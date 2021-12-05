Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
37' Желтая карточкаСальви Алессандро
59' Желтая карточкаМан Деннис
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
-
40 Ahmed Ankrah
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
Ход матча
59'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 9
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Асколи
Парма
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.44
|Бидуи Софьян
|3
|0.19
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.19
|Шарич Дарио
|2
|0.13
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Илиев Атанас
|1
|0.06
|Коллоколо Микеле
|1
|0.06
|Боттегин Эрик
|1
|0.06
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.06
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.25
|Бенедычак Адриан
|3
|0.19
|Инглезе Роберто
|2
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.13
|Юрич Станко
|2
|0.13
|Тутино Дженнаро
|2
|0.13
|Ман Деннис
|2
|0.13
|Дель Прато Энрико
|1
|0.06
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|4
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
21%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
3
60%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
1
5%
5
28%
76-90
Пропущено
19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
16%
4
20%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2
Парма
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0
Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|3.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Асколи
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|7.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|13.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1