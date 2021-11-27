Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Visit Mallorca Estadi Зрители: 8635
60' Желтая карточкаМбула Хорди
67' Желтая карточкаРуссо Франко
90' Желтая карточкаПратс Абдон
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
60'
67'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Мальорка
Хетафе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.13
|Фернандо Ниньо
|2
|0.13
|Баба Иддрису
|2
|0.13
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|Анхель Луис
|1
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.07
|Пратс Абдон
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.27
|Рамирес Сандро
|2
|0.13
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Мата Хайме
|1
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.07
|Куэнка Хорхе
|1
|0.07
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|5
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Рейна Маноло
|2
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Дьене Даконам
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Рамирес Сандро
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
6
38%
3
33%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 9
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
1
10%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
5
26%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
3
16%
61-75
7
30%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1
Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Хетафе
Исход игры
Мальорка
58.5% (79)
Ничья
31.9% (43)
Хетафе
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.53% (40)
Меньше
69.47% (91)
Обе команды забьют
Да
58.78% (77)
Нет
41.22% (54)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
33.3% (45)
1:1 Ничья
27.4% (37)
2:1 Мальорка
17.8% (24)
1:2 Хетафе
5.9% (8)
2:0 Мальорка
4.4% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Хетафе
1.5% (2)
0:1 Хетафе
1.5% (2)
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