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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано

История личных встреч

Валенсия
Райо Вальекано

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 4 (3) 0.29
Дуро Уго 4 0.29
Гуэдеш Гонсалу 3 0.21
Гайя Хосе 2 0.14
Васс Даниэль 1 0.07
Габриэль Паулиста 1 0.07
Макси Гомес 1 0.07
Андре Маркос 1 0.07
Альдерете Омар 1 0.07
Гильямон Уго 1 0.07
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.36
Фалькао Радамель 5 0.36
Трехо Оскар 3 (3) 0.21
Нтекья Ранди 3 0.21
Гвардиола Серхи 2 0.14
Комесанья Санти 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Паласон Иси 1 0.07
Эрнандес Марио 1 0.07
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 8 0
Гильямон Уго 5 1
Макси Гомес 4 1
Фулкье Димитри 4 0
Дьякаби Муктар 4 0
Васс Даниэль 3 0
Гайя Хосе 3 0
Вальехо Ману 3 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Кошта Элдер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 6 0
Трехо Оскар 5 0
Комесанья Санти 4 0
Гарсия Альваро III 3 0
Сисс Пате 3 0
Савельич Эстебан 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Паласон Иси 2 0
Валентин Оскар 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
6
46%
3
43%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

13
3
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
5
38%
1
33%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
15%
4
17%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
6
26%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
24%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Валенсия 83.3% (25)
    X 13.3% (4)
    Райо Вальекано 3.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.08
    3.56
    4.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Райо Вальекано онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Райо Вальекано

    Исход игры
    Валенсия
    82.8% (24)
    Ничья
    13.8% (4)
    Райо Вальекано
    3.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (11)
    Меньше
    62.07% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    51.72% (15)
    Нет
    48.28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    34.5% (10)
    2:0 Валенсия
    31% (9)
    1:1 Ничья
    13.8% (4)
    1:0 Валенсия
    13.8% (4)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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