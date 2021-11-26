Второй тайм

102' Команда Атлетик Б играла лучше, но игра закончилась вничью.

102' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

101' Эскудеро Серхио пробил со штрафного прямо в стенку

99' УДАЛЕНИЕ! - Иньиго Мартинес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

97' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

95' Удар от ворот произведет Гранада

95' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Иньиго Мартинес нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кини Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Гранада

92' Муньяин Икер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

89' Нико Уильямс из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.

89' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Гранада

87' Нева Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Отличные скиллы показывает Петхарроман Алекс , обводя своих соперников

87' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хорошую попытку сделал Муньяин Икер . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Отличные скиллы показывает Муньяин Икер , обводя своих соперников

85' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Нико Уильямс наказан за толчок Нева Карлос

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Муньяин Икер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

80' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

80' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Санчес Герман сейчас получил желтую

76' Г О О О О Л - Машимиану Луиш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

76' Плохо сыграл Машимиану Луиш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

75' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Саррага Ойер нанес удар издали, а Луис Максимиано отбил его обратно в игру!

72' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

71' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

68' Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки , обводя своих соперников

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Эскудеро Серхио из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Гранада

65' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Рочина Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Рочина Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Саррага Ойер получил желтую карточку от судьи

62' О, нет. Из многообещающей позиции Рауль Гарсия из команды Атлетик Б наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Рауль Гарсия!

57' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Гранада

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Рефери не любит споров - именно за это Марселино Гарсия Тораль сейчас получил желтую

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Отличные скиллы показывает Нико Уильямс, обводя своих соперников

50' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Нико Уильямс из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.

49' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Гранада

48' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

47' Плохо сыграл Абрам Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче