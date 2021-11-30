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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Норвич

История личных встреч

Тоттенхэм
Норвич

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 5 0.38
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.15
Регилон Серхио 1 0.08
Кейн Гарри 1 0.08
Н'Домбеле Тангай 1 0.08
Алли Деле 1 (1) 0.08
Лукас Моура 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.36
Норманн Матиас 1 0.07
Хэнли Грант 1 0.07
Омобамиделе Эндрю 1 0.07
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Крул Тим 1 0
Пукки Теэму 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Гилмор Билли 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
17%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
4
22%
7
27%
61-75
5
28%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2
Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Тоттенхэм 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Норвич 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Норвич
    1.44
    5.02
    8.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Норвич

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.6% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    40.5% (17)
    2:1 Тоттенхэм
    23.8% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    16.7% (7)
    3:0 Тоттенхэм
    7.1% (3)
    1:0 Тоттенхэм
    4.8% (2)
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