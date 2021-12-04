Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Platinumcars Arena
0:1
15' ГолБерг Маркус
16' Желтая карточкаНорлин Густаф
17
Раск
Теодор
15
Бьёрк
Карл
10
Леви
Йонатан
33
Берг
Маркус
17
Вендт
Оскар
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Берг МаркусЗащитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
15'
0:1
16'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 6
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Норрчёпинг
Гётеборг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|17
|0.57
|Бьёрк Карл
|7
|0.23
|Нюман Кристоффер
|4
|0.13
|Вальквист Линус
|3
|0.1
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Скуласон Ари
|2
|0.07
|Сема Майч
|2
|0.07
|Агардиус Виктор
|1
|0.03
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|Хазени Кристоффер
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|10
|0.33
|Сана Тобиас
|7 (3)
|0.23
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.13
|Айеш Хосам
|2
|0.07
|Вендт Оскар
|2
|0.07
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Сёдер Робин
|2
|0.07
|Юханссон Карл II
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Терн Симон
|1
|0.03
|Гамшик Марек
|1
|0.03
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.03
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.03
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Абдулразак Исхак
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|8
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Якоб Кевин
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
10
37%
4
25%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
20%
6
27%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
11%
2
9%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
7
39%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
6
26%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Забито
45
38
19 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
11%
4
11%
1-15
8
18%
7
18%
16-30
6
13%
7
18%
31-45
3
7%
8
21%
46-60
11
24%
4
11%
61-75
12
27%
8
21%
76-90
Пропущено
38
40
20 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
5
13%
7
18%
1-15
11
29%
6
15%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
8
21%
9
23%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
7
18%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|30
|17
|8
|5
|58 - 30
|59
|2.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|46 - 30
|57
|3.
|АИК
|1:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 25
|56
|4.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|48 - 33
|53
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|50 - 38
|53
|6.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|38 - 35
|47
|7.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|13
|5
|12
|44 - 40
|44
|8.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|30
|11
|8
|11
|41 - 38
|41
|9.
|Сириус
|2:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 50
|40
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 35
|38
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 46
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|31 - 27
|36
|13.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|33 - 51
|32
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|30
|6
|14
|10
|21 - 26
|32
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|30
|4
|7
|19
|21 - 55
|19
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|30
|3
|6
|21
|24 - 58
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 8
|38
|2.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|31 - 16
|36
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 16
|29
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|7.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 21
|21
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 22
|12
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 16
|26
|3.
|Юргорден
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 12
|25
|4.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 20
|24
|5.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 21
|20
|6.
|АИК
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|7.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|8.
|Сириус
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 31
|17
|9.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|10.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 16
|16
|12.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 29
|10
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3