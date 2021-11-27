Вильярреал

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LiveResult.Ru

Козырев Вячеслав

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В очередном поединке 15-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу футболисты «» и «». Матч состоится в Вильярреале, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!