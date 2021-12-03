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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
1:2
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
11' Желтая карточка
Ниукоп Барт
0:1
32' Гол
Deniz Undav
1:1
63' Гол
Брюлс Кристиан
65' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
65' Желтая карточка
Судзуки Юма
1:2
73' Гол
Deniz Undav
77' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
90'+5
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
4
Хасиока
Даики
32
Дуркин
Кристофер
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
14
Койта
Абубакари
15
Хаяси
Даити
9
Судзуки
Юма
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
94
Loic
Lapoussin
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
Синт-Трейден
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Синт-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 2 0.12
Хаяси Даити 2 0.12
Конате Мори 2 0.12
Де Риддер Стив 1 0.06
Номбе Мбойо 1 0.06
Судзуки Юма 1 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.06
Бауэр Роберт 1 0.06
Койта Абубакари 1 0.06
Лавале Димитри 1 0.06
Балонго Нельсон 1 0.06
Хара Таити 1 0.06
Райтц Рокко 1 0.06
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 15 (1) 0.88
Ванзейр Данте 10 0.59
Митома Каору 4 0.24
Casper Nielsen2 3 0.18
Теума Тедди 2 (1) 0.12
Loic Lapoussin 2 0.12
Бёрджесс Кристиан 2 0.12
Senne Lynen 1 0.06
Ниукоп Барт 1 0.06
Амани Жан 1 0.06
Matthew Sorinola 1 0.06
Багер Йонас 0 0

Карточки

Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 7 0
Ляйстнер Тони 4 1
Судзуки Юма 4 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Тейшейра Жорже 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Койта Абубакари 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 5 0
Siebe van der Heyden 4 0
Бёрджесс Кристиан 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Casper Nielsen2 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Митома Каору 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
10%
5
20%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
2
20%
4
16%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
1
10%
5
20%
76-90

Пропущено

17
9
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
6
35%
2
22%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
2
33%
2
12%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Забито

16
42
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
2
13%
6
14%
1-15
1
6%
5
12%
16-30
4
25%
8
19%
31-45
3
19%
9
21%
46-60
4
25%
6
14%
61-75
2
13%
8
19%
76-90

Пропущено

27
19
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
15%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
8
30%
30%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Синт-Трейден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 2:0 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2
Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
6. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
7. Гент 16 7 3 6 26 - 17 24
8. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
9. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
16. Остенде 16 5 2 9 19 - 35 17
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
11. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Deniz Undav бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Ниукоп Барт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Синт-Трейден 1:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн


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