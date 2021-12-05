Вновь игроки "Норвича" перебрались с мячом на чужую половину поля и неторопливо его разыгрывают. Но обострить ситуацию пока не получается, за исключением момента в самом начале поединка.

Очень спокойный темп игры, футболисты "Тоттенхэм" пока не против, что гости комбинируют.

Перебрался "Тоттенхэм" в атаку, Лукас Моура пробил из-за пределов штрафной площади, но его накрыли, а игравший не добивании Скипп пробил совсем мимо.

Проблемы с ногой у Регилона. Появились врачи "Тоттенхэма" на поле, колдуют над испанцем. Судя по всему, уже замена готовится у хозяев.

Смог на своих ногах покинуть пределы поля Регилон, но видно, что очень аккуратно игрок "Тоттенхэма" старается наступать на ногу. Пожелаем ему здоровья, а на поле появился Райан Сессеньон.

16' Ещё одна карточка у нас. Регилон опоздал на мяч, в итоге ударил оппонента сзади по ноге. Хорошая у нас статистика. Два фола - две карточки.

14' Кейн потащил мяч в атаку, в центральном круге его настиг Теэму Пукки и завалил на газон. Это первое предупреждение в нашем матче.

14' Хозяева разыграли свободный перед своими воротами, но гости включили высокий прессинг, перехватили мяч в штрафной площади, вот только до удара дело довести не удалось. Не очень удачно Айда сыграл.

13' И вновь неторопливо события на поле развиваются. "Норвич" старается вернуть себе контроль над мячом.

12' Да, по сути трёх игроков обыграл Лукас Моура по ходу своего прохода, от второго как раз удалось улизнуть, благодаря стенке с Соном. Отличные действия бразильца!

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лукас Моура! 1:0!

Красивый гол получился! Лукас Моура здорово обыграл Гилмора, затем сыграл в стенку с Соном, ушёл от Омобамиделе и отличным ударом с подступов к штрафной площади отправил мяч в девятку ворот Крула!

8' Неплохое забегание справа исполнил Танганга, Брендон Уильямс не дал получить мяч на линии штрафной площади, и соперника даже упал, но пенальти арбитр не поставил. Всё в рамках правил, по его мнению.

7' Регилон получил мяч на левом фланге, но в штрафную его не пустили, пришлось отыграть в центр. Позиционное наступление у "Тоттенхэма" получается.

5' Скипп подхватил мяч на своей половине поля, совершил прорыв по центру и сам же решил пробить с подступов к штрафной. Получилось не очень сильно, в итоге Крул спокойно мяч поймал. Но уже хоть что-то!

4' Продолжают контролировать мяч футболисты "Норвича", пока "Тоттенхэм" не совсем вошёл в игру.

3' Опасный момент! Адам Айда прострелил с правого фланга, и Пукки опасно пробил по воротам сходу. Льорис свою команду спасает! Вот так начало!

2' Спокойно начался наш поединок, футболисты "Норвича" неторопливо катают мяч.