Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Вилла Парк
18
Янг
Эшли
11
Уоткинс
Олли
41
Рамси
Джакоб
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
41 Рамси ДжакобНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Лестер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.29
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.21
|Макгинн Джон
|3
|0.21
|Бэйли Леон
|1
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.07
|Таргетт Мэтт
|1
|0.07
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.07
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.07
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|Кэш Мэтти
|1
|0.07
|Рамси Джакоб
|1
|0.07
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.64
|Тилеманс Юри
|3
|0.21
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.21
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.07
|Эванс Джонни
|1
|0.07
|Барнс Харви
|1
|0.07
|Дака Пэтсон
|1
|0.07
|Олбрайтон Марк
|1
|0.07
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.07
|Лукмен Адемола
|1
|0.07
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Накамба Марвелус
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
18%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Забито
19
23
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
7
37%
4
17%
61-75
6
32%
5
22%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
6
25%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
7
30%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер
Исход игры
Астон Вилла
23.5% (32)
Ничья
39.7% (54)
Лестер
36.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (72)
Меньше
44.62% (58)
Обе команды забьют
Да
88.46% (115)
Нет
11.54% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (43)
1:2 Лестер
28.7% (39)
2:1 Астон Вилла
12.5% (17)
2:2 Ничья
8.1% (11)
1:0 Астон Вилла
5.9% (8)
0:1 Лестер
3.7% (5)
1:3 Лестер
1.5% (2)
2:0 Астон Вилла
1.5% (2)
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