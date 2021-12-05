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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Парма
0'
37' Желтая карточка
Сальви Алессандро
59' Желтая карточка
Ман Деннис
67'
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
11
Илиев
Атанас
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
98
Ман
Деннис
45
Инглезе
Роберто
9
Тутино
Дженнаро
Асколи
4-3-1-2
Парма
4-3-1-2

Ход матча

37'
Сальви Алессандро
 
59'
 
Ман Деннис
59'
Бидуи Софьян
Илиев Атанас
 
60'
 
Бенедычак Адриан
Тутино Дженнаро
60'
 
Брунетта Хуан
Юрич Станко

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 9
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Асколи
Парма

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:0
СB
2:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.44
Бидуи Софьян 3 0.19
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.19
Шарич Дарио 2 0.13
Сальви Алессандро 1 0.06
Илиев Атанас 1 0.06
Коллоколо Микеле 1 0.06
Боттегин Эрик 1 0.06
Феличоли Джанфилиппо 1 0.06
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.25
Бенедычак Адриан 3 0.19
Инглезе Роберто 2 0.13
Михэйлэ Валентин 2 0.13
Юрич Станко 2 0.13
Тутино Дженнаро 2 0.13
Ман Деннис 2 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.06
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Шарич Дарио 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Сальви Алессандро 3 0
Илиев Атанас 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Бидуи Софьян 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 4 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Коббо Элиас 2 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
21%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
3
60%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
1
5%
5
28%
76-90

Пропущено

19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
16%
4
20%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2
Парма
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0
Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
2. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
3. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
4. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Кремонезе Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
6. Асколи 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 18 26
7. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо 0:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма 0:0 Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза 1:0 Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи 0:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Пиза 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
5. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Парма 0:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
12. Комо 0:1 Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
13. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Парма
4.91
3.10
3.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:0 Парма онлайн


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