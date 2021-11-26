Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
10' ГолГарсия Рауль
1:1
25' ГолМачис Дарвин
1:2
34' ГолВидаль Молина
40' Желтая карточкаМонторо Анхель
53' Желтая карточкаМарселино Гарсия Тораль
62' Желтая карточкаСаррага Ойер
2:2
76' Гол в свои воротаМашимиану Луиш
77' Желтая карточкаСанчес Герман
90' Undefined phrase: football_event_Иньиго Мартинес
90' Красная карточкаИньиго Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
17
Кини
Марин
21
Рочина
Рубен
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр ШейхВратарь
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Dani Guindos
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
1:0
25'
1:1
34'
1:2
40'
62'
66'
76'
2:2
77'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Атлетик Б
Гранада
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.21
|Гарсия Рауль
|3
|0.21
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.14
|Иньиго Мартинес
|2
|0.14
|Вивиан Даниэль
|1
|0.07
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|4
|0.29
|Видаль Молина
|2
|0.14
|Санчес Герман
|2
|0.14
|Рочина Рубен
|1
|0.07
|Милья Луис
|1 (1)
|0.07
|Монторо Анхель
|1
|0.07
|Мачис Дарвин
|1
|0.07
|Пуэртас Антонио
|1
|0.07
|Дуарте Домингуш
|1
|0.07
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|2
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Морсильо Хон
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монторо Анхель
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Кини Марин
|4
|0
|Мончу Рамон
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
33%
5
24%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1
Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:2 Гранада
Исход игры
Атлетик Б
88.5% (123)
Ничья
7.9% (11)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (46)
Меньше
65.41% (87)
Обе команды забьют
Да
39.85% (53)
Нет
60.15% (80)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
36% (50)
2:1 Атлетик Б
26.6% (37)
2:0 Атлетик Б
18% (25)
1:1 Ничья
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
3:2 Атлетик Б
1.4% (2)
1:2 Гранада
1.4% (2)
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