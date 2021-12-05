Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
26' Желтая карточкаБурден Пьер
26' Желтая карточкаСаматта Мбвана
56' Желтая карточкаДом Джорен
0:1
59' ГолНаингголан Раджа
90' Желтая карточкаБерг Ян
90' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Вака РамироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Сумаре ИссаНападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
26'
26'
56'
59'
0:1
90'
90'
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Антверпен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.18
|Нубисси Мариус
|3
|0.18
|Дом Джорен
|2
|0.12
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.12
|Кайседо Мойсес
|1
|0.06
|Берг Ян
|1
|0.06
|Саньянг Абдулия
|1
|0.06
|Сумаре Исса
|1
|0.06
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.88
|Бенсон Манюэль
|4
|0.24
|Фишер Виктор
|2
|0.12
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Энгельс Бьорн
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Юсуф Альхассан
|1
|0.06
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Бурден Пьер
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
60%
2
13%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
10
14
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
4
40%
4
29%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
25%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
4
20%
2
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
38%
76-90
Забито
15
29
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 1
1
7%
1
3%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
7
47%
6
21%
76-90
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
23%
1
6%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
5
28%
31-45
6
20%
5
28%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
6
20%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|2
|3
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|4.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3