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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
2:1
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
18' Гол
Свидерски Кароль
1:1
20' Гол
Каньяс Хосе
23' Желтая карточка
Эсити Андерсон
2:1
34' Пенальти
Аосман Аяс
42' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
44
Эсити
Андерсон
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
21
Бисесвар
Диего
7
Эль-Каддури
Омар
9
Свидерски
Кароль
Ионикос
3-5-2
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Свидерски Кароль
(Лукас Тэйлор)
20'
Каньяс Хосе
1:1
23'
 
Эсити Андерсон
34'
Аосман Аяс
2:1
42'
Валерианос Йоргос
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.42
Тюрам Рожерио 2 0.17
Каньяс Хосе 1 0.08
Санчес Сальвадор 1 0.08
Вафеас Никос 1 0.08
Reinaldo Lenis 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 4 (2) 0.33
Свидерски Кароль 3 0.25
Живкович Андрия 2 0.17
Акпом Чуба 2 0.17
Дуглас Гомес 2 (1) 0.17
Шваб Штефан 1 (1) 0.08
Виейринья 1 (1) 0.08
Бисесвар Диего 1 0.08
Мург Томас 1 0.08
Митрицэ Александру 1 0.08
Сидклей Феррейра 1 0.08
Михаилидис Яннис 1 0.08
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 3 1
Далсью 2 1
Санчес Сальвадор 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Кабрал Джерсон 3 0
Валерианос Йоргос 2 0
Аосман Аяс 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Михаилидис Яннис 3 0
Шваб Штефан 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
25%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
1
13%
6
32%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0
Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 1:2 12 6 1 5 21 - 16 19
5. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Панатинаикос 11 5 2 4 20 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ионикос 2:1 12 3 4 5 10 - 15 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 6 4 1 1 16 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
5. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
6. Ионикос 2:1 6 2 3 1 6 - 5 9
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 1:2 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 1:2 7 4 0 3 11 - 9 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 2:1 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
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Ионикос
Ничья
ПАОК
6.60
4.05
4.10
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