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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Эльфсборг
0' 35'
1
Аллен
Бобби
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
2
Бьёрнквист
Даниэль
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
17
Мартенссон
Йохан
12
Ларссон
Джейк
48
Миллескуг
Ноэль
19
Ясин
Ахмед
31
Роннинг
Тим
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
29
Занден
Оливер
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
14
Ондрейка
Якоб
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Эребру
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

8'
Сегер Давид
Мартенссон Йохан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Эребру
Эльфсборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

А
2:1
А
3:2
А
1:1
К
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
4:2
ТМК
2:0
А
1:0
А
1:2
А
2:2
А
3:0
А
2:1
ТМК
1:1
А
1:0
А
4:2
А
2:2
КШ
2:0
К
2:0
А
5:1
А
1:0
А
1:0
А
0:2
ТМС
2:2
А
3:0
А
0:3
А
3:0
А
3:3
А
2:1
А
0:1
ШК
3:1
А
0:0
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.17
Бесара Нахир 4 (1) 0.13
Мехмети Агон 4 0.13
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.03
Мартенссон Йохан 1 0.03
Броберг Мартин 1 0.03
Герзич Нордин 1 0.03
Ясин Ахмед 1 0.03
Али Хусейн 0 0
Валкер Кевин 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 7 0.23
Оккельс Йеппе 7 0.23
Альм Расмус 6 0.2
Ндионе Мароки 5 (1) 0.17
Бернхардссон Александер 4 0.13
Ларссон Йохан 3 0.1
Вяйсянен Лео 3 0.1
Гудьонсен Свейнн 3 0.1
Ольссон Симон 2 0.07
Ондрейка Якоб 2 0.07
Хольст Фредерик 1 0.03
Гояни Роберт 1 0.03
Рёмер Андре 1 (1) 0.03
Мауду 1 0.03
Холмен Самуэль 1 (1) 0.03
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 6 0
Валкер Кевин 6 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Бесара Нахир 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 9 0
Хольст Фредерик 6 1
Фрик Пер 7 0
Странд Симон 5 1
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Ларссон Йохан 4 0
Альм Расмус 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Гудьонсен Свейнн 1 1
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
22
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
18%
6
27%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
3
14%
6
38%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
0
0%
8
31%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
4
15%
76-90

Пропущено

33
17
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
9%
2
12%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
4
12%
5
29%
29%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
9
27%
7
41%
76-90

Забито

22
48
8 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 22
12 Не забивали 4
2
9%
14
29%
29%
1-15
4
18%
6
13%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
3
14%
5
10%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
8
36%
9
19%
76-90

Пропущено

54
33
24 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 16
5
9%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
11
20%
3
9%
31-45
6
11%
7
21%
46-60
12
22%
3
9%
61-75
12
22%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1
Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 30 17 8 5 58 - 30 59
2. Юргорден 1:0 Заявка 30 17 6 7 46 - 30 57
3. АИК 1:2 Заявка 30 17 5 8 42 - 25 56
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 33 53
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 30 15 8 7 50 - 38 53
6. Кальмар 0:1 Заявка 30 13 8 9 38 - 35 47
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 30 13 5 12 44 - 40 44
8. Гётеборг 1:0 Заявка 30 11 8 11 41 - 38 41
9. Сириус 2:1 Заявка 30 11 7 12 39 - 50 40
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 35 38
11. Хеккен 0:1 Заявка 30 9 9 12 46 - 46 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 30 8 12 10 31 - 27 36
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 30 9 5 16 33 - 51 32
14. Хальмстад 0:0 Заявка 30 6 14 10 21 - 26 32
15. Эребру 0:0 Заявка 30 4 7 19 21 - 55 19
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 30 3 6 21 24 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:2 Заявка 15 12 2 1 26 - 8 38
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 11 3 1 31 - 16 36
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 5 2 31 - 16 29
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
6. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:1 Заявка 15 6 3 6 29 - 21 21
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 14 21
12. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 3 3 9 18 - 22 12
16. Эребру 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 15 8 2 5 22 - 16 26
3. Юргорден 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 12 25
4. Кальмар 0:1 Заявка 15 7 3 5 20 - 20 24
5. Гётеборг 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 21 20
6. АИК 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
8. Сириус 2:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 31 17
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
10. Норрчёпинг 0:1 Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
11. Мьельбю 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 16 16
12. Хеккен 0:1 Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
13. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 29 10
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эльфсборг
6.55
4.90
1.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:0 Эльфсборг онлайн


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