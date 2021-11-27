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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Хетафе
0' 16'
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
18
Коста
Хауме
7
Мбула
Хорди
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
14
Родригес
Даниэль
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
Мальорка
4-4-2
Хетафе
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Мальорка
Хетафе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.14
Фернандо Ниньо 2 0.14
Баба Иддрису 2 0.14
Сальва Севилья 1 (1) 0.07
Маффео Пабло 1 0.07
Анхель Луис 1 0.07
Ли Кан Ин 1 0.07
Пратс Абдон 1 0.07
Оливан Бриан 1 0.07
Санчес Антонио 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.29
Рамирес Сандро 2 0.14
Митрович Стефан 1 0.07
Мата Хайме 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 5 0
Седлар Александр 3 1
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Родригес Даниэль 3 0
Коста Хауме 1 1
Гарсия Луис 1 1
Рейна Маноло 2 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Руссо Франко 2 0
Пратс Абдон 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Дьене Даконам 3 1
Унал Энес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Рамирес Сандро 3 0
Мата Хайме 3 0
Максимович Неманья 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Ньом Аллан 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
6
38%
3
33%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
1
10%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
26%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
3
16%
61-75
7
30%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1
Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
10. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка 0:0 Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе 0:0 Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Мальорка 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Мальорка 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Хетафе 0:0 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Мальорка 59.1% (75)
X 31.5% (40)
Хетафе 9.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Хетафе
2.46
3.10
4.13
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 0:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Хетафе

Исход игры
Мальорка
58.8% (77)
Ничья
32.1% (42)
Хетафе
9.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.92% (38)
Меньше
70.08% (89)
Обе команды забьют
Да
59.06% (75)
Нет
40.94% (52)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
33.6% (44)
1:1 Ничья
28.2% (37)
2:1 Мальорка
17.6% (23)
1:2 Хетафе
5.3% (7)
2:0 Мальорка
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Хетафе
1.5% (2)
1:3 Хетафе
1.5% (2)
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