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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Райо Вальекано
0'
19' Желтая карточка
Савельич Эстебан
1:0
19' Пенальти
Солер Карлос
27' Желтая карточка
Солер Карлос
45' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
45' Желтая карточка
Альдерете Омар
45'+4
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
15
Альдерете
Омар
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
11
Кошта
Элдер
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
12
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Валенсия
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Савельич Эстебан
19'
Солер Карлос
1:0
27'
Солер Карлос
 
45'
Дьякаби Муктар
 
45'
Альдерете Омар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Валенсия
Райо Вальекано

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 5 (4) 0.33
Дуро Уго 4 0.27
Гуэдеш Гонсалу 3 0.2
Гайя Хосе 2 0.13
Васс Даниэль 1 0.07
Габриэль Паулиста 1 0.07
Макси Гомес 1 0.07
Андре Маркос 1 0.07
Альдерете Омар 1 0.07
Гильямон Уго 1 0.07
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.33
Фалькао Радамель 5 0.33
Трехо Оскар 3 (3) 0.2
Нтекья Ранди 3 0.2
Гвардиола Серхи 2 0.13
Комесанья Санти 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Паласон Иси 1 0.07
Эрнандес Марио 1 0.07
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 8 0
Гильямон Уго 5 1
Макси Гомес 4 1
Фулкье Димитри 4 0
Дьякаби Муктар 4 0
Васс Даниэль 3 0
Гайя Хосе 3 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Джейсон 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Кошта Элдер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 6 0
Трехо Оскар 5 0
Комесанья Санти 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Сисс Пате 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Паласон Иси 2 0
Валентин Оскар 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
6
46%
3
43%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

13
3
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
5
38%
1
33%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
15%
4
17%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
6
26%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
24%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано 0:1 Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
7. Валенсия 1:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
8. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
9. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
10. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано 0:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Валенсия 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Валенсия 1:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 13 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • Желтая карточка
    45'
    Альдерете в центре поля грубо налетел на Гвардиолу, за что тут же видел перед собой желтую карточку.
  • 45'
    С углового навесил Гарсия в центр штрафной, но вышел из ворот Силллессен и спокойно забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    45'
    Дьякаби в центре поля заехал сзади по ногам Гвардиоле, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой. 
  • 45'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Солер и покатил поперек на Васса, но тому пробить не дал защитник.
  • Дополнительное время
    45'
    Целых четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма. 
  • 44'
    Головой Гуэдеш смог сбросить мяч перед чужой штрафной на ногу Солеру, но тот с лету пробил крайне неточно.
  • 43'
    Диагональ вновь исполнял Гарсия на правый фланг, куда врывался Паласон, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Офсайд
    42'
    Выиграл верх на чужой половине поля Паласон и сбросил головой на ход Гвардиоле, но судья остановил игру из-за офсайда. 
  • 41'
    В центре поля получил по ногам Гайя от Балью. Штрафной удар исполнять будут "летучие мыши".
  • 40'
    Забрасывал по флангу Гарсия на ход Паласону, но тот в борьбе против Гайя нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • 39'
    Отличный заброс исполнял Лопес в штрафную соперника на Гвардиолу, но тот не смог оторваться от Дьякаби и потерял мяч.
  • 38'
    С левого фланга навесил Гарсия в штрафную соперника, но прочитал эпизод Силлессен и спокойно забрал мяч в руки.
  • 37'
    По флангу забросил Паласон на ход Гвардиоле, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.
  • 36'
    В центре поля Паласона уложил на газон в верховой борьбе Солер. Аккуратнее нужно играть Карлосу, ведь у него уже есть карточка. 
  • 35'
    Диагональ исполнял Катена на левый фланг, куда забегал Альваро, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
  • 34'
    Получил мяч на фланге Кошта и тут же подал в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу головой Катена.
  • 33'
    Со штрафного на силу пробивал в дальний угол Гарсия, но правильную позицию занял в воротах Силлессен и вынес мяч кулаком в сторону.
  • 32'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Гвардиола и вынудил соперника нарушить правила.
  • 31'
    Мягко забросил в штрафную соперника Валентин на ход Гвардиоле, но того опередил Дьякаби и вынес мяч в центр поля.
  • 30'
    Проникающий пас в штрафную отдавал Васс на ход Гуэдешу, но в последний момент мяч перехватил Балью.
  • 29'
    Со штрафного навесил Лопес на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Катена. 
  • Желтая карточка
    28'
    В центре поля Солер грубо сыграл в ногу соперника в подкате. Заслуженная желтая карточка от арбитра.
  • 27'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Солер и отдал вперед на Гуэдеша, но перехватил мяч в последний момент Катена. 
  • 26'
    В центре поля получил по голове Гильямон в верховой борьбе против Комесаньи. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 25'
    По флангу отдавал Гаця на ход Коште, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 24'
    Васс отобрал мяч в центре поля и забросил на ход Дуро, но судья остановил атаку, зафиксировав нарушение правил.
  • 23'
    В центре поля получил вновь по ногам Паласон от Гильямона. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 22'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Валентин на ход Паласону, но тот проиграл борьбу за мяч Гайя.
  • 21'
    Забрасывал в штрафную соперника Гарсия на ход Гвардиоле, но тому добраться до мяча не позволил Дьякаби.
  • Пенальти
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Карлос Солер! Уверенно реализовал пенальти Солер, пробив в верхний левый от себя угол, а Димитриевски прыгнул в противоположную сторону.
  • Желтая карточка
    18'
    Судья, просмотрев повтор, не стал изменять свое решение, а еще и показал желтую карточку Савельичу.
  • 17'
    Пауза в матче. Судья самостоятельно решил пересмотреть эпизод на видео повторе. Ждем окончательное решение.
  • Пенальти!
    16'
    Отдавал с фланга Гайя пас в штрафную на Дуро, которому заехал по ногам Савельич. Судья назначил пенальти без раздумий.
  • 15'
    Расстреливал ворота соперника Лопес из пределов штрафной после паса с фланга от Гарсии, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 14'
    Мог убегать на ворота соперника Дуро после паса от Гильямона, но проиграл он борьбу за мяч Свельичу.
  • 13'
    Прорвался к штрафной соперника Гвардиола и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 12'
    Со штрафного навесил Лопес на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.
  • 11'
    Получил по ногам Паласон в центре поля от Гайя. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Райо Вальекано".
  • 10'
    Забрасывал в штрафную соперника Васс на ход Дуро, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии.
  • 9'
    Зацепился за мяч в штрафной соперника Дуро и сбросил под удар Коште, но выстрел последнего накрыл защитник.
  • 8'
    В центре поля Васс получил по ногам от Лопеса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • 7'
    Отдавал пас по флагу Балью на ход Паласону, но того опередил Гайя и вынес снаряд головой в аут.
  • 6'
    С правого фланга Фульке прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 5'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Гайя на ход Дуро, но снова прочитал эпизод Димитриевски и перехватил мяч.
  • 4'
    С углового навесил на ближнюю штангу Гарсия, но здесь спокойно головой вынес сферу в аут Альдерете.
  • 3'
    Забросил Гильямон в штрафную соперника на Гуэдеша, но вышел из ворот Димитриевски и забрал мяч в руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Райо Вальекано

Исход игры
Валенсия
83.3% (115)
Ничья
11.6% (16)
Райо Вальекано
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
42% (58)
1:0 Валенсия
17.4% (24)
2:0 Валенсия
17.4% (24)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:2 Райо Вальекано
2.9% (4)
3:1 Валенсия
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Валенсия
1.4% (2)
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