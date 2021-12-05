Угловой вышел не опасным. А затем подача с правого края, удар португальского нападающего. Мимо ворот.

Далот нарушил правила на Заха в центре поля.

Идет вперед Манчестерская команда, Роналду бьет из штрафной. Хлестко, но точно в руки вратаря.

Подача Далота с правого края, не доходит мяч до запланированного адресата.

Откатил игрок МЮ под удар Фреду, тот бьет, но защита блокирует.

18' Ух, заброс на Кри Ро, который вторым касанием пробил в защитника. Угловой.

17' Рэшфорд пытался пяткой катнуть мяч дальше в центр штрафной, но защита все прочитала.

16' Подзатихла игра после резвого начала. Преимущество МЮ чувствуется, но не подавляющее на данный момент.

15' Корнер для гостей. Розыгрыш, а затем подача в штрафную, где фолит в атаке Томкинс.

14' После длительного контроля "Ман Юнайтеда", Бруну забрасывает на Рона, но Гуайта выходит из ворот и забирает мяч.

12' Роналду, конечно же, бьет по воротам. Выше цели.

11' В коробочку буквально взяли Рэшфорда около штрафной "Пэласа". Неплохой стандарт.

10' МЮ контролирует на чужой половине, с одного фланга на другой ходит мяч.

9' Контратака "Кристала", Заха бьет из-за штрафной. Прямо в руки Де Хеа.

8' Роналду подавал на Бруно, каких-то миллиметров не хватило Фернандешу, чтобы головой пробить.

7' Разбегается "Кристал Пэлас" в атаку, передача на Бентеке, который с разворота ну очень слабо бьет, хотя позиция была шикарная!

6' Мощно пресингуют хозяева, сразу видно Рангник пришел в клуб. Отбирают мяч на чужой половине поля.

5' Подача на Магуайра идет, не выходит у защитника "МЮ" добраться до мяча.

4' Санчо выкатывал в центр на Роналду. Чуть-чуть не дошел мяч до португальца. Еще угловой.

3' Издали бьет Теллес после розыгрыша этого углового. Рядом со створом.

2' Рэшфорд бежит по левому флангу, смещается в центр, защитник в подкате выбивает на корнер.