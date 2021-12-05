Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
1:0
10' ГолЛукас Моура
14' Желтая карточкаПукки Теэму
17' Желтая карточкаРегилон Серхио
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
35
Айда
Адам
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
14'
17'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Тоттенхэм
Норвич
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|5
|0.36
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.14
|Регилон Серхио
|1
|0.07
|Кейн Гарри
|1
|0.07
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|Алли Деле
|1 (1)
|0.07
|Лукас Моура
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.33
|Норманн Матиас
|1
|0.07
|Хэнли Грант
|1
|0.07
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.07
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норманн Матиас
|4
|0
|Гибсон Бен
|2
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Уильямс Брендон
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
17%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
4
22%
7
27%
61-75
5
28%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2
Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|14 - 17
|25
|6.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|7.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 24
|22
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|19 - 20
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|16.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 29
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|9 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|12.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Норвич
Исход игры
Тоттенхэм
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Норвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.3% (54)
Меньше
59.7% (80)
Обе команды забьют
Да
33.58% (45)
Нет
66.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
44.1% (64)
2:1 Тоттенхэм
18.6% (27)
1:0 Тоттенхэм
11% (16)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (15)
3:0 Тоттенхэм
4.8% (7)
4:0 Тоттенхэм
1.4% (2)
4:1 Тоттенхэм
1.4% (2)
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