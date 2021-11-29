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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Эльче
0'
6' Желтая карточка
Фидель Чавес
1:0
7' Пенальти
Будимир Анте
1:1
19' Гол
Фидель Чавес
39'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
11
Барха
Энрике
6
Ойер
Санхурхо
7
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
18
Кике
Гарсия
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
12
Лукас
Перес
Осасуна
4-4-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

6'
 
Фидель Чавес
7'
Будимир Анте
1:0
19'
1:1
Фидель Чавес
(Моренте Тете)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Осасуна
Эльче

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
П
0:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.13
Гарсия Давид III 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Кике Гарсия 2 (1) 0.13
Санчес Мануэль 1 0.07
Анхель Хосе 1 0.07
Монкайола Хон 1 0.07
Перес Иньиго 1 0.07
Торро Лукас 1 0.07
Мартинес Хавьер II 1 0.07
Будимир Анте 1 (1) 0.07
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 4 0.27
Бенедетто Дарио 2 0.13
Лукас Перес 2 0.13
Фидель Чавес 1 0.07
Мохика Хоан 1 0.07
Милья Пере 1 0.07
Роко Энсо 1 0.07
Моренте Тете 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Фидель Чавес 3 0
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Барраган Антонио 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0
Эльче
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0
Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 3 1 34 - 15 33
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Осасуна 1:1 Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Эльче 1:1 Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
6. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
7. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче 1:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна 1:1 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче 1:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Осасуна 86% (123)
X 14% (20)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Эльче
1.86
5.90
5.07
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Осасуна 1:1 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Эльче

Исход игры
Осасуна
86% (123)
Ничья
14% (20)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
34.07% (46)
Нет
65.93% (89)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
51.7% (74)
2:1 Осасуна
21.7% (31)
1:1 Ничья
9.8% (14)
2:0 Осасуна
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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