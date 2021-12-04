Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
23' Желтая карточкаШтольт Малкольм
67' Желтая карточкаДальстрём Виллиам
0:1
87' ГолБертильссон Юхан
19
Хауган
Эйрик
40
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Арин ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Перри НебиюПолузащитник
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 16
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Эстерсунд
Дегерфорс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.33
|Кпозо Патрик
|2
|0.07
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.07
|Мукийби Рональд
|2
|0.07
|Хёрберг Феликс
|1
|0.03
|Кроон Симон
|1
|0.03
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.03
|Авад Ахмед
|1
|0.03
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.03
|Вейманс Марко
|1
|0.03
|Штольт Малкольм
|1
|0.03
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.03
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|14 (1)
|0.47
|Бертильссон Юхан
|8 (3)
|0.27
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.13
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Аяз Ферхад
|1
|0.03
|Экрот Оливер
|1
|0.03
|Линдаль Аксель
|1
|0.03
|Карлен Адам
|1
|0.03
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрицсон Людвиг
|6
|0
|Менса Самуэль
|4
|1
|Штольт Малкольм
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Кпозо Патрик
|3
|1
|Арин Франк
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Вейманс Марко
|4
|0
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Колкетт Чарли
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|1
|Экрот Оливер
|6
|0
|Гравиус Христос
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Саиди Абдельрахман
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Дальстрём Виллиам
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
5
24%
7
25%
61-75
4
19%
6
21%
76-90
Забито
9
23
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
3
33%
4
17%
1-15
2
22%
6
26%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
7
30%
76-90
Пропущено
33
22
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
12%
1
5%
1-15
6
18%
5
23%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
6
18%
4
18%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
9
27%
4
18%
76-90
Забито
28
34
14 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
5
18%
4
12%
1-15
4
14%
9
26%
16-30
5
18%
5
15%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
7
25%
8
24%
76-90
Пропущено
54
50
24 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
7
13%
4
8%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
8
15%
10
20%
31-45
8
15%
9
18%
46-60
9
17%
10
20%
61-75
13
24%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|АИК
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|45 - 25
|59
|3.
|Юргорден
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|51 - 35
|55
|5.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|30
|15
|8
|7
|54 - 41
|53
|6.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|30
|13
|8
|9
|41 - 39
|47
|7.
|Норрчёпинг
|1:2 Заявка
|30
|13
|5
|12
|45 - 41
|44
|8.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|42 - 39
|41
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|34 - 27
|38
|10.
|Сириус
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|39 - 53
|37
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|Хеккен
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|34 - 51
|34
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|23 - 58
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|24 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|29 - 8
|41
|2.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 19
|36
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|1:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|18 - 23
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 18
|28
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|3:5 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 24
|24
|5.
|Гётеборг
|2:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|7.
|АИК
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|8.
|Хаммарбю
|5:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|1:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 34
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 29
|12
|15.
|Эребру
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3