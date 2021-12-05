Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Lotto Park
11' Желтая карточкаДумбия Идрисса
17' Желтая карточкаМурильо Микаэль
0:1
25' ГолГано Зиньо
1:1
27' ГолЗиркзее Джошуа
42' Желтая карточкаКуаме Кристиан
17
Гомес
Серхио
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Dion De Neve
-
67 Lukas Willen
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
11'
17'
25'
0:1
27'
1:1
42'
История личных встреч
Андерлехт
Зульте-Варегем
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 8 побед
39 матчей
66.7%
17.9%
15.4%
26 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
51.3%
38.5%
10.2%
20 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.6%
35.9%
20.5%
17 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7
|0.41
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.29
|Раман Бенито
|4
|0.24
|Рафаэлов Лиор
|4 (2)
|0.24
|Куаме Кристиан
|3
|0.18
|Амузу Френсис
|2
|0.12
|Версхарен Яри
|2
|0.12
|Мурильо Микаэль
|1
|0.06
|Телин Исаак
|1
|0.06
|Ашимеру Маджид
|1
|0.06
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|10
|0.59
|Воссен Йелле
|10 (2)
|0.59
|Кутеса Дерек
|2
|0.12
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.06
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Амузу Френсис
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Худт Уэсли
|3
|0
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
2
17%
61-75
6
33%
4
33%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
1
10%
7
30%
46-60
1
10%
7
30%
61-75
4
40%
4
17%
76-90
Забито
29
26
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
7
24%
5
19%
61-75
9
31%
9
35%
76-90
Пропущено
24
34
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
21%
4
12%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
9
26%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
6
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Андерлехт
|1:1
|17
|6
|8
|3
|32 - 23
|26
|6.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|7.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|1:1
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|2
|3
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|6.
|Андерлехт
|1:1
|9
|3
|5
|1
|21 - 13
|14
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|4.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|1:1
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3