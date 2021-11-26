  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Гранада
0'
1:0
10' Гол
Гарсия Рауль
21'
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
8
Сансет
Ойян
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
21
Рочина
Рубен
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
11
Мачис
Дарвин
9
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
Атлетик Б
4-4-2
Гранада
4-4-2

Ход матча

10'
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Атлетик Б
Гранада

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:0
КК
2:1
КК
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
2:2
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.21
Гарсия Рауль 3 0.21
Муньяин Икер 2 (1) 0.14
Иньиго Мартинес 2 0.14
Вивиан Даниэль 1 0.07
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.29
Санчес Герман 2 0.14
Рочина Рубен 1 0.07
Милья Луис 1 (1) 0.07
Монторо Анхель 1 0.07
Видаль Молина 1 0.07
Пуэртас Антонио 1 0.07
Дуарте Домингуш 1 0.07
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 1
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 4 0
Кини Марин 4 0
Санчес Герман 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1
Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Атлетик Б 1:0 Заявка 14 5 7 2 12 - 8 22
8. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада 0:1 Заявка 14 2 5 7 12 - 21 11
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Атлетик Б 1:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
8. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
9. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
10. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б 1:0 Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Гранада 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Атлетик Б 88.5% (123)
X 7.9% (11)
Гранада 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Гранада
1.40
9.50
9.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Гранада

Исход игры
Атлетик Б
88.4% (122)
Ничья
8% (11)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (46)
Меньше
65.15% (86)
Обе команды забьют
Да
40.15% (53)
Нет
59.85% (79)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
35.5% (49)
2:1 Атлетик Б
26.8% (37)
2:0 Атлетик Б
18.1% (25)
1:1 Ничья
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
3:2 Атлетик Б
1.4% (2)
1:2 Гранада
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 