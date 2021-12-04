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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
0:0
Конец матча

Стадион:
Хальмстад
0'
25' Желтая карточка
Пенья Серхио
90'+8
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
32
Бергет
Йо
Инге
8
Пенья
Серхио
22
Налич
Ади
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
19
Бирманчевич
Велько
9
Чолак
Антонио-Мирко
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
5
Баффо
Джозеф
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Мальмё
3-5-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

22'
Ракип Эрдаль
Левицки Оскар
 
25'
Пенья Серхио
 
46'
Абубакари Малик
Налич Ади
 
73'
Кристиансен Андерс
Бирманчевич Велько
 
73'
Ольссон Мартин
Пенья Серхио
 
80'
Ларссон Эрик
Рикс Сёрен
 
81'
 
Викстрём Эмиль
Кроон Самуэль
85'
 
Бернтссон Александер
Карим Садат
89'
 
Йоханссон Александр
Боаки Томас

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 6
  • 6 Нарушения правил 7
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Мальмё
Хальмстад

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 15 (2) 0.5
Бирманчевич Велько 9 0.3
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.2
Налич Ади 6 0.2
Рикс Сёрен 6 0.2
Бергет Йо Инге 5 (1) 0.17
Абубакари Малик 3 0.1
Ракип Эрдаль 2 0.07
Нильсен Лассе 1 0.03
Кнудсен Йонас 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Нанаси Себастьян 1 0.03
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.2
Карим Садат 5 0.17
Аль-Аммари Амир 3 0.1
Боман Микаэль 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Юханссон Андреас 1 0.03
Викстрём Эмиль 1 0.03
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Инносент Бонке 6 0
Налич Ади 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Кнудсен Йонас 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Далин Юхан 1 0
Левицки Оскар 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 6 0
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Нильссон Малькольм 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
10
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
6
19%
2
20%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
2
20%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
22%
3
30%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Забито

26
10
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
15%
2
20%
1-15
4
15%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

58
20
27 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 8
20 Забивали первыми 10
4 Не забивали 15
10
17%
4
20%
1-15
8
14%
4
20%
16-30
9
16%
4
20%
31-45
11
19%
2
10%
46-60
8
14%
1
5%
61-75
12
21%
5
25%
76-90

Пропущено

30
27
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
3
10%
4
15%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
6
20%
6
22%
61-75
7
23%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2
Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0
Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. АИК Заявка 30 18 5 7 45 - 25 59
3. Юргорден Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
4. Эльфсборг Заявка 30 17 4 9 51 - 35 55
5. Хаммарбю Заявка 30 15 8 7 54 - 41 53
6. Кальмар Заявка 30 13 8 9 41 - 39 47
7. Норрчёпинг Заявка 30 13 5 12 45 - 41 44
8. Гётеборг Заявка 30 11 8 11 42 - 39 41
9. Мьельбю Заявка 30 9 11 10 34 - 27 38
10. Сириус Заявка 30 10 7 13 39 - 53 37
11. Варберг БоИС Заявка 30 9 10 11 35 - 38 37
12. Хеккен Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
13. Дегерфорс Заявка 30 10 4 16 34 - 51 34
14. Хальмстад Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру Заявка 30 4 6 20 23 - 58 18
16. Эстерсунд Заявка 30 3 5 22 24 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 15 13 2 0 29 - 8 41
2. Хаммарбю Заявка 15 11 3 1 35 - 19 36
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг Заявка 15 8 4 3 28 - 17 28
6. Эльфсборг Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Мьельбю Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
13. Варберг БоИС Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 15 3 2 10 18 - 23 11
16. Эребру Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 15 9 1 5 25 - 18 28
3. Юргорден Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар Заявка 15 7 3 5 23 - 24 24
5. Гётеборг Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Мьельбю Заявка 15 4 6 5 18 - 16 18
7. АИК Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
8. Хаммарбю Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
9. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Хеккен Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
12. Сириус Заявка 15 3 5 7 18 - 34 14
13. Хальмстад Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс Заявка 15 3 3 9 11 - 29 12
15. Эребру Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Пенья Серхио получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Левицки Оскар уходит с поля. Ракип Эрдаль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Хальмстад онлайн


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