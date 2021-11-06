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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Барселона

История личных встреч

Вильярреал
Барселона

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

30 матчей

6.7%
23.3%
70%
2 победы 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.38
Тригерос Мануэль 3 0.23
Морено Альберто 2 0.15
Пино Йереми 1 0.08
Диа Булайе 1 0.08
Коклен Франсис 1 0.08
Морено Херард 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 7 (3) 0.54
Фати Ансу 3 0.23
Брайтвайт Мартин 2 0.15
Роберто Серхи 2 0.15
Пике Херард 1 0.08
Бускетс Серхио 1 0.08
Де Йонг Люк 1 0.08
Агуэро Серхио 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Капу Этьен 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Данджума Арно 1 0
Торрес Пау II 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 3 1
Бускетс Серхио 4 0
Гарсия Эрик 2 1
Пике Херард 3 0
Гави 3 0
Альба Жорди 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
0
0%
4
25%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
13%
5
25%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1
Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 29
    Вильярреал 3.4% (1)
    X 27.6% (8)
    Барселона 69% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Барселона
    2.83
    3.70
    2.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вильярреал - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона

    Исход игры
    Вильярреал
    3.4% (1)
    Ничья
    27.6% (8)
    Барселона
    69% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (19)
    Меньше
    32.14% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (26)
    Нет
    7.14% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    51.7% (15)
    1:1 Ничья
    24.1% (7)
    1:3 Барселона
    10.3% (3)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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