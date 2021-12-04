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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Хальмстад
0'
25' Желтая карточка
Пенья Серхио
35'
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
32
Бергет
Йо
Инге
8
Пенья
Серхио
22
Налич
Ади
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
19
Бирманчевич
Велько
9
Чолак
Антонио-Мирко
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
5
Баффо
Джозеф
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Мальмё
3-5-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

22'
Ракип Эрдаль
Левицки Оскар
 
25'
Пенья Серхио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Мальмё
Хальмстад

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 15 (2) 0.5
Бирманчевич Велько 9 0.3
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.2
Налич Ади 6 0.2
Рикс Сёрен 6 0.2
Бергет Йо Инге 5 (1) 0.17
Абубакари Малик 3 0.1
Ракип Эрдаль 2 0.07
Нильсен Лассе 1 0.03
Кнудсен Йонас 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Нанаси Себастьян 1 0.03
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.2
Карим Садат 5 0.17
Аль-Аммари Амир 3 0.1
Боман Микаэль 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Юханссон Андреас 1 0.03
Викстрём Эмиль 1 0.03
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Инносент Бонке 6 0
Налич Ади 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Кнудсен Йонас 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Далин Юхан 1 0
Левицки Оскар 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 6 0
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Нильссон Малькольм 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
10
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 2
16 Не забивали 23
6
19%
2
20%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
2
20%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
22%
3
30%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Забито

26
10
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
4
15%
2
20%
1-15
4
15%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

58
20
27 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 8
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 14
10
17%
4
20%
1-15
8
14%
4
20%
16-30
9
16%
4
20%
31-45
11
19%
2
10%
46-60
8
14%
1
5%
61-75
12
21%
5
25%
76-90

Пропущено

30
27
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
3
10%
4
15%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
6
20%
6
22%
61-75
7
23%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2
Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0
Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хальмстад
1.48
4.90
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Хальмстад онлайн


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