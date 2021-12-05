Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
37' Желтая карточкаСальви Алессандро
59' Желтая карточкаМан Деннис
67' Желтая карточкаБрунетта Хуан
84' Желтая карточкаДанило
90' Желтая карточкаБидуи Софьян
90' Вторая желтая карточкаСальви Алессандро
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
-
40 Ahmed Ankrah
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
Ход матча
59'
67'
84'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Асколи
Парма
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.44
|Бидуи Софьян
|3
|0.19
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.19
|Шарич Дарио
|2
|0.13
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Илиев Атанас
|1
|0.06
|Коллоколо Микеле
|1
|0.06
|Боттегин Эрик
|1
|0.06
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.06
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.25
|Бенедычак Адриан
|3
|0.19
|Инглезе Роберто
|2
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.13
|Юрич Станко
|2
|0.13
|Тутино Дженнаро
|2
|0.13
|Ман Деннис
|2
|0.13
|Дель Прато Энрико
|1
|0.06
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Бидуи Софьян
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|5
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
3
21%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
3
60%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
1
5%
5
28%
76-90
Пропущено
19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
16%
4
20%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2
Парма
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0
Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|3.
|Брешия
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 18
|30
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 14
|28
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Асколи
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|13.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Монца
|1:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|6 - 9
|9
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1