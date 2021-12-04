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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:1
Конец матча

Стадион:
Дегерфорс
0'
23' Желтая карточка
Штольт Малкольм
67' Желтая карточка
Дальстрём Виллиам
0:1
87' Гол
Бертильссон Юхан
90'+4
16
Молин
Сикстен
20
Хёрберг
Феликс
19
Хауган
Эйрик
23
Менса
Самуэль
2
Кпозо
Патрик
6
Досис
Николаос
22
Колкетт
Чарли
11
Бельман
Хенрик
7
Тёрготт
Блэйр
17
Штольт
Малкольм
40
Арин
Франк
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
18
Линдаль
Аксель
9
Бертильссон
Юхан
14
Дальстрём
Виллиам
16
Эдвардсен
Виктор
Эстерсунд
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

23'
Штольт Малкольм
 
61'
Йно-Батист Фрэнсис
Бельман Хенрик
 
61'
Селларс Джерелл
Арин Франк
 
67'
 
Дальстрём Виллиам
71'
Перри Небию
Штольт Малкольм
 
74'
 
Край Антон
Линдаль Аксель
76'
Мукийби Рональд
Досис Николаос
 
87'
0:1
Бертильссон Юхан
88'
 
Саиди Абдельрахман
Бертильссон Юхан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 16
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Эстерсунд
Дегерфорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
3:1
С
0:0
С
3:2
С
0:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.33
Кпозо Патрик 2 0.07
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.07
Мукийби Рональд 2 0.07
Хёрберг Феликс 1 0.03
Кроон Симон 1 0.03
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.03
Авад Ахмед 1 0.03
Фрицсон Людвиг 1 0.03
Вейманс Марко 1 0.03
Штольт Малкольм 1 0.03
Карлссон Грач Себастьян 1 0.03
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 14 (1) 0.47
Бертильссон Юхан 8 (3) 0.27
Саиди Абдельрахман 4 0.13
Джурджич Никола 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Аяз Ферхад 1 0.03
Экрот Оливер 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Карлен Адам 1 0.03
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 6 0
Менса Самуэль 4 1
Штольт Малкольм 4 1
Сонко-Сундберг Ноа 5 0
Хауган Эйрик 5 0
Кпозо Патрик 3 1
Арин Франк 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Вейманс Марко 4 0
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Досис Николаос 3 0
Колкетт Чарли 2 0
Кроон Симон 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Экрот Оливер 6 0
Гравиус Христос 5 0
Ольссон Себастьян II 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Саиди Абдельрахман 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Дальстрём Виллиам 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
5
26%
1
9%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
5
24%
7
25%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Забито

9
23
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
3
33%
4
17%
1-15
2
22%
6
26%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
2
22%
7
30%
76-90

Пропущено

33
22
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
12%
1
5%
1-15
6
18%
5
23%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
6
18%
4
18%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
9
27%
4
18%
76-90

Забито

28
34
14 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
5
18%
4
12%
1-15
4
14%
9
26%
16-30
5
18%
5
15%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
7
25%
8
24%
76-90

Пропущено

54
50
24 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
7
13%
4
8%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
8
15%
10
20%
31-45
8
15%
9
18%
46-60
9
17%
10
20%
61-75
13
24%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. АИК Заявка 30 18 5 7 45 - 25 59
3. Юргорден Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
4. Эльфсборг Заявка 30 17 4 9 51 - 35 55
5. Хаммарбю 5:3 Заявка 30 15 8 7 54 - 41 53
6. Кальмар 3:5 Заявка 30 13 8 9 41 - 39 47
7. Норрчёпинг 1:2 Заявка 30 13 5 12 45 - 41 44
8. Гётеборг 2:1 Заявка 30 11 8 11 42 - 39 41
9. Мьельбю Заявка 30 9 11 10 34 - 27 38
10. Сириус Заявка 30 10 7 13 39 - 53 37
11. Варберг БоИС Заявка 30 9 10 11 35 - 38 37
12. Хеккен Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
13. Дегерфорс Заявка 30 10 4 16 34 - 51 34
14. Хальмстад Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру Заявка 30 4 6 20 23 - 58 18
16. Эстерсунд Заявка 30 3 5 22 24 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 15 13 2 0 29 - 8 41
2. Хаммарбю 5:3 Заявка 15 11 3 1 35 - 19 36
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 1:2 Заявка 15 8 4 3 28 - 17 28
6. Эльфсборг Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 3:5 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Гётеборг 2:1 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Мьельбю Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
13. Варберг БоИС Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 15 3 2 10 18 - 23 11
16. Эребру Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 15 9 1 5 25 - 18 28
3. Юргорден Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 3:5 Заявка 15 7 3 5 23 - 24 24
5. Гётеборг 2:1 Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Мьельбю Заявка 15 4 6 5 18 - 16 18
7. АИК Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
8. Хаммарбю 5:3 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
9. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 1:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Хеккен Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
12. Сириус Заявка 15 3 5 7 18 - 34 14
13. Хальмстад Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс Заявка 15 3 3 9 11 - 29 12
15. Эребру Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Штольт Малкольм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстерсунд 0:1 Дегерфорс онлайн


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