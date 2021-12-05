Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0:1
5' Гол в свои воротаСкалья Филиппо
62' Желтая карточкаАрригони Томмазо
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Комо
Пиза
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.31
|Черри Альберто
|4 (2)
|0.25
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.25
|Беллемо Алессандро
|4
|0.25
|Виньяли Лука
|2
|0.13
|Иовин Алессио
|1
|0.06
|Париджини Витторио
|1
|0.06
|Солини Маттео
|1
|0.06
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.06
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.38
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.19
|Коэн Йонатан
|2
|0.13
|Туре Идрисса
|2
|0.13
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Марсура Давиде
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Биринделли Самуэле
|1
|0.06
|Караччоло Антонио
|1
|0.06
|Де Витис Алессандро
|1
|0.06
|Мастину Джузеппе
|1
|0.06
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черри Альберто
|3
|1
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Арригони Томмазо
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|1
|Леверб Максим
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
33%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
13%
4
40%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
5
21%
6
30%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
25%
5
25%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1
Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0
Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|3.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Асколи
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|7.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|13.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1