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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
15' Гол
Берг Маркус
16' Желтая карточка
Норлин Густаф
35'
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
17
Раск
Теодор
11
Тело
Кристофер
8
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
15
Бьёрк
Карл
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Адегбенро
Самуэль
25
Бенедиктссон
Адам-Инги
5
Яллоу
Александр
33
Берг
Маркус
3
Вилар
Бернардо
17
Вендт
Оскар
14
Норлин
Густаф
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
20
Терн
Симон
30
Бьярсмюр
Маттиас
22
Сана
Тобиас
Норрчёпинг
3-4-3
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Берг Маркус
16'
 
Норлин Густаф

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 6
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Норрчёпинг
Гётеборг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 17 0.57
Бьёрк Карл 7 0.23
Нюман Кристоффер 4 0.13
Вальквист Линус 3 0.1
Леви Йонатан 2 (1) 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Скуласон Ари 2 0.07
Сема Майч 2 0.07
Агардиус Виктор 1 0.03
Кастегрен Хенрик 1 0.03
Хазени Кристоффер 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Абдулразак Исхак 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Франссон Александер 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 10 0.33
Сана Тобиас 7 (3) 0.23
Сигторссон Колбейнн 4 0.13
Айеш Хосам 2 0.07
Вендт Оскар 2 0.07
Якоб Кевин 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Сёдер Робин 2 0.07
Юханссон Карл II 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.03
Терн Симон 1 0.03
Гамшик Марек 1 0.03
Эрикссон Себастьян 1 0.03
Бьярсмюр Маттиас 1 0.03
Эрлингмарк Огюст 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Кастегрен Хенрик 6 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Вальквист Линус 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Леви Йонатан 2 0
Абдулразак Исхак 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 8 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Айеш Хосам 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Якоб Кевин 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Норлин Густаф 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
10
37%
4
25%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
20%
6
27%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
11%
2
9%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
7
39%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
6
26%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Забито

45
38
19 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
11%
4
11%
1-15
8
18%
7
18%
16-30
6
13%
7
18%
31-45
3
7%
8
21%
46-60
11
24%
4
11%
61-75
12
27%
8
21%
76-90

Пропущено

38
40
20 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
5
13%
7
18%
1-15
11
29%
6
15%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
8
21%
9
23%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
7
18%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Gustaf Norlin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Гётеборг
3.70
4.01
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:1 Гётеборг онлайн


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