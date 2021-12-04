  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Сириус
0'
0:1
13' Гол
Штоль Адам
0:2
21' Гол
Куаку Кристиан
1:2
25' Гол
Стефанелли Николас
36'
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
30
August
Ahlin
6
Матисен
Маркус
4
Колли
Джозеф
21
Видгрен
Деннис
23
Зейдан
Мустафа
12
Ортмарк
Якоб
29
Силисуфай
Эди
2
Хелльборг
Адам
17
Штоль
Адам
9
Куаку
Кристиан
III
18
Шабани
Лаорент
АИК
4-4-2
Сириус
3-4-3

Ход матча

13'
0:1
Штоль Адам
(Зейдан Мустафа)
21'
0:2
Куаку Кристиан
(Видгрен Деннис)
25'
Стефанелли Николас
(Хуссейн Билаль)
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

АИК
Сириус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 11 0.37
Бауи Набиль 10 0.33
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.1
Милошевич Александер 3 0.1
Радулович Боян 3 0.1
Гойтом Хенок 2 0.07
Рогич Филип 2 0.07
Оума Эрик 1 0.03
Zachary Elbouzedi 1 0.03
Юлятупа Саку 1 0.03
Страннегорд Том 1 0.03
Папаяннопулос Сотирис 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 12 (1) 0.4
Штоль Адам 4 0.13
Ортмарк Якоб 4 0.13
Зейдан Мустафа 3 0.1
Силисуфай Эди 3 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 3 (1) 0.1
Хелльборг Адам 3 0.1
Матисен Маркус 2 0.07
Шабани Лаорент 1 0.03
Карлссон Йохан 1 0.03
Саид Мохаммед 1 0.03
Булут Экин 1 0.03
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 12 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 5 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Бауи Набиль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Zachary Elbouzedi 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 11 0
Ортмарк Якоб 8 0
Нетабай Нахом Гирмай 6 0
Матисен Маркус 5 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Колли Джозеф 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
August Ahlin 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
3
13%
5
31%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

8
30
4 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
4
50%
8
27%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
38%
2
7%
61-75
1
13%
6
20%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
6
38%
5
25%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
6
30%
76-90

Забито

39
36
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
6
15%
5
14%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
10
26%
9
25%
76-90

Пропущено

25
50
13 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
3
12%
7
14%
1-15
7
28%
13
26%
16-30
3
12%
5
10%
31-45
3
12%
9
18%
46-60
6
24%
4
8%
61-75
3
12%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0
Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1
Сириус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3
Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Сириус
2.03
6.10
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:2 Сириус онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 