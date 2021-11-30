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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (1) 0.43
Фернандеш Бруну 5 0.36
Гринвуд Мэйсон 4 0.29
Рэшфорд Маркус 2 0.14
Лингард Джесси 2 0.14
Фред Сантос 1 0.07
Кавани Эдинсон 1 0.07
Марсьяль Антони 1 0.07
Ван де Бек Донни 1 0.07
Санчо Джедон 1 0.07
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.29
Бентеке Кристиан 4 0.29
Заха Уилфрид 4 (2) 0.29
Эдуар Одсонн 3 0.21
Гехи Марк 2 0.14
Олисе Майкл 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Мактоминай Скотт 3 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Гехи Марк 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Забито

26
19
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
7
27%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
6
23%
6
32%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Манчестер Юнайтед 90.2% (37)
    X 4.9% (2)
    Кристал Пэлас 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.60
    4.44
    6.46
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.2% (37)
    Ничья
    4.9% (2)
    Кристал Пэлас
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    46.3% (19)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    26.8% (11)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.9% (2)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4.9% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.9% (2)
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