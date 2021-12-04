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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
0:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
12' Гол
Эрикссон Магнус
35' Желтая карточка
Хольмберг Карл
44' Желтая карточка
Хаммар Юхан
61' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
70' Желтая карточка
Ларссон Якоб
85' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
90' Вторая желтая карточка
Хаммар Юхан
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
8
Фрайберг
Эрик
23
Валемарк
Патрик
17
Берггрен
Густав
16
Траоре
Бени
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
9
Радетинац
Харис
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Эрикссон Магнус
(Чилуфя Эдвард)
35'
 
Хольмберг Карл
44'
Хаммар Юхан
 
61'
Карлссон Тобиас
 
63'
 
Асоро Йоэль
Хольмберг Карл
70'
 
Ларссон Якоб
71'
Линдгрен Расмус
Карлссон Тобиас
 
77'
Мааруф Самир
Траоре Бени
 
79'
 
Банда Эммануэль
Финнделл Хампус
85'
Бенгтссон Лео
 
90'
Хаммар Юхан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 16
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Хеккен
Юргорден

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 11 (5) 0.37
Валемарк Патрик 9 0.3
Бенгтссон Лео 6 0.2
Траоре Бени 3 0.1
Экполо Годсвилл 3 0.1
Хейнтс Тобиас 3 0.1
Ирандуст Далехо 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Берггрен Густав 1 0.03
Ольссон Мартин 1 0.03
Линдгрен Расмус 1 0.03
Тойвио Йоона 1 0.03
Туоминен Яссе 1 0.03
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 8 0.27
Эрикссон Магнус 5 0.17
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.17
Беркрот Никлас 4 0.13
Экдаль Хьяльмар 4 0.13
Банда Эммануэль 4 0.13
Радетинац Харис 3 0.1
Асоро Йоэль 3 0.1
Ларссон Якоб 3 0.1
Финнделл Хампус 3 0.1
Хольмберг Карл 2 0.07
Лёфгрен Йеспер 1 0.03
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 7 2
Берггрен Густав 8 0
Фальцетас Александр 7 0
Бенгтссон Лео 7 0
Фрайберг Эрик 6 0
Карлссон Тобиас III 6 0
Экполо Годсвилл 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 7 1
Ларссон Якоб 5 0
Финнделл Хампус 5 0
Хольмберг Карл 3 0
Кёкк Эллиот 3 0
Экдаль Хьяльмар 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Адеми Альбион 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
0
0%
3
19%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
9
32%
5
31%
31-45
9
32%
3
19%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
3
25%
76-90

Забито

17
30
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
18%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
7
41%
8
27%
61-75
1
6%
4
13%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
24%
7
39%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Забито

45
46
18 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
3
7%
7
15%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
11
24%
11
24%
31-45
13
29%
5
11%
46-60
9
20%
8
17%
61-75
5
11%
6
13%
76-90

Пропущено

47
30
21 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 17
12
26%
1
3%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
5
11%
4
13%
31-45
9
19%
10
33%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
9
19%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1
Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. АИК Заявка 30 18 5 7 45 - 25 59
3. Юргорден Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
4. Эльфсборг Заявка 30 17 4 9 51 - 35 55
5. Хаммарбю 5:3 Заявка 30 15 8 7 54 - 41 53
6. Кальмар 3:5 Заявка 30 13 8 9 41 - 39 47
7. Норрчёпинг 1:2 Заявка 30 13 5 12 45 - 41 44
8. Гётеборг 2:1 Заявка 30 11 8 11 42 - 39 41
9. Мьельбю Заявка 30 9 11 10 34 - 27 38
10. Сириус Заявка 30 10 7 13 39 - 53 37
11. Варберг БоИС Заявка 30 9 10 11 35 - 38 37
12. Хеккен Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
13. Дегерфорс Заявка 30 10 4 16 34 - 51 34
14. Хальмстад Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру Заявка 30 4 6 20 23 - 58 18
16. Эстерсунд Заявка 30 3 5 22 24 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 15 13 2 0 29 - 8 41
2. Хаммарбю 5:3 Заявка 15 11 3 1 35 - 19 36
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 1:2 Заявка 15 8 4 3 28 - 17 28
6. Эльфсборг Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 3:5 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Гётеборг 2:1 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Мьельбю Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
13. Варберг БоИС Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 15 3 2 10 18 - 23 11
16. Эребру Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 15 9 1 5 25 - 18 28
3. Юргорден Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 3:5 Заявка 15 7 3 5 23 - 24 24
5. Гётеборг 2:1 Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Мьельбю Заявка 15 4 6 5 18 - 16 18
7. АИК Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
8. Хаммарбю 5:3 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
9. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 1:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Хеккен Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
12. Сириус Заявка 15 3 5 7 18 - 34 14
13. Хальмстад Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс Заявка 15 3 3 9 11 - 29 12
15. Эребру Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Где смотреть матч Хеккен 0:1 Юргорден онлайн


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