  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 25'
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
8
Куйяте
Шейку
23
Галлахер
Конор
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (1) 0.4
Фернандеш Бруну 5 0.33
Гринвуд Мэйсон 4 0.27
Рэшфорд Маркус 2 0.13
Лингард Джесси 2 0.13
Фред Сантос 1 0.07
Кавани Эдинсон 1 0.07
Марсьяль Антони 1 0.07
Ван де Бек Донни 1 0.07
Санчо Джедон 1 0.07
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.27
Бентеке Кристиан 4 0.27
Заха Уилфрид 4 (2) 0.27
Эдуар Одсонн 3 0.2
Гехи Марк 2 0.13
Олисе Майкл 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Мактоминай Скотт 3 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Гехи Марк 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Забито

26
19
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
7
27%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
6
23%
6
32%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм 1:0 Заявка 14 8 1 5 14 - 17 25
6. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 15 6 4 5 24 - 24 22
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 15 3 8 4 19 - 20 17
13. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
14. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
15. Лидс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
16. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 4 9 8 - 29 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:0 Заявка 8 6 0 2 9 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
8. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
10. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Лидс 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 9 10
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
11. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
12. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич 0:1 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 23'
    Откатил игрок МЮ под удар Фреду, тот бьет, но защита блокирует. 
  • 22'
    Подача Далота с правого края, не доходит мяч до запланированного адресата. 
  • 21'
    Идет вперед Манчестерская команда, Роналду бьет из штрафной. Хлестко, но точно в руки вратаря. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Далот нарушил правила на Заха в центре поля. 
  • Угловой
    19'
    Угловой вышел не опасным. А затем подача с правого края, удар португальского нападающего. Мимо ворот. 
  • Опасный момент
    18'
    Ух, заброс на Кри Ро, который вторым касанием пробил в защитника. Угловой. 
  • 17'
    Рэшфорд пытался пяткой катнуть мяч дальше в центр штрафной, но защита все прочитала. 
  • 16'
    Подзатихла игра после резвого начала. Преимущество МЮ чувствуется, но не подавляющее на данный момент. 
  • Угловой
    15'
    Корнер для гостей. Розыгрыш, а затем подача в штрафную, где фолит в атаке Томкинс.
  • 14'
    После длительного контроля "Ман Юнайтеда", Бруну забрасывает на Рона, но Гуайта выходит из ворот и забирает мяч. 
  • 12'
    Роналду, конечно же, бьет по воротам. Выше цели. 
  • Фол, нарушение
    11'
    В коробочку буквально взяли Рэшфорда около штрафной "Пэласа". Неплохой стандарт. 
  • 10'
    МЮ контролирует на чужой половине, с одного фланга на другой ходит мяч. 
  • 9'
    Контратака "Кристала", Заха бьет из-за штрафной. Прямо в руки Де Хеа. 
  • 8'
    Роналду подавал на Бруно, каких-то миллиметров не хватило Фернандешу, чтобы головой пробить. 
  • Опасный момент
    7'
    Разбегается "Кристал Пэлас" в атаку, передача на Бентеке, который с разворота ну очень слабо бьет, хотя позиция была шикарная!
  • 6'
    Мощно пресингуют хозяева, сразу видно Рангник пришел в клуб. Отбирают мяч на чужой половине поля. 
  • Угловой
    5'
    Подача на Магуайра идет, не выходит у защитника "МЮ" добраться до мяча. 
  • 4'
    Санчо выкатывал в центр на Роналду. Чуть-чуть не дошел мяч до португальца. Еще угловой. 
  • Угловой
    3'
    Издали бьет Теллес после розыгрыша этого углового. Рядом со створом. 
  • 2'
    Рэшфорд бежит по левому флангу, смещается в центр, защитник в подкате выбивает на корнер. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.7% (155)
Ничья
4.7% (8)
Кристал Пэлас
3.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.18% (86)
Меньше
35.82% (48)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
34.9% (59)
2:0 Манчестер Юнайтед
18.9% (32)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.1% (12)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.7% (8)
1:1 Ничья
1.8% (3)
1:2 Кристал Пэлас
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 