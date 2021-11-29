Испания: Ла Лига 2021-2022
6' Желтая карточкаФидель Чавес
1:0
7' ПенальтиБудимир Анте
1:1
19' ГолФидель Чавес
50' Желтая карточкаМарконе Иван
56' Желтая карточкаМаскарель Омар
90' Желтая карточкаСанчес Мануэль
16
Анхель
Хосе
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
18
Кике
Гарсия
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
36 Рамос ДариоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergio Mantecon
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
6'
7'
1:0
19'
1:1
50'
56'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Осасуна
Эльче
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.13
|Гарсия Давид III
|2
|0.13
|Авила Эсекьель
|2
|0.13
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.13
|Санчес Мануэль
|1
|0.07
|Анхель Хосе
|1
|0.07
|Монкайола Хон
|1
|0.07
|Перес Иньиго
|1
|0.07
|Торро Лукас
|1
|0.07
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.07
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.07
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.27
|Бенедетто Дарио
|2
|0.13
|Лукас Перес
|2
|0.13
|Фидель Чавес
|1
|0.07
|Мохика Хоан
|1
|0.07
|Милья Пере
|1
|0.07
|Роко Энсо
|1
|0.07
|Моренте Тете
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Фидель Чавес
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
5
24%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0
Эльче
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0
Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 15
|33
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Эльче
Исход игры
Осасуна
86% (123)
Ничья
14% (20)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
34.07% (46)
Нет
65.93% (89)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
51.7% (74)
2:1 Осасуна
21.7% (31)
1:1 Ничья
9.8% (14)
2:0 Осасуна
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
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