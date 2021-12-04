Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
0:1
12' ГолЭрикссон Магнус
35' Желтая карточкаХольмберг Карл
44' Желтая карточкаХаммар Юхан
61' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
70' Желтая карточкаЛарссон Якоб
85' Желтая карточкаБенгтссон Лео
90' Вторая желтая карточкаХаммар Юхан
16
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
12'
0:1
35'
44'
61'
70'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 16
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Хеккен
Юргорден
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|11 (5)
|0.37
|Валемарк Патрик
|9
|0.3
|Бенгтссон Лео
|6
|0.2
|Траоре Бени
|3
|0.1
|Экполо Годсвилл
|3
|0.1
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.1
|Ирандуст Далехо
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|1
|0.03
|Ольссон Мартин
|1
|0.03
|Линдгрен Расмус
|1
|0.03
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|Туоминен Яссе
|1
|0.03
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|8
|0.27
|Эрикссон Магнус
|5
|0.17
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.17
|Беркрот Никлас
|4
|0.13
|Экдаль Хьяльмар
|4
|0.13
|Банда Эммануэль
|4
|0.13
|Радетинац Харис
|3
|0.1
|Асоро Йоэль
|3
|0.1
|Ларссон Якоб
|3
|0.1
|Финнделл Хампус
|3
|0.1
|Хольмберг Карл
|2
|0.07
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.03
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|7
|2
|Берггрен Густав
|8
|0
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Фрайберг Эрик
|6
|0
|Карлссон Тобиас III
|6
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|7
|1
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Финнделл Хампус
|5
|0
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Банда Эммануэль
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
0
0%
3
19%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
9
32%
5
31%
31-45
9
32%
3
19%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
4
14%
2
13%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
3
25%
76-90
Забито
17
30
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
18%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
7
41%
8
27%
61-75
1
6%
4
13%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
24%
7
39%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Забито
45
46
18 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
3
7%
7
15%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
11
24%
11
24%
31-45
13
29%
5
11%
46-60
9
20%
8
17%
61-75
5
11%
6
13%
76-90
Пропущено
47
30
21 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 17
12
26%
1
3%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
5
11%
4
13%
31-45
9
19%
10
33%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
9
19%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1
Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|АИК
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|45 - 25
|59
|3.
|Юргорден
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|51 - 35
|55
|5.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|30
|15
|8
|7
|54 - 41
|53
|6.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|30
|13
|8
|9
|41 - 39
|47
|7.
|Норрчёпинг
|1:2 Заявка
|30
|13
|5
|12
|45 - 41
|44
|8.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|42 - 39
|41
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|34 - 27
|38
|10.
|Сириус
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|39 - 53
|37
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|Хеккен
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|34 - 51
|34
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|23 - 58
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|24 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|29 - 8
|41
|2.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 19
|36
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|1:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|18 - 23
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 18
|28
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 24
|24
|5.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|7.
|АИК
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|8.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|1:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 34
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 29
|12
|15.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3