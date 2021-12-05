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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
3:2
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
11' Желтая карточка
Думбия Идрисса
17' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
0:1
25' Гол
Гано Зиньо
1:1
27' Гол
Зиркзее Джошуа
42' Желтая карточка
Куаме Кристиан
56' Желтая карточка
Бойя Франк
2:1
61' Гол
Рафаэлов Лиор
3:1
73' Гол
Рафаэлов Лиор
3:2
81' Гол
Воссен Йелле
90'+4
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
1
Боссут
Сэмми
27
Де
Бок
Лоренс
15
Бойя
Франк
24
Плетинкс
Эвауд
17
Жан-Люк
Домпе
21
Сек
Ибраима
98
Думбия
Идрисса
33
Хамфриз
Кэмерон
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
Андерлехт
4-4-2
Зульте-Варегем
3-4-3

История личных встреч

Андерлехт
Зульте-Варегем

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 8 побед

39 матчей

66.7%
17.9%
15.4%
26 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

51.3%
38.5%
10.2%
20 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.6%
35.9%
20.5%
17 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
7:0
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
2:3
ПДА
2:0
С
2:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛППОЧГ
1:2
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
0:4
ЛЖ
0:0
КБ
4:2
КБ
0:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 0.41
Рафаэлов Лиор 6 (2) 0.35
Гомес Серхио 5 (3) 0.29
Раман Бенито 4 0.24
Куаме Кристиан 3 0.18
Амузу Френсис 2 0.12
Версхарен Яри 2 0.12
Мурильо Микаэль 1 0.06
Телин Исаак 1 0.06
Ашимеру Маджид 1 0.06
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 11 (2) 0.65
Гано Зиньо 10 0.59
Кутеса Дерек 2 0.12
Сиссако Абдулайе 2 0.12
Жан-Люк Домпе 1 0.06
Плетинкс Эвауд 1 0.06
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 4 1
Амузу Френсис 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Худт Уэсли 3 0
Куаме Кристиан 1 1
Ашимеру Маджид 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Думбия Идрисса 3 0
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Бойя Франк 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
7
33%
2
14%
61-75
6
29%
5
36%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
1
10%
7
30%
46-60
1
10%
7
30%
61-75
4
40%
4
17%
76-90

Забито

32
28
10 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
6%
4
14%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
5
16%
3
11%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
9
28%
5
18%
61-75
9
28%
10
36%
76-90

Пропущено

26
37
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
19%
4
11%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
4
15%
9
24%
46-60
3
12%
10
27%
61-75
7
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Андерлехт 17 7 7 3 34 - 24 28
5. Шарлеруа 0:0 17 7 6 4 28 - 22 27
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
8. Кортрейк 17 5 7 5 20 - 21 22
9. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. Стандард 0:0 17 5 6 6 18 - 26 21
13. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
14. Остенде 17 6 2 9 21 - 36 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 17 2 3 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
8. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
9. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Кортрейк 8 3 3 2 10 - 9 12
11. Шарлеруа 0:0 8 3 2 3 12 - 9 11
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
4. Шарлеруа 0:0 9 4 4 1 16 - 13 16
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 0:0 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Куаме Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гано Зиньо бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 3:2 Зульте-Варегем онлайн


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