  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Шарлеруа
0'
6' Желтая карточка
Бастьен Самюэль
21'
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
21
Фаи
Коллинс
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
28
Бастьен
Самюэль
11
Доннум
Арон
17
Мулека
Джексон
22
Лестьенн
Максим
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
44
Мориока
Риота
10
Николсон
Шамар
Стандард
4-3-3
Шарлеруа
3-4-2-1

Ход матча

6'
Бастьен Самюэль
 

История личных встреч

Стандард
Шарлеруа

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

35 матчей

51.4%
22.9%
25.7%
18 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
42.9%
17.1%
14 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ЛП
1:3
ТМК
0:3
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
2:3
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
PU
1:0
PU
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.18
Амалла Селим 2 (1) 0.12
Клаусс Жоао 2 (1) 0.12
Доннум Арон 2 0.12
Тапсоба Абдул 2 0.12
Николя Гавори 1 0.06
Лайфис Константинос 1 0.06
Бастьен Самюэль 1 0.06
Бокади Мервей 1 0.06
Мулека Джексон 1 0.06
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.06
Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Раскин Николас 0 0
Сике Уго 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 8 0.47
Мориока Риота 4 0.24
Голизадех Али 4 0.24
Anass Zaroury 3 0.18
Кайембе Йорис 1 0.06
Adem Zorgane 1 0.06
Бедья Крис 1 0.06
Илаймахаритра Марко 1 0.06
Фалл Мамаду 1 0.06
Ван Клеемпут Жюль 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Jackson Tchatchoua 0 0
Кнежевич Стефан 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Клаусс Жоао 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Раскин Николас 4 0
Сике Уго 4 0
Бастьен Самюэль 3 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Рафья Хамза 3 0
Доннум Арон 2 0
Мулека Джексон 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Нкунку Нильс 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 4 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Кнежевич Стефан 2 0
Зедадка Карим 2 0
Илаймахаритра Марко 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
7
44%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
62%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

18
29
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
1
6%
7
24%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
17%
1
3%
31-45
5
28%
7
24%
46-60
3
17%
1
3%
61-75
5
28%
11
38%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
7
35%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2
Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2
Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Андерлехт 17 7 7 3 34 - 24 28
5. Шарлеруа 0:0 17 7 6 4 28 - 22 27
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
8. Кортрейк 17 5 7 5 20 - 21 22
9. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. Стандард 0:0 17 5 6 6 18 - 26 21
13. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
14. Остенде 17 6 2 9 21 - 36 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 17 2 3 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
8. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
9. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Кортрейк 8 3 3 2 10 - 9 12
11. Шарлеруа 0:0 8 3 2 3 12 - 9 11
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
4. Шарлеруа 0:0 9 4 4 1 16 - 13 16
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 0:0 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Бастьен Самюэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Шарлеруа
2.59
3.55
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:0 Шарлеруа онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 