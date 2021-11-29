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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
6' Желтая карточка
Фидель Чавес
1:0
7' Пенальти
Будимир Анте
1:1
19' Гол
Фидель Чавес
50' Желтая карточка
Марконе Иван
56' Желтая карточка
Маскарель Омар
90' Желтая карточка
Санчес Мануэль
90'+6
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
11
Барха
Энрике
6
Ойер
Санхурхо
7
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
18
Кике
Гарсия
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
12
Лукас
Перес
Осасуна
4-4-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

6'
 
Фидель Чавес
7'
Будимир Анте
1:0
19'
1:1
Фидель Чавес
(Моренте Тете)
50'
 
Марконе Иван
56'
 
Маскарель Омар
60'
 
Гумбау Херард
Марконе Иван
60'
 
Фернандес Хосан
Фидель Чавес
64'
Брашанац Дарко
Ойер Санхурхо
 
79'
Торрес Роберто
Барха Энрике
 
79'
Авила Эсекьель
Будимир Анте
 
85'
 
Барраган Антонио
Паласиос Элибельтон
86'
 
Гутьеррес Хосе
Лукас Перес
87'
Санчес Мануэль
Гарсия Рубен
 
90'
Санчес Мануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Осасуна
Эльче

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
П
0:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.13
Гарсия Давид III 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Кике Гарсия 2 (1) 0.13
Санчес Мануэль 1 0.07
Анхель Хосе 1 0.07
Монкайола Хон 1 0.07
Перес Иньиго 1 0.07
Торро Лукас 1 0.07
Мартинес Хавьер II 1 0.07
Будимир Анте 1 (1) 0.07
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 4 0.27
Бенедетто Дарио 2 0.13
Лукас Перес 2 0.13
Фидель Чавес 1 0.07
Мохика Хоан 1 0.07
Милья Пере 1 0.07
Роко Энсо 1 0.07
Моренте Тете 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Маскарель Омар 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Фидель Чавес 3 0
Касилья Кико 3 0
Барраган Антонио 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Марконе Иван 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
5
24%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0
Эльче
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0
Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 3 1 34 - 15 33
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
6. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
7. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Осасуна 86% (123)
X 14% (20)
Эльче 0% (0)
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Где смотреть матч Осасуна 1:1 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Эльче

Исход игры
Осасуна
86% (123)
Ничья
14% (20)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
34.07% (46)
Нет
65.93% (89)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
51.7% (74)
2:1 Осасуна
21.7% (31)
1:1 Ничья
9.8% (14)
2:0 Осасуна
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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