Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Хетафе

94' Баба Иддрису из команды Мальорка сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

93' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Пратс Абдон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Мальорка

90' Мата Хайме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

90' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Мальорка выполняет удар от ворот.

88' Удар от ворот произведет Хетафе

87' Какой промах! Пратс Абдон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

86' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Сегодняшная посещаемость составляет 8635 болельщиков

85' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Хетафе

82' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Хетафе

80' Баба Иддрису не смог попасть в створ ударом издали

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Аленья Карлес получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Аленья Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

78' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Мальорка выполняет удар от ворот.

76' Удар от ворот произведет Хетафе

74' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ли Кан Ин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мата Хайме из команды Хетафе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

68' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Митрович Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Руссо Франко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Хетафе

61' Родригес Даниэль из команды Мальорка сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

61' Руссо Франко из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Руис Иньиго из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Мбула Хорди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Родригес Даниэль пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

58' Мальорка выполняет удар от ворот.

58' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

55' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

53' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Удар от ворот произведет Хетафе

51' Игрок Анхель Луис из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Мальорка выполняет удар от ворот.

47' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля