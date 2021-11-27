Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Пейнадо Франсиско пробует нанести удар издали, но Фернандо Пачеко держит все под контролем

44' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

42' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Идет дождь, трудные условия для игроков.

41' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Алавес

40' Как он промахнулся? Мина Сантьяго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Лежён Флорьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Пачеко Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Васкес Кевин из команды Сельта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

34' Понс Пере из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Дуарте Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Аспас Яго из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Отличные скиллы показывает Аспас Яго , обводя своих соперников

27' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин забивает с правой ноги!

20' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Дуарте Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эдгар Мендес из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

12' Г О О О О Л - Мина Сантьяго наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

11' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

6' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Н'Диайе Лум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Айду Джозеф из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Удар от ворот произведет Сельта

2' Дуарте Рубен не смог попасть в створ ударом издали

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля