Словакия: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Стадион под Дубном
33
Копас
Адам
28
Ананг
Бенсон
66
Руснак
Матуш
43
Мраз
Филип
11
Иван
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Жилина
Спартак Трнава
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
65%
35%
0 побед 13 ничьих 8 побед
46 матчей
45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.4%
50%
19.6%
14 побед 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|5 (1)
|0.29
|Ямбор Тимотей
|4
|0.24
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.18
|Минарик Ян
|3
|0.18
|Дурис Давид
|2
|0.12
|Яношик Лукаш
|2
|0.12
|Паур Якуб
|2
|0.12
|Слука Бранислав
|1
|0.06
|Кивиор Якуб
|1
|0.06
|Илько Патрик
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Копас Адам
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|7
|0.44
|Кабрал Саймон
|5
|0.31
|Боатенг Келвин
|4
|0.25
|Твардзик Филип
|3 (3)
|0.19
|Саввидис Кириакос
|2
|0.13
|Прохазка Роман
|1
|0.06
|Трайковски Кирил
|1
|0.06
|Буката Мартин
|1
|0.06
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
|Грич Якуб
|0
|0
|Чурма Матей
|0
|0
|Власко Ян
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Паур Якуб
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамиделе Юсуф
|5
|0
|Буката Мартин
|3
|0
|Ристовски Милан
|3
|0
|Zyen Jones
|1
|1
|Шкртел Мартин
|2
|0
|Твардзик Филип
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Трайковски Кирил
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Энтони Изучукву
|1
|0
|Колесар Петер
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боатенг Келвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
25%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
67%
76-90
Забито
10
14
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
26
25
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
27%
5
20%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
31%
6
24%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
6
23%
5
20%
76-90
Пропущено
21
7
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 4
4
19%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
1
14%
31-45
1
5%
3
43%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1
Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|13
|2
|1
|39 - 12
|41
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|16
|10
|4
|2
|24 - 8
|34
|3.
|Ружомберок
|17
|9
|6
|2
|30 - 12
|33
|4.
|ДАК
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Жилина
|0:0
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Середь
|17
|6
|4
|7
|22 - 24
|22
|7.
|Тренчин
|17
|5
|5
|7
|26 - 27
|20
|8.
|Земплин
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|9.
|Сеница
|17
|4
|6
|7
|18 - 26
|18
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|17
|4
|2
|11
|19 - 36
|14
|11.
|Злате Моравце
|17
|3
|5
|9
|18 - 32
|14
|12.
|Погронье
|17
|2
|3
|12
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|1
|0
|23 - 5
|22
|2.
|ДАК
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Спартак Трнава
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|4.
|Середь
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|6.
|Жилина
|0:0
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|7.
|Земплин
|9
|4
|0
|5
|12 - 14
|12
|8.
|Сеница
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Тренчин
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|5
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Погронье
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Ружомберок
|9
|5
|3
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Спартак Трнава
|0:0
|9
|5
|3
|1
|11 - 3
|18
|4.
|ДАК
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|6.
|Жилина
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|Середь
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|9.
|Злате Моравце
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|10.
|Сеница
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Погронье
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|2