  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
41
Рамси
Джакоб
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
25
Ндиди
Уилфред
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
29
Дака
Пэтсон
Астон Вилла
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Лестер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.29
Ингс Дэнни 3 (1) 0.21
Макгинн Джон 3 0.21
Бэйли Леон 1 0.07
Мингс Тайрон 1 0.07
Таргетт Мэтт 1 0.07
Буэндия Эмилиано 1 0.07
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.07
Хаус Кортни 1 0.07
Кэш Мэтти 1 0.07
Рамси Джакоб 1 0.07
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.64
Тилеманс Юри 3 0.21
Мэддисон Джеймс 3 0.21
Ихеаначо Келечи 1 0.07
Эванс Джонни 1 0.07
Барнс Харви 1 0.07
Дака Пэтсон 1 0.07
Олбрайтон Марк 1 0.07
Сёюнджю Чаглар 1 0.07
Лукмен Адемола 1 0.07
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 3 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Накамба Марвелус 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
18%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Забито

19
23
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
7
37%
4
17%
61-75
6
32%
5
22%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
6
25%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
7
30%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
12. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
13. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
14. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
8. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
10. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 18 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Астон Вилла 23.7% (33)
    X 39.6% (55)
    Лестер 36.7% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лестер
    2.50
    3.50
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер

    Исход игры
    Астон Вилла
    23.5% (32)
    Ничья
    39.7% (54)
    Лестер
    36.8% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (72)
    Меньше
    44.62% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (115)
    Нет
    11.54% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (43)
    1:2 Лестер
    28.7% (39)
    2:1 Астон Вилла
    12.5% (17)
    2:2 Ничья
    8.1% (11)
    1:0 Астон Вилла
    5.9% (8)
    0:1 Лестер
    3.7% (5)
    1:3 Лестер
    1.5% (2)
    2:0 Астон Вилла
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     