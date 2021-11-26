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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
2:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
1:0
10' Гол
Гарсия Рауль
1:1
25' Гол
Мачис Дарвин
1:2
34' Гол
Видаль Молина
40' Желтая карточка
Монторо Анхель
53' Желтая карточка
Марселино Гарсия Тораль
62' Желтая карточка
Саррага Ойер
2:2
76' Гол в свои ворота
Машимиану Луиш
77' Желтая карточка
Санчес Герман
90' Undefined phrase: football_event_
Иньиго Мартинес
90' Красная карточка
Иньиго Мартинес
90'+12
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
8
Сансет
Ойян
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
21
Рочина
Рубен
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
11
Мачис
Дарвин
9
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
Атлетик Б
4-4-2
Гранада
4-4-2

Ход матча

10'
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
1:0
25'
1:1
Мачис Дарвин
(Видаль Молина)
34'
1:2
Видаль Молина
40'
 
Монторо Анхель
45'
 
Абрам Луис
Санчес Герман
53'
Марселино Гарсия Тораль
 
54'
 
Нева Карлос
Мачис Дарвин
60'
Саррага Ойер
Гарсия Дани
 
60'
Уильямс Иньяки
Сансет Ойян
 
62'
Саррага Ойер
 
66'
 
Этеки Ян
Рочина Рубен
76'
Машимиану Луиш
2:2
77'
 
Санчес Герман
78'
Петхарроман Алекс
Баленсиага Микель
 
90'
Иньиго Мартинес
 
90'
Иньиго Мартинес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Атлетик Б
Гранада

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:0
КК
2:1
КК
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
2:2
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.21
Гарсия Рауль 3 0.21
Муньяин Икер 2 (1) 0.14
Иньиго Мартинес 2 0.14
Вивиан Даниэль 1 0.07
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.29
Видаль Молина 2 0.14
Санчес Герман 2 0.14
Рочина Рубен 1 0.07
Милья Луис 1 (1) 0.07
Монторо Анхель 1 0.07
Мачис Дарвин 1 0.07
Пуэртас Антонио 1 0.07
Дуарте Домингуш 1 0.07
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 2
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Кини Марин 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
33%
5
24%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1
Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Атлетик Б 88.5% (123)
X 7.9% (11)
Гранада 3.6% (5)
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Где смотреть матч Атлетик Б 2:2 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 2:2 Гранада

Исход игры
Атлетик Б
88.5% (123)
Ничья
7.9% (11)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (46)
Меньше
65.41% (87)
Обе команды забьют
Да
39.85% (53)
Нет
60.15% (80)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
36% (50)
2:1 Атлетик Б
26.6% (37)
2:0 Атлетик Б
18% (25)
1:1 Ничья
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
3:2 Атлетик Б
1.4% (2)
1:2 Гранада
1.4% (2)
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