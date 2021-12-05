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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
26' Желтая карточка
Бурден Пьер
26' Желтая карточка
Саматта Мбвана
56' Желтая карточка
Дом Джорен
0:1
59' Гол
Наингголан Раджа
90' Желтая карточка
Берг Ян
90' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
90' Желтая карточка
 90'+7
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
6
Кайседо
Мойсес
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
17
Шенклэнд
Лоуренс
20
Вака
Рамиро
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
30
Сек
Абдулай
3
Энгельс
Бьорн
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
7
Фишер
Виктор
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Антверпен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.18
Нубисси Мариус 3 0.18
Дом Джорен 2 0.12
Шенклэнд Лоуренс 2 0.12
Кайседо Мойсес 1 0.06
Берг Ян 1 0.06
Саньянг Абдулия 1 0.06
Сумаре Исса 1 0.06
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Бурден Пьер 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.88
Бенсон Манюэль 4 0.24
Фишер Виктор 2 0.12
Саматта Мбвана 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Энгельс Бьорн 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Юсуф Альхассан 1 0.06
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Берг Ян 3 1
Хольцхаузер Рафаэль 4 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Бурден Пьер 3 0
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
60%
2
13%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

10
14
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
4
40%
4
29%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
25%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
4
20%
2
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
38%
76-90

Забито

15
29
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 1
1
7%
1
3%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
7
47%
6
21%
76-90

Пропущено

30
18
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
23%
1
6%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
5
28%
31-45
6
20%
5
28%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
6
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
5. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
6. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
7. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Кортрейк 17 5 7 5 20 - 21 22
9. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Остенде 17 6 2 9 21 - 36 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 17 2 3 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
8. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
9. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Кортрейк 8 3 3 2 10 - 9 12
11. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
4. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Бурден Пьер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:1 Антверпен онлайн


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