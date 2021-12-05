Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Элланд Роуд
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Лидс
Брентфорд
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|6 (1)
|0.4
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.13
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.07
|Клих Матеуш
|1
|0.07
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|Эйлинг Люк
|1
|0.07
|Льоренте Диего
|1
|0.07
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.27
|Генри Рико
|2
|0.13
|Висса Йоан
|2
|0.13
|Мбеумо Брайан
|2
|0.13
|Каньос Серхи
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Годдос Саман
|1
|0.07
|Пиннок Итан
|1
|0.07
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.07
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Льоренте Диего
|3
|0
|Робертс Тайлер
|3
|0
|Рафинья Диас
|3
|0
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|Шеклтон Джейми
|3
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Даллас Стюарт
|1
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Джелхардт Джо
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Каньос Серхи
|4
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Гуд Чарли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
6
55%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
5
29%
29%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
5
26%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
8
42%
1
5%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|14 - 17
|25
|6.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|7.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 24
|22
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|19 - 20
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|16.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 29
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|9 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|12.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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Прогнозы на матч Лидс 0:0 Брентфорд
Исход игры
Лидс
70.9% (100)
Ничья
24.8% (35)
Брентфорд
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
1:0 Лидс
30.5% (43)
2:1 Лидс
27.7% (39)
1:1 Ничья
22% (31)
2:0 Лидс
7.8% (11)
1:2 Брентфорд
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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