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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Брентфорд
0' 25'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
4
Форшоу
Адам
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
20
Джеймс
Дэниэл
11
Робертс
Тайлер
40
Фернандес
Альваро
III
4
Гуд
Чарли
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
7
Каньос
Серхи
19
Мбеумо
Брайан
Лидс
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-1-1

Ход матча

15'
Харрисон Джек
Купер Лиам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Лидс
Брентфорд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 6 (1) 0.4
Морено Родриго 2 (1) 0.13
Бэмфорд Патрик 1 0.07
Клих Матеуш 1 0.07
Джеймс Дэниэл 1 0.07
Эйлинг Люк 1 0.07
Льоренте Диего 1 0.07
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.27
Генри Рико 2 0.13
Висса Йоан 2 0.13
Мбеумо Брайан 2 0.13
Каньос Серхи 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Годдос Саман 1 0.07
Пиннок Итан 1 0.07
Йоргенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 3 0
Робертс Тайлер 3 0
Рафинья Диас 3 0
Фирпо Жуниор 3 0
Шеклтон Джейми 3 0
Форшоу Адам 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Даллас Стюарт 1 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 4 0
Каньос Серхи 4 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
6
55%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
5
29%
29%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
5
26%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
8
42%
1
5%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм 1:0 Заявка 14 8 1 5 14 - 17 25
6. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 15 6 4 5 24 - 24 22
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 15 3 8 4 19 - 20 17
13. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
14. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
15. Лидс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
16. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 4 9 8 - 29 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:0 Заявка 8 6 0 2 9 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
8. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
10. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Лидс 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 9 10
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
11. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
12. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич 0:1 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 25'
    В стадии нападения "Лидс" тяготеет к левому флангу.
  • Фол, нарушение
    24'
    Робертс лёгким толчком завалил Янссона на чужой половине поля.
  • 23'
    Пока не хватает в этом матче голевых моментов.
  • 22'
    Последнюю пару-тройку минут "Лидс" проводит в фазе позиционной атаки.
  • 21'
    Подачи хозяев в чужую штрафную тоже не являются успешными - верх снимает обороняющаяся команда.
  • 20'
    Альваро Фернандес, выбивая мяч от своих ворот, попал в полевого игрока, но мяч не отскочил так, чтобы "Лидс" получил в своё распоряжение опасный момент.
  • 19'
    Наверное, у "Лидса" было бы сейчас меньше болельщиков, если бы его тренировал не колоритный Бьелса, а какой-нибудь обычный средний тренер.
  • 18'
    Перспективная подача с правого края была у гостей, но до удара дело не дошло.
  • 17'
    "Брентфорд" визуально смотрится активней в плане атакующих действий.
  • 16'
    Каньос не успел к забросной передаче, но всё равно показал большой палец пасовавшему партнёру.
  • Замена
    15'
    Вынужденная замена в составе "Лидса": Харрисон вместо Купера. Хотя изначально Бьелса планировал выпустить Клиха.
  • 13'
    Хромающий Купер ушёл с поля, а капитанская повязка перешла к Эйлингу.
  • Травма, повреждение
    12'
    Лиам Купер лежит с травмой, ему оказывают медпомощь.
  • 11'
    Мбеумо пробил ногой из-под себя после полунавеса-полупрострела Пиннока с левого фланга - снаряд пошёл мимо створа.
  • 10'
    Подача Рафиньи с правого фланга оказалась слишком короткой, мяч выбит защитником "Брентфорда".
  • 9'
    Каньос нанёс неплохой удар с левого полуфланга, но и не самый опасный - Меслье поймал мяч.
  • 8'
    Много верховой борьбы в штрафной "Лидса", с которой "павлины" справляются.
  • Угловой
    8'
    Льоренте выбил мяч из-под ноги Каньоса на угловой.
  • 7'
    Робертс бил примерно с линии штрафной - удар заблокирован.
  • 6'
    Форшоу навесил с левого края на дальнюю штангу, где нанести удар у хозяев не удалось, но вскоре мяч вернулся к "Лидсу".
  • 5'
    "Лидс" отвечает противнику позиционной атакой.
  • 4'
    Эйлинг подхватил мяч в своей штрафной после длинного вброса аута соперником, но началась новая атака "Брентфорда", по итогам которой мяч прилетел в руки Меслье.
  • 3'
    Уже не первый аут заработали гости в атаке на левом фланге.
  • 2'
    Норгор выдавал проникающий пас, но попал в защитника "Лидса".
  • 1'
    Активно стартовали команды, без раскачки.
  • 1'
    Джеймс подскользнулся в штрафной "Брентфорда", а то бы мог пробить с нескольких метров.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:0 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:0 Брентфорд

Исход игры
Лидс
70.9% (100)
Ничья
24.8% (35)
Брентфорд
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
1:0 Лидс
30.5% (43)
2:1 Лидс
27.7% (39)
1:1 Ничья
22% (31)
2:0 Лидс
7.8% (11)
1:2 Брентфорд
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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