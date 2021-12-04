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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
13' Гол
Эрикссон Магнус
34'
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
8
Фрайберг
Эрик
23
Валемарк
Патрик
17
Берггрен
Густав
16
Траоре
Бени
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
9
Радетинац
Харис
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Эрикссон Магнус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Хеккен
Юргорден

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 11 (5) 0.37
Валемарк Патрик 9 0.3
Бенгтссон Лео 6 0.2
Траоре Бени 3 0.1
Экполо Годсвилл 3 0.1
Хейнтс Тобиас 3 0.1
Ирандуст Далехо 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Берггрен Густав 1 0.03
Ольссон Мартин 1 0.03
Линдгрен Расмус 1 0.03
Тойвио Йоона 1 0.03
Туоминен Яссе 1 0.03
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 8 0.27
Эрикссон Магнус 5 0.17
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.17
Беркрот Никлас 4 0.13
Экдаль Хьяльмар 4 0.13
Банда Эммануэль 4 0.13
Радетинац Харис 3 0.1
Асоро Йоэль 3 0.1
Ларссон Якоб 3 0.1
Финнделл Хампус 3 0.1
Хольмберг Карл 2 0.07
Лёфгрен Йеспер 1 0.03
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 8 0
Хаммар Юхан 6 1
Фальцетас Александр 7 0
Фрайберг Эрик 6 0
Бенгтссон Лео 6 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Экполо Годсвилл 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 7 1
Финнделл Хампус 5 0
Ларссон Якоб 4 0
Кёкк Эллиот 3 0
Экдаль Хьяльмар 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Адеми Альбион 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
9
32%
5
33%
31-45
9
32%
3
20%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
29%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Забито

17
30
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
18%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
7
41%
8
27%
61-75
1
6%
4
13%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
24%
7
39%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Забито

45
45
18 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
3
7%
6
13%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
11
24%
11
24%
31-45
13
29%
5
11%
46-60
9
20%
8
18%
61-75
5
11%
6
13%
76-90

Пропущено

46
30
20 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
11
24%
1
3%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
5
11%
4
13%
31-45
9
20%
10
33%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
9
20%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1
Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Юргорден
7.50
4.40
1.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 0:1 Юргорден онлайн


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