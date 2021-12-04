Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
25' Желтая карточкаПенья Серхио
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 6
-
6 Нарушения правил 7
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Мальмё
Хальмстад
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
20 матчей
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|15 (2)
|0.5
|Бирманчевич Велько
|9
|0.3
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.2
|Налич Ади
|6
|0.2
|Рикс Сёрен
|6
|0.2
|Бергет Йо Инге
|5 (1)
|0.17
|Абубакари Малик
|3
|0.1
|Ракип Эрдаль
|2
|0.07
|Нильсен Лассе
|1
|0.03
|Кнудсен Йонас
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Нанаси Себастьян
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.2
|Карим Садат
|5
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.1
|Боман Микаэль
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.03
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|7
|0
|Инносент Бонке
|6
|0
|Налич Ади
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Абубакари Малик
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|6
|0
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
10
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
6
19%
2
20%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
2
20%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
22%
3
30%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Забито
26
10
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
15%
2
20%
1-15
4
15%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
5
19%
2
20%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
58
20
27 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 8
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 15
10
17%
4
20%
1-15
8
14%
4
20%
16-30
9
16%
4
20%
31-45
11
19%
2
10%
46-60
8
14%
1
5%
61-75
12
21%
5
25%
76-90
Пропущено
30
27
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
3
10%
4
15%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
6
20%
6
22%
61-75
7
23%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2
Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0
Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|АИК
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|45 - 25
|59
|3.
|Юргорден
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|51 - 35
|55
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|54 - 41
|53
|6.
|Кальмар
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|41 - 39
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|45 - 41
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|42 - 39
|41
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|34 - 27
|38
|10.
|Сириус
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|39 - 53
|37
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|Хеккен
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|34 - 51
|34
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|23 - 58
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|24 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|29 - 8
|41
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 19
|36
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|18 - 23
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 18
|28
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 24
|24
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|7.
|АИК
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 34
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 29
|12
|15.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3