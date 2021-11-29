Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

94' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Эльче

93' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Эльче

89' Анхель Хосе не смог попасть в створ ударом издали

89' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Эльче

88' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

88' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Паласиос Элибельтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Паласиос Элибельтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Эльче

82' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Эльче выполняет удар от ворот.

80' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Головой пробил Фернандес Хосан , но голкипер отбил его в поле!

75' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

75' Роко Энсо нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

72' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Моренте Тете предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Мохика Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Эльче выполняет удар от ворот.

63' Унаи Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

61' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Монкайола Хон пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

59' Бое Лукас из команды Эльче пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

59' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бое Лукас нанес удар в каркас ворот!

56' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Барха Энрике из команды Осасуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

53' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

52' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Барха Энрике пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

50' Эльче выполняет удар от ворот.

50' Рефери не любит споров - именно за это Марконе Иван сейчас получил желтую

49' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля