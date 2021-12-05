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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:1
Перерыв

Стадион:
Монца
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
34
Марроне
Лука
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
8
Барберис
Андреа
7
Мачин
Хосе
77
Д'Аллесандро
Марко
9
Гюткьяр
Кристиан
10
Валоти
Матиа
Брешия
4-3-3
Монца
3-5-2

Ход матча

40'
0:1
Гюткьяр Кристиан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 36 Владение мячом, % 64

История личных встреч

Брешия
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.25
Бертаньоли Массимо 4 0.25
Баич Риад 3 (1) 0.19
Паласио Родриго 3 0.19
Ягелло Филип 2 0.13
Лерис Мехди 2 0.13
Трамони Маттео 2 0.13
Кистана Андреа 2 0.13
Ван Де Лои Томми 2 0.13
Паяч Марко 1 (1) 0.06
Чансельор Джон 1 0.06
Бизоли Димитри 1 0.06
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 6 0.38
Гюткьяр Кристиан 3 0.19
Колпани Андреа 3 0.19
Мачин Хосе 2 0.13
Д'Аллесандро Марко 1 0.06
Маццители Лука 1 0.06
Валоти Матиа 1 0.06
Сампиризи Марио 1 0.06
Аугусто Карлос 1 0.06
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Паяч Марко 3 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Лерис Мехди 2 0
Бизоли Димитри 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 4 1
Маццители Лука 5 0
Кальдирола Лука 3 1
Валоти Матиа 4 0
Перейра Педру II 4 0
Мота Дани 3 0
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Сампиризи Марио 1 1
Д'Аллесандро Марко 2 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Барберис Андреа 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
13%
5
36%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

27
19
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
15%
5
26%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
9
33%
4
21%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
4
29%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
4
29%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0
Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1
Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
2. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
3. Брешия 0:1 Заявка 16 9 3 4 27 - 18 30
4. Беневенто Заявка 16 8 4 4 27 - 16 28
5. Монца 1:0 Заявка 16 7 7 2 20 - 14 28
6. Кремонезе Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Асколи Заявка 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
9. Фрозиноне Заявка 16 5 10 1 22 - 14 25
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 16 6 4 6 26 - 24 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 16 5 5 6 22 - 20 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 16 4 3 9 14 - 26 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 16 1 4 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 10 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:1 Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
5. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
12. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
13. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Монца 1:0 Заявка 9 1 6 2 6 - 9 9
15. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Монца
6.25
3.36
3.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:1 Монца онлайн


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