Швеция: Аллсвенскан 2021
1:2
Первый тайм: 36'
Стадион: Френдс Арена
0:1
13' ГолШтоль Адам
0:2
21' ГолКуаку Кристиан
1:2
25' ГолСтефанелли Николас
25
Оума
Эрик
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
30
August
Ahlin
12
Ортмарк
Якоб
17
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штоль АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
13'
0:1
21'
0:2
25'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
АИК
Сириус
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|11
|0.37
|Бауи Набиль
|10
|0.33
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.1
|Милошевич Александер
|3
|0.1
|Радулович Боян
|3
|0.1
|Гойтом Хенок
|2
|0.07
|Рогич Филип
|2
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.03
|Zachary Elbouzedi
|1
|0.03
|Юлятупа Саку
|1
|0.03
|Страннегорд Том
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|12 (1)
|0.4
|Штоль Адам
|4
|0.13
|Ортмарк Якоб
|4
|0.13
|Зейдан Мустафа
|3
|0.1
|Силисуфай Эди
|3
|0.1
|Нетабай Нахом Гирмай
|3 (1)
|0.1
|Хелльборг Адам
|3
|0.1
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Карлссон Йохан
|1
|0.03
|Саид Мохаммед
|1
|0.03
|Булут Экин
|1
|0.03
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|12
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Бауи Набиль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Zachary Elbouzedi
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|11
|0
|Ортмарк Якоб
|8
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
3
13%
5
31%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Пропущено
8
30
4 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
4
50%
8
27%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
38%
2
7%
61-75
1
13%
6
20%
76-90
Забито
16
20
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
6
38%
5
25%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
6
30%
76-90
Забито
39
36
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
6
15%
5
14%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
10
26%
9
25%
76-90
Пропущено
25
50
13 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
3
12%
7
14%
1-15
7
28%
13
26%
16-30
3
12%
5
10%
31-45
3
12%
9
18%
46-60
6
24%
4
8%
61-75
3
12%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0
Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1
Сириус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3
Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|3.
|АИК
|1:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 25
|56
|4.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|48 - 33
|53
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|50 - 38
|53
|6.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|38 - 35
|47
|7.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|13
|5
|12
|44 - 40
|44
|8.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|30
|11
|8
|11
|41 - 38
|41
|9.
|Сириус
|2:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 50
|40
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 35
|38
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|31 - 27
|36
|13.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|33 - 51
|32
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|21 - 55
|19
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|30
|3
|6
|21
|24 - 58
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 8
|38
|2.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|31 - 16
|36
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 22
|12
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 16
|26
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 20
|24
|5.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 21
|20
|6.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|7.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 31
|17
|9.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 16
|16
|12.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 29
|10
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3