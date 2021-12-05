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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Норвич
0'
1:0
10' Гол
Лукас Моура
14' Желтая карточка
Пукки Теэму
17' Желтая карточка
Регилон Серхио
25'
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
25
Танганга
Джафет
29
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
44
Омобамиделе
Эндрю
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
35
Айда
Адам
22
Пукки
Теэму
Тоттенхэм
3-4-2-1
Норвич
5-3-2

Ход матча

10'
Лукас Моура
(Сон Хынмин)
1:0
14'
 
Пукки Теэму
17'
Регилон Серхио
 
22'
Сессеньон Райан
Регилон Серхио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Тоттенхэм
Норвич

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 5 0.36
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.14
Регилон Серхио 1 0.07
Кейн Гарри 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Алли Деле 1 (1) 0.07
Лукас Моура 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.33
Норманн Матиас 1 0.07
Хэнли Грант 1 0.07
Омобамиделе Эндрю 1 0.07
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Крул Тим 1 0
Пукки Теэму 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Гилмор Билли 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
17%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
4
22%
7
27%
61-75
5
28%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2
Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм 1:0 Заявка 14 8 1 5 14 - 17 25
6. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 15 6 4 5 24 - 24 22
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 15 3 8 4 19 - 20 17
13. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
14. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
15. Лидс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
16. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 4 9 8 - 29 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:0 Заявка 8 6 0 2 9 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
8. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
10. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Лидс 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 9 10
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
11. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
12. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич 0:1 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Замена
    23'
    Смог на своих ногах покинуть пределы поля Регилон, но видно, что очень аккуратно игрок "Тоттенхэма" старается наступать на ногу. Пожелаем ему здоровья, а на поле появился Райан Сессеньон.
  • Травма, повреждение
    22'
    Проблемы с ногой у Регилона. Появились врачи "Тоттенхэма" на поле, колдуют над испанцем. Судя по всему, уже замена готовится у хозяев.
  • 21'
    Перебрался "Тоттенхэм" в атаку, Лукас Моура пробил из-за пределов штрафной площади, но его накрыли, а игравший не добивании Скипп пробил совсем мимо.
  • 20'
    Очень спокойный темп игры, футболисты "Тоттенхэм" пока не против, что гости комбинируют.
  • 18'
    Вновь игроки "Норвича" перебрались с мячом на чужую половину поля и неторопливо его разыгрывают. Но обострить ситуацию пока не получается, за исключением момента в самом начале поединка.
  • Желтая карточка
    16'
    Ещё одна карточка у нас. Регилон опоздал на мяч, в итоге ударил оппонента сзади по ноге. Хорошая у нас статистика. Два фола - две карточки.
  • Желтая карточка
    14'
    Кейн потащил мяч в атаку, в центральном круге его настиг Теэму Пукки и завалил на газон. Это первое предупреждение в нашем матче.
  • 14'
    Хозяева разыграли свободный перед своими воротами, но гости включили высокий прессинг, перехватили мяч в штрафной площади, вот только до удара дело довести не удалось. Не очень удачно Айда сыграл.
  • 13'
    И вновь неторопливо события на поле развиваются. "Норвич" старается вернуть себе контроль над мячом.
  • 12'
    Да, по сути трёх игроков обыграл Лукас Моура по ходу своего прохода, от второго как раз удалось улизнуть, благодаря стенке с Соном. Отличные действия бразильца!
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лукас Моура! 1:0!
    Красивый гол получился! Лукас Моура здорово обыграл Гилмора, затем сыграл в стенку с Соном, ушёл от Омобамиделе и отличным ударом с подступов к штрафной площади отправил мяч в девятку ворот Крула!
  • 8'
    Неплохое забегание справа исполнил Танганга, Брендон Уильямс не дал получить мяч на линии штрафной площади, и соперника даже упал, но пенальти арбитр не поставил. Всё в рамках правил, по его мнению.
  • 7'
    Регилон получил мяч на левом фланге, но в штрафную его не пустили, пришлось отыграть в центр. Позиционное наступление у "Тоттенхэма" получается.
  • 5'
    Скипп подхватил мяч на своей половине поля, совершил прорыв по центру и сам же решил пробить с подступов к штрафной. Получилось не очень сильно, в итоге Крул спокойно мяч поймал. Но уже хоть что-то!
  • 4'
    Продолжают контролировать мяч футболисты "Норвича", пока "Тоттенхэм" не совсем вошёл в игру.
  • Опасный момент
    3'
    Опасный момент! Адам Айда прострелил с правого фланга, и Пукки опасно пробил по воротам сходу. Льорис свою команду спасает! Вот так начало!
  • 2'
    Спокойно начался наш поединок, футболисты "Норвича" неторопливо катают мяч.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! В традиционных белых майках и тёмных трусах сыграет "Тоттенхэм", а "Норвич" будет действовать в непривычной яркой оранжевой форме.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 1:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Норвич

Исход игры
Тоттенхэм
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Норвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.3% (54)
Меньше
59.7% (80)
Обе команды забьют
Да
33.58% (45)
Нет
66.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
44.1% (64)
2:1 Тоттенхэм
18.6% (27)
1:0 Тоттенхэм
11% (16)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (15)
3:0 Тоттенхэм
4.8% (7)
4:0 Тоттенхэм
1.4% (2)
4:1 Тоттенхэм
1.4% (2)
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