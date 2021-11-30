Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Лестер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.29
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.21
|Макгинн Джон
|3
|0.21
|Бэйли Леон
|1
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.07
|Таргетт Мэтт
|1
|0.07
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.07
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.07
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|Кэш Мэтти
|1
|0.07
|Рамси Джакоб
|1
|0.07
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.64
|Тилеманс Юри
|3
|0.21
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.21
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.07
|Эванс Джонни
|1
|0.07
|Барнс Харви
|1
|0.07
|Дака Пэтсон
|1
|0.07
|Олбрайтон Марк
|1
|0.07
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.07
|Лукмен Адемола
|1
|0.07
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Накамба Марвелус
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
18%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Забито
19
23
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
7
37%
4
17%
61-75
6
32%
5
22%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
6
25%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
7
30%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|13 - 17
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|8 - 8
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер
Исход игры
Астон Вилла
19.1% (9)
Ничья
36.2% (17)
Лестер
44.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
95.45% (42)
Нет
4.55% (2)
Популярный счёт
1:2 Лестер
38.3% (18)
1:1 Ничья
25.5% (12)
2:1 Астон Вилла
12.8% (6)
2:2 Ничья
10.6% (5)
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