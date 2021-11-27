Ворвался в штрафную соперника на скорости Солер и покатил поперек на Васса, но тому пробить не дал защитник.

Дьякаби в центре поля заехал сзади по ногам Гвардиоле, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

С углового навесил Гарсия в центр штрафной, но вышел из ворот Силллессен и спокойно забрал мяч в руки.

Альдерете в центре поля грубо налетел на Гвардиолу, за что тут же видел перед собой желтую карточку.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Целых четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Головой Гуэдеш смог сбросить мяч перед чужой штрафной на ногу Солеру, но тот с лету пробил крайне неточно.

43' Диагональ вновь исполнял Гарсия на правый фланг, куда врывался Паласон, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

42' Выиграл верх на чужой половине поля Паласон и сбросил головой на ход Гвардиоле, но судья остановил игру из-за офсайда.

41' В центре поля получил по ногам Гайя от Балью. Штрафной удар исполнять будут "летучие мыши".

40' Забрасывал по флангу Гарсия на ход Паласону, но тот в борьбе против Гайя нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

39' Отличный заброс исполнял Лопес в штрафную соперника на Гвардиолу, но тот не смог оторваться от Дьякаби и потерял мяч.

38' С левого фланга навесил Гарсия в штрафную соперника, но прочитал эпизод Силлессен и спокойно забрал мяч в руки.

37' По флангу забросил Паласон на ход Гвардиоле, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.

36' В центре поля Паласона уложил на газон в верховой борьбе Солер. Аккуратнее нужно играть Карлосу, ведь у него уже есть карточка.

35' Диагональ исполнял Катена на левый фланг, куда забегал Альваро, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

34' Получил мяч на фланге Кошта и тут же подал в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу головой Катена.

33' Со штрафного на силу пробивал в дальний угол Гарсия, но правильную позицию занял в воротах Силлессен и вынес мяч кулаком в сторону.

32' Перед чужой штрафной грамотно подставился Гвардиола и вынудил соперника нарушить правила.

31' Мягко забросил в штрафную соперника Валентин на ход Гвардиоле, но того опередил Дьякаби и вынес мяч в центр поля.

30' Проникающий пас в штрафную отдавал Васс на ход Гуэдешу, но в последний момент мяч перехватил Балью.

29' Со штрафного навесил Лопес на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Катена.

28' В центре поля Солер грубо сыграл в ногу соперника в подкате. Заслуженная желтая карточка от арбитра.

27' Прорвался по центру к штрафной соперника Солер и отдал вперед на Гуэдеша, но перехватил мяч в последний момент Катена.

26' В центре поля получил по голове Гильямон в верховой борьбе против Комесаньи. Штрафной удар исполнят хозяева.

25' По флангу отдавал Гаця на ход Коште, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

24' Васс отобрал мяч в центре поля и забросил на ход Дуро, но судья остановил атаку, зафиксировав нарушение правил.

23' В центре поля получил вновь по ногам Паласон от Гильямона. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

22' Диагональ исполнял в штрафную соперника Валентин на ход Паласону, но тот проиграл борьбу за мяч Гайя.

21' Забрасывал в штрафную соперника Гарсия на ход Гвардиоле, но тому добраться до мяча не позволил Дьякаби.

19' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Карлос Солер! Уверенно реализовал пенальти Солер, пробив в верхний левый от себя угол, а Димитриевски прыгнул в противоположную сторону.

18' Судья, просмотрев повтор, не стал изменять свое решение, а еще и показал желтую карточку Савельичу.

17' Пауза в матче. Судья самостоятельно решил пересмотреть эпизод на видео повторе. Ждем окончательное решение.

16' Отдавал с фланга Гайя пас в штрафную на Дуро, которому заехал по ногам Савельич. Судья назначил пенальти без раздумий.

15' Расстреливал ворота соперника Лопес из пределов штрафной после паса с фланга от Гарсии, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

14' Мог убегать на ворота соперника Дуро после паса от Гильямона, но проиграл он борьбу за мяч Свельичу.

13' Прорвался к штрафной соперника Гвардиола и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

12' Со штрафного навесил Лопес на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.

11' Получил по ногам Паласон в центре поля от Гайя. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Райо Вальекано".

10' Забрасывал в штрафную соперника Васс на ход Дуро, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии.

9' Зацепился за мяч в штрафной соперника Дуро и сбросил под удар Коште, но выстрел последнего накрыл защитник.

8' В центре поля Васс получил по ногам от Лопеса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

7' Отдавал пас по флагу Балью на ход Паласону, но того опередил Гайя и вынес снаряд головой в аут.

6' С правого фланга Фульке прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

5' Диагональ исполнял в штрафную соперника Гайя на ход Дуро, но снова прочитал эпизод Димитриевски и перехватил мяч.

4' С углового навесил на ближнюю штангу Гарсия, но здесь спокойно головой вынес сферу в аут Альдерете.

3' Забросил Гильямон в штрафную соперника на Гуэдеша, но вышел из ворот Димитриевски и забрал мяч в руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.