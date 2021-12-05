Подачи хозяев в чужую штрафную тоже не являются успешными - верх снимает обороняющаяся команда.

Пока не хватает в этом матче голевых моментов.

В стадии нападения "Лидс" тяготеет к левому флангу.

20' Альваро Фернандес, выбивая мяч от своих ворот, попал в полевого игрока, но мяч не отскочил так, чтобы "Лидс" получил в своё распоряжение опасный момент.

19' Наверное, у "Лидса" было бы сейчас меньше болельщиков, если бы его тренировал не колоритный Бьелса, а какой-нибудь обычный средний тренер.

18' Перспективная подача с правого края была у гостей, но до удара дело не дошло.

17' "Брентфорд" визуально смотрится активней в плане атакующих действий.

16' Каньос не успел к забросной передаче, но всё равно показал большой палец пасовавшему партнёру.

15' Вынужденная замена в составе "Лидса": Харрисон вместо Купера. Хотя изначально Бьелса планировал выпустить Клиха.

13' Хромающий Купер ушёл с поля, а капитанская повязка перешла к Эйлингу.

12' Лиам Купер лежит с травмой, ему оказывают медпомощь.

11' Мбеумо пробил ногой из-под себя после полунавеса-полупрострела Пиннока с левого фланга - снаряд пошёл мимо створа.

10' Подача Рафиньи с правого фланга оказалась слишком короткой, мяч выбит защитником "Брентфорда".

9' Каньос нанёс неплохой удар с левого полуфланга, но и не самый опасный - Меслье поймал мяч.

8' Много верховой борьбы в штрафной "Лидса", с которой "павлины" справляются.

8' Льоренте выбил мяч из-под ноги Каньоса на угловой.

7' Робертс бил примерно с линии штрафной - удар заблокирован.

6' Форшоу навесил с левого края на дальнюю штангу, где нанести удар у хозяев не удалось, но вскоре мяч вернулся к "Лидсу".

5' "Лидс" отвечает противнику позиционной атакой.

4' Эйлинг подхватил мяч в своей штрафной после длинного вброса аута соперником, но началась новая атака "Брентфорда", по итогам которой мяч прилетел в руки Меслье.

3' Уже не первый аут заработали гости в атаке на левом фланге.

2' Норгор выдавал проникающий пас, но попал в защитника "Лидса".

1' Активно стартовали команды, без раскачки.

1' Джеймс подскользнулся в штрафной "Брентфорда", а то бы мог пробить с нескольких метров.