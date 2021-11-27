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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Сельта
0'
0:1
12' Гол
Мина Сантьяго
1:1
21' Гол
Хоселу Санмартин
32' Желтая карточка
Дуарте Рубен
38' Желтая карточка
Лежён Флорьян
50' Желтая карточка
Браис Мендес
57'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
22
Лежён
Флорьян
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
17
Эдгар
Мендес
9
Хоселу
Санмартин
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Алавес
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

12'
0:1
Мина Сантьяго
(Васкес Кевин)
21'
Хоселу Санмартин
(Риоха Луис)
1:1
32'
Дуарте Рубен
 
38'
Лежён Флорьян
 
46'
 
Серви Франко
Нолито Агудо
50'
 
Браис Мендес
56'
 
Солари Аугусто
Браис Мендес
56'
 
Тапия Ренато
Денис Суарес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Алавес
Сельта

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
6:0
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:0
П
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (4) 0.5
Лагуардия Виктор 2 0.14
Риоха Луис 1 0.07
Н'Диайе Лум 1 0.07
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 5 0.33
Аспас Яго 5 (1) 0.33
Браис Мендес 2 0.13
Серви Франко 1 0.07
Нолито Агудо 1 0.07
Денис Суарес 1 0.07
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 6 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 4 0
Н'Диайе Лум 3 0
Лагуардия Виктор 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браис Мендес 6 0
Аспас Яго 5 0
Тапия Ренато 5 0
Солари Аугусто 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Мина Сантьяго 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
5
29%
29%
5
28%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0
Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес 1:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 18 15
15. Сельта 1:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес 1:1 Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта 1:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Сельта 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Алавес 23.1% (31)
X 48.5% (65)
Сельта 28.4% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Сельта
4.00
3.22
2.66
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Новости
Где смотреть матч Алавес 1:1 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Алавес 1:1 Сельта

Исход игры
Алавес
23.1% (31)
Ничья
48.5% (65)
Сельта
28.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
72.31% (94)
Нет
27.69% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (62)
1:2 Сельта
14.9% (20)
1:0 Алавес
13.4% (18)
0:1 Сельта
10.4% (14)
2:1 Алавес
6.7% (9)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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