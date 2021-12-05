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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Пиза
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Скалья Филиппо
62' Желтая карточка
Арригони Томмазо
67'
1
Факкин
Давиде
5
Бертончини
Давиде
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
28
Виньяли
Лука
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
6
Иовин
Алессио
11
Париджини
Витторио
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
11
Коэн
Йонатан
9
Лукка
Лоренцо
Комо
3-4-1-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

5'
0:1
Скалья Филиппо
56'
 
Сибилли Джузеппе
Коэн Йонатан
56'
 
Мазуччи Гаэтано
Лукка Лоренцо
59'
Глиоцци Этторе
Виньяли Лука
 
60'
Габриеллони Алессандро
Ла Гумина Антонино
 
62'
Арригони Томмазо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Комо
Пиза

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.31
Черри Альберто 4 (2) 0.25
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.25
Беллемо Алессандро 4 0.25
Виньяли Лука 2 0.13
Иовин Алессио 1 0.06
Париджини Витторио 1 0.06
Солини Маттео 1 0.06
Габриеллони Алессандро 1 0.06
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.38
Сибилли Джузеппе 3 0.19
Коэн Йонатан 2 0.13
Туре Идрисса 2 0.13
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Марсура Давиде 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Биринделли Самуэле 1 0.06
Караччоло Антонио 1 0.06
Де Витис Алессандро 1 0.06
Мастину Джузеппе 1 0.06
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черри Альберто 3 1
Скалья Филиппо 4 0
Париджини Витторио 4 0
Беллемо Алессандро 4 0
Арригони Томмазо 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виньяли Лука 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Марин Мариус 5 0
Лукка Лоренцо 2 1
Леверб Максим 3 0
Беруатто Пьетро 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Надь Адам 1 1
Де Витис Алессандро 2 0
Херманнссон Хьёртур 2 0
Туре Идрисса 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Ди Квинцио Давиде 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
33%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
13%
4
40%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
5
21%
6
30%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
25%
5
25%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1
Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1
Пиза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0
Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
2. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
3. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
4. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Асколи 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 18 26
7. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо 0:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма 0:0 Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза 1:0 Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи 0:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Пиза 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
5. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Парма 0:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
12. Комо 0:1 Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
13. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Скалья Филиппо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Пиза
2.86
3.60
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 0:1 Пиза онлайн


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