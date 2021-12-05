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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
3:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
18' Гол
Свидерски Кароль
1:1
20' Гол
Каньяс Хосе
23' Желтая карточка
Эсити Андерсон
2:1
34' Пенальти
Аосман Аяс
42' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
3:1
49' Гол
Reinaldo Lenis
3:2
60' Гол
Мург Томас
61' Желтая карточка
Киакос Яннис
76' Желтая карточка
Шваб Штефан
90'+8
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
44
Эсити
Андерсон
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
21
Бисесвар
Диего
7
Эль-Каддури
Омар
9
Свидерски
Кароль
Ионикос
3-5-2
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.42
Тюрам Рожерио 2 0.17
Reinaldo Lenis 1 0.08
Каньяс Хосе 1 0.08
Санчес Сальвадор 1 0.08
Вафеас Никос 1 0.08
Киакос Яннис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 4 (2) 0.33
Свидерски Кароль 3 0.25
Живкович Андрия 2 0.17
Акпом Чуба 2 0.17
Дуглас Гомес 2 (1) 0.17
Мург Томас 2 0.17
Сидклей Феррейра 1 0.08
Шваб Штефан 1 (1) 0.08
Виейринья 1 (1) 0.08
Бисесвар Диего 1 0.08
Митрицэ Александру 1 0.08
Михаилидис Яннис 1 0.08
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 3 1
Далсью 2 1
Санчес Сальвадор 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Кабрал Джерсон 3 0
Валерианос Йоргос 2 0
Аосман Аяс 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Киакос Яннис 1 0
Georgios Manalis 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 3 0
Живкович Андрия 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Михаилидис Яннис 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
6
29%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0
Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 1:0 12 8 2 2 25 - 14 26
3. Арис Салоники 0:0 12 6 3 3 14 - 11 21
4. ПАОК 12 6 1 5 22 - 17 19
5. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Панатинаикос 0:1 12 5 2 5 20 - 11 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 0:0 12 3 5 4 12 - 11 14
10. Ионикос 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
12. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 6 5 0 1 12 - 4 15
2. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Панатинаикос 0:1 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Арис Салоники 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
5. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
7. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
10. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
11. Астерас 0:0 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 0:0 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 1:0 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. Астерас 0:0 7 1 5 1 4 - 4 8
7. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
8. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
9. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 0:1 6 1 1 4 4 - 6 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Где смотреть матч Ионикос 3:2 ПАОК онлайн


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