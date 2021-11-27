Испания: Ла Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
0:1
12' ГолМина Сантьяго
1:1
21' ГолХоселу Санмартин
32' Желтая карточкаДуарте Рубен
38' Желтая карточкаЛежён Флорьян
50' Желтая карточкаБраис Мендес
57' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
1:1
70' Не забитый пенальтиАспас Яго
1:2
70' ГолАспас Яго
85' Желтая карточкаТапия Ренато
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
17
Эдгар
Мендес
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Ход матча
12'
0:1
21'
1:1
32'
38'
50'
70'
1:1
70'
1:2
78'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Алавес
Сельта
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (4)
|0.5
|Лагуардия Виктор
|2
|0.14
|Риоха Луис
|1
|0.07
|Н'Диайе Лум
|1
|0.07
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.4
|Мина Сантьяго
|5
|0.33
|Браис Мендес
|2
|0.13
|Серви Франко
|1
|0.07
|Нолито Агудо
|1
|0.07
|Денис Суарес
|1
|0.07
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|6
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|3
|0
|Лагуардия Виктор
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Аспас Яго
|5
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Мина Сантьяго
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0
Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|8.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 1:2 Сельта
Исход игры
Алавес
23.1% (31)
Ничья
48.5% (65)
Сельта
28.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
72.31% (94)
Нет
27.69% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (62)
1:2 Сельта
14.9% (20)
1:0 Алавес
13.4% (18)
0:1 Сельта
10.4% (14)
2:1 Алавес
6.7% (9)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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