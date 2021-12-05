Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
0:1
40' ГолГюткьяр Кристиан
0:2
55' ГолМачин Хосе
90' Желтая карточкаБертаньоли Массимо
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
40'
0:1
55'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 13
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Брешия
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.25
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.25
|Баич Риад
|3 (1)
|0.19
|Паласио Родриго
|3
|0.19
|Ягелло Филип
|2
|0.13
|Лерис Мехди
|2
|0.13
|Трамони Маттео
|2
|0.13
|Кистана Андреа
|2
|0.13
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.13
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.06
|Чансельор Джон
|1
|0.06
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|6
|0.38
|Мачин Хосе
|3
|0.19
|Гюткьяр Кристиан
|3
|0.19
|Колпани Андреа
|3
|0.19
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.06
|Валоти Матиа
|1
|0.06
|Маццители Лука
|1
|0.06
|Сампиризи Марио
|1
|0.06
|Аугусто Карлос
|1
|0.06
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Лерис Мехди
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|4
|1
|Маццители Лука
|5
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Валоти Матиа
|4
|0
|Перейра Педру II
|4
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Сампиризи Марио
|1
|1
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Барберис Андреа
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
13%
5
36%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
27
21
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
15%
5
24%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
33%
4
19%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
4
29%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0
Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1
Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|3.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|4.
|Беневенто
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 16
|28
|5.
|Монца
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|21 - 14
|28
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Асколи
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|10
|1
|22 - 14
|25
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 26
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|13.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1