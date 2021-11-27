Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Месталья
19' Желтая карточкаСавельич Эстебан
1:0
19' ПенальтиСолер Карлос
27' Желтая карточкаСолер Карлос
45' Желтая карточкаДьякаби Муктар
45' Желтая карточкаАльдерете Омар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
11
Кошта
Элдер
19
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
14 Касми ЯсинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
19'
1:0
27'
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Валенсия
Райо Вальекано
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|5 (4)
|0.33
|Дуро Уго
|4
|0.27
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.2
|Гайя Хосе
|2
|0.13
|Васс Даниэль
|1
|0.07
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|Макси Гомес
|1
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.07
|Альдерете Омар
|1
|0.07
|Гильямон Уго
|1
|0.07
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.33
|Фалькао Радамель
|5
|0.33
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.2
|Нтекья Ранди
|3
|0.2
|Гвардиола Серхи
|2
|0.13
|Комесанья Санти
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Паласон Иси
|1
|0.07
|Эрнандес Марио
|1
|0.07
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|8
|0
|Гильямон Уго
|5
|1
|Макси Гомес
|4
|1
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Васс Даниэль
|3
|0
|Гайя Хосе
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Кошта Элдер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|6
|0
|Трехо Оскар
|5
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Валентин Оскар
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
6
46%
3
43%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
13
3
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
5
38%
1
33%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
15%
4
17%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
6
26%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
24%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|8.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Валенсия
83.3% (115)
Ничья
11.6% (16)
Райо Вальекано
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
42% (58)
1:0 Валенсия
17.4% (24)
2:0 Валенсия
17.4% (24)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:2 Райо Вальекано
2.9% (4)
3:1 Валенсия
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Валенсия
1.4% (2)
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