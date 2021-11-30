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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Брентфорд

История личных встреч

Лидс
Брентфорд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 6 (1) 0.43
Морено Родриго 2 (1) 0.14
Бэмфорд Патрик 1 0.07
Клих Матеуш 1 0.07
Джеймс Дэниэл 1 0.07
Эйлинг Люк 1 0.07
Льоренте Диего 1 0.07
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.29
Генри Рико 2 0.14
Висса Йоан 2 0.14
Мбеумо Брайан 2 0.14
Каньос Серхи 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Годдос Саман 1 0.07
Пиннок Итан 1 0.07
Йоргенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 3 0
Робертс Тайлер 3 0
Рафинья Диас 3 0
Фирпо Жуниор 3 0
Шеклтон Джейми 3 0
Форшоу Адам 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Даллас Стюарт 1 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 4 0
Каньос Серхи 4 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
6
55%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
5
29%
29%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
5
26%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
8
42%
1
5%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Лидс 66.7% (28)
    X 23.8% (10)
    Брентфорд 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Брентфорд
    2.00
    3.80
    4.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Брентфорд

    Исход игры
    Лидс
    65.9% (27)
    Ничья
    24.4% (10)
    Брентфорд
    9.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (13)
    Меньше
    66.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Лидс
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    22% (9)
    2:1 Лидс
    19.5% (8)
    2:0 Лидс
    12.2% (5)
    1:2 Брентфорд
    7.3% (3)
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