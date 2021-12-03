Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Стааен
11' Желтая карточкаНиукоп Барт
0:1
32' ГолDeniz Undav
1:1
63' ГолБрюлс Кристиан
65' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
65' Желтая карточкаСудзуки Юма
1:2
73' ГолDeniz Undav
77' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
15
Хаяси
Даити
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ilyes Ziani
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
11'
32'
0:1
63'
1:1
65'
73'
1:2
77'
История личных встреч
Синт-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|2
|0.12
|Хаяси Даити
|2
|0.12
|Конате Мори
|2
|0.12
|Де Риддер Стив
|1
|0.06
|Номбе Мбойо
|1
|0.06
|Судзуки Юма
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бауэр Роберт
|1
|0.06
|Койта Абубакари
|1
|0.06
|Лавале Димитри
|1
|0.06
|Балонго Нельсон
|1
|0.06
|Хара Таити
|1
|0.06
|Райтц Рокко
|1
|0.06
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|15 (1)
|0.88
|Ванзейр Данте
|10
|0.59
|Митома Каору
|4
|0.24
|Casper Nielsen2
|3
|0.18
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.12
|Loic Lapoussin
|2
|0.12
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.12
|Senne Lynen
|1
|0.06
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Амани Жан
|1
|0.06
|Matthew Sorinola
|1
|0.06
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|7
|0
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|5
|0
|Siebe van der Heyden
|4
|0
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Casper Nielsen2
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
25
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
10%
5
20%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
2
20%
4
16%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
1
10%
5
20%
76-90
Пропущено
17
9
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
6
35%
2
22%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
2
33%
2
12%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Забито
16
42
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
2
13%
6
14%
1-15
1
6%
5
12%
16-30
4
25%
8
19%
31-45
3
19%
9
21%
46-60
4
25%
6
14%
61-75
2
13%
8
19%
76-90
Пропущено
27
19
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
15%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
8
30%
30%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 2:0 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|6.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|7.
|Гент
|16
|7
|3
|6
|26 - 17
|24
|8.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|9.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|16.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|19 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3