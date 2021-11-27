Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Visit Mallorca Estadi
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Мальорка
Хетафе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.14
|Фернандо Ниньо
|2
|0.14
|Баба Иддрису
|2
|0.14
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|Анхель Луис
|1
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.07
|Пратс Абдон
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.29
|Рамирес Сандро
|2
|0.14
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Мата Хайме
|1
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.07
|Куэнка Хорхе
|1
|0.07
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|5
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Рейна Маноло
|2
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Руссо Франко
|2
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Дьене Даконам
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Рамирес Сандро
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
6
38%
3
33%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
1
10%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
26%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
3
16%
61-75
7
30%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1
Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Хетафе
Исход игры
Мальорка
58.8% (77)
Ничья
32.1% (42)
Хетафе
9.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.92% (38)
Меньше
70.08% (89)
Обе команды забьют
Да
59.06% (75)
Нет
40.94% (52)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
33.6% (44)
1:1 Ничья
28.2% (37)
2:1 Мальорка
17.6% (23)
1:2 Хетафе
5.3% (7)
2:0 Мальорка
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Хетафе
1.5% (2)
1:3 Хетафе
1.5% (2)
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