  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2021-2022

Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Жилина
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Спартак Трнава
0' 10'
30
Белько
Любомир
5
Abasa
Aremeyaw
33
Копас
Адам
28
Ананг
Бенсон
66
Руснак
Матуш
43
Мраз
Филип
18
Фазлагич
Энис
2
Яворчек
Доминик
9
Яношик
Лукаш
8
Жибриль
Таофик
11
Бичахчян
Ваан
71
Такач
Доминик
15
Прохазка
Роман
37
Шкртел
Мартин
23
Твардзик
Филип
29
Микович
Мартин
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
8
Грич
Якуб
11
Иван
Алекс
25
Бамиделе
Юсуф
14
Боатенг
Келвин
Жилина
3-4-2-1
Спартак Трнава
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Спартак Трнава

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

65%
35%
0 побед 13 ничьих 8 побед

46 матчей

45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.4%
50%
19.6%
14 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед

История матчей

С
1:1
СГА
1:1
СГА
2:1
С
2:1
С
2:1
СГА
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 5 (1) 0.29
Ямбор Тимотей 4 0.24
Мыслович Патрик 3 (1) 0.18
Минарик Ян 3 0.18
Дурис Давид 2 0.12
Яношик Лукаш 2 0.12
Паур Якуб 2 0.12
Слука Бранислав 1 0.06
Кивиор Якуб 1 0.06
Илько Патрик 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Ананг Бенсон 0 0
Копас Адам 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Гольян Адам 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 7 0.44
Кабрал Саймон 5 0.31
Боатенг Келвин 4 0.25
Твардзик Филип 3 (3) 0.19
Саввидис Кириакос 2 0.13
Прохазка Роман 1 0.06
Трайковски Кирил 1 0.06
Буката Мартин 1 0.06
Бамиделе Юсуф 0 0
Грич Якуб 0 0
Чурма Матей 0 0
Власко Ян 0 0
Иван Алекс 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фазлагич Энис 4 0
Ананг Бенсон 4 0
Немчик Томаш 4 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Паур Якуб 2 0
Слука Бранислав 2 0
Руснак Матуш 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Яношик Лукаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамиделе Юсуф 5 0
Буката Мартин 3 0
Ристовски Милан 3 0
Zyen Jones 1 1
Шкртел Мартин 2 0
Твардзик Филип 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Трайковски Кирил 1 0
Власко Ян 1 0
Микович Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Энтони Изучукву 1 0
Колесар Петер 1 0
Тумма Гергей 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боатенг Келвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
25%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
67%
76-90

Забито

10
14
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

26
25
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
27%
5
20%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
31%
6
24%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
6
23%
5
20%
76-90

Пропущено

21
7
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 4
4
19%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
1
14%
31-45
1
5%
3
43%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1
Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 13 2 1 39 - 12 41
2. Спартак Трнава 0:0 16 10 4 2 24 - 8 34
3. Ружомберок 17 9 6 2 30 - 12 33
4. ДАК 17 9 3 5 24 - 19 30
5. Жилина 0:0 17 6 6 5 27 - 22 24
6. Середь 17 6 4 7 22 - 24 22
7. Тренчин 17 5 5 7 26 - 27 20
8. Земплин 17 6 2 9 18 - 25 20
9. Сеница 17 4 6 7 18 - 26 18
10. Татран Липтовски-Микулаш 17 4 2 11 19 - 36 14
11. Злате Моравце 17 3 5 9 18 - 32 14
12. Погронье 17 2 3 12 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 1 0 23 - 5 22
2. ДАК 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Спартак Трнава 0:0 7 5 1 1 13 - 5 16
4. Середь 9 5 1 3 15 - 10 16
5. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
6. Жилина 0:0 9 4 2 3 16 - 11 14
7. Земплин 9 4 0 5 12 - 14 12
8. Сеница 9 3 3 3 10 - 13 12
9. Татран Липтовски-Микулаш 8 4 0 4 12 - 12 12
10. Тренчин 8 2 3 3 14 - 11 9
11. Злате Моравце 9 1 5 3 9 - 11 8
12. Погронье 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 6 1 1 16 - 7 19
2. Ружомберок 9 5 3 1 18 - 8 18
3. Спартак Трнава 0:0 9 5 3 1 11 - 3 18
4. ДАК 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Тренчин 9 3 2 4 12 - 16 11
6. Жилина 0:0 8 2 4 2 11 - 11 10
7. Земплин 8 2 2 4 6 - 11 8
8. Середь 8 1 3 4 7 - 14 6
9. Злате Моравце 8 2 0 6 9 - 21 6
10. Сеница 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Погронье 9 1 0 8 6 - 22 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 2 7 7 - 24 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Спартак Трнава
2.80
3.60
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 0:0 Спартак Трнава онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 