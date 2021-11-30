Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (1)
|0.43
|Фернандеш Бруну
|5
|0.36
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.29
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.14
|Лингард Джесси
|2
|0.14
|Фред Сантос
|1
|0.07
|Кавани Эдинсон
|1
|0.07
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|Санчо Джедон
|1
|0.07
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|4
|0.29
|Бентеке Кристиан
|4
|0.29
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.29
|Эдуар Одсонн
|3
|0.21
|Гехи Марк
|2
|0.14
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|4
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Мактоминай Скотт
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90
Забито
26
19
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
7
27%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
6
23%
6
32%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|13 - 17
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|8 - 8
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Юнайтед
90.2% (37)
Ничья
4.9% (2)
Кристал Пэлас
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
46.3% (19)
2:0 Манчестер Юнайтед
26.8% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.9% (2)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.9% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!