Греция: Суперлига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
0:1
18' ГолСвидерски Кароль
1:1
20' ГолКаньяс Хосе
23' Желтая карточкаЭсити Андерсон
2:1
34' ПенальтиАосман Аяс
42' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
3:1
49' ГолReinaldo Lenis
3:2
60' ГолМург Томас
61' Желтая карточкаКиакос Яннис
76' Желтая карточкаШваб Штефан
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
18'
0:1
20'
1:1
23'
34'
2:1
49'
3:1
60'
3:2
61'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 16
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.42
|Тюрам Рожерио
|2
|0.17
|Reinaldo Lenis
|1
|0.08
|Каньяс Хосе
|1
|0.08
|Санчес Сальвадор
|1
|0.08
|Вафеас Никос
|1
|0.08
|Киакос Яннис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|4 (2)
|0.33
|Свидерски Кароль
|3
|0.25
|Живкович Андрия
|2
|0.17
|Акпом Чуба
|2
|0.17
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.17
|Мург Томас
|2
|0.17
|Сидклей Феррейра
|1
|0.08
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.08
|Виейринья
|1 (1)
|0.08
|Бисесвар Диего
|1
|0.08
|Митрицэ Александру
|1
|0.08
|Михаилидис Яннис
|1
|0.08
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|5
|0
|Ромао Алаиксис
|3
|1
|Далсью
|2
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Михаилидис Яннис
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
6
29%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0
Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|1:0
|12
|8
|2
|2
|25 - 14
|26
|3.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 11
|21
|4.
|ПАОК
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Панатинаикос
|0:1
|12
|5
|2
|5
|20 - 11
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Ионикос
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|12.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Панатинаикос
|0:1
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|7.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|11.
|Астерас
|0:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|1:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Астерас
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 4
|8
|7.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|8.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1