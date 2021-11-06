Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Эстадио де ла Керамика
История личных встреч
Вильярреал
Барселона
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
30 матчей
6.7%
23.3%
70%
2 победы 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.38
|Тригерос Мануэль
|3
|0.23
|Морено Альберто
|2
|0.15
|Пино Йереми
|1
|0.08
|Диа Булайе
|1
|0.08
|Коклен Франсис
|1
|0.08
|Морено Херард
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|7 (3)
|0.54
|Фати Ансу
|3
|0.23
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.15
|Роберто Серхи
|2
|0.15
|Пике Херард
|1
|0.08
|Бускетс Серхио
|1
|0.08
|Де Йонг Люк
|1
|0.08
|Агуэро Серхио
|1
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.08
|Араухо Рональд
|1
|0.08
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Гонсалес Нико
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Капу Этьен
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Пике Херард
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Абдессамад Эззалзули
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
0
0%
4
25%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
31%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
13%
5
25%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1
Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Исход игры
Вильярреал
3.4% (1)
Ничья
27.6% (8)
Барселона
69% (20)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (19)
Меньше
32.14% (9)
Обе команды забьют
Да
92.86% (26)
Нет
7.14% (2)
Популярный счёт
1:2 Барселона
51.7% (15)
1:1 Ничья
24.1% (7)
1:3 Барселона
10.3% (3)
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