07
Лильенбэк Антон 1 0.03
Линднер Йоаким 1 0.03
Мёрфельт Альбин 1 0.03
Транберг Робин 1 0.03
Винбо Альбин 1 0.03
Альфонси Оливер 1 0.03
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 7 0.23
Сарр Амин 7 0.23
Моро Мамудо 6 0.2
Нильссон Джоэл 5 0.17
Ходжич Кадир 2 (1) 0.07
Андерссон Элиас 1 0.03
Грасия Карлос 1 0.03
Бьёркандер Эрик 1 0.03
Джонсон Сэм 1 0.03
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Йоханссон Херман 0 0
Густафссон Виктор 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 7 2
Транберг Робин 8 0
Винбо Альбин 8 0
Закриссон Хампус 7 0
Менса Гидеон 7 0
Салес Жеан Карлос 6 0
Эджупи Альберт 6 0
Симович Робин 5 0
Мун Райан 5 0
Мэтьюз Ташрик 5 0
Станисич Оливер 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 8 1
Густавссон Йеспер 7 0
Густафссон Виктор 6 0
Ходжич Кадир 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Нильссон Джоэл 2 0
Моро Мамудо 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
43%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
6
35%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Пропущено

21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
19%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
5
24%
2
20%
76-90

Забито

35
32
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
7
20%
6
19%
61-75
8
23%
8
25%
76-90

Пропущено

35
26
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
14%
4
15%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
8
23%
3
12%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
9
26%
5
19%
61-75
8
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Винбо Альбин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мьельбю
4.50
3.51
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:0 Мьельбю онлайн


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